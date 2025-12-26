logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

홍현희♥제이쓴, 아들 ‘준범이’와 크리스마스 외출 “이게 바로 선물”

입력 2025 12 26 11:20 수정 2025 12 26 11:20
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=홍현희 인스타그램 캡처
사진=홍현희 인스타그램 캡처


코미디언 홍현희가 가족들과 크리스마스를 기념했다.

홍현희는 25일 소셜미디어에 “2025년 크리스마스는 광진구 핀란드에서. 내년에 진짜 핀란드가자 여보”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

또 “준범이 얼집 친구들과 엄마아빠들과 행복한 시간. 이게 바로 선물이네요. 메리크리스마스”라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 홍현희는 남편 제이쓴, 아들 준범군과 함께 크리스마스 분위기로 꾸며진 워커힐 호텔에서 시간을보내고 있다.

사진=홍현희 인스타그램 캡처
사진=홍현희 인스타그램 캡처


아늑한 공간에서 난로 앞에 앉아 환한 미소를 짓거나, 산타클로스와 함께 기념사진을 남기며 추억을 쌓았다.

제이쓴은 아들을 품에 안고 다정한 모습을 보이기도 했다.

홍현희는 인테리어 디자이너 제이쓴과 2018년 결혼했으며, 2022년 아들 준범군을 품에 안았다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍현희가 크리스마스를 보낸 장소는?
TodayBest

  1. ‘나혼산’ 초토화됐는데…김대호에 “뿌리가 썩어” 경고 나왔다

    thumbnail - ‘나혼산’ 초토화됐는데…김대호에 “뿌리가 썩어” 경고 나왔다

  2. ‘59→49㎏’ 몰라보게 달라진 홍현희…“식전에 ‘이것’ 챙겨먹은 게 결정적”

    thumbnail - ‘59→49㎏’ 몰라보게 달라진 홍현희…“식전에 ‘이것’ 챙겨먹은 게 결정적”

  3. “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

    thumbnail - “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

  4. 링거 맞아도 “목소리 안 나와”…윤종신, ‘이 질환’에 콘서트 취소까지

    thumbnail - 링거 맞아도 “목소리 안 나와”…윤종신, ‘이 질환’에 콘서트 취소까지

  5. “정신과 의사도 놀랐다” 김숙, ‘술·담배·게임’ 한번에 끊은 이유

    thumbnail - “정신과 의사도 놀랐다” 김숙, ‘술·담배·게임’ 한번에 끊은 이유

  6. 바지 내리고 주먹질…‘금쪽이’ 이상인 아들, 자폐 진단 후 근황

    thumbnail - 바지 내리고 주먹질…‘금쪽이’ 이상인 아들, 자폐 진단 후 근황
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved