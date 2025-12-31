logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

안재현, 게이설 해명에…홍석천 솔직한 평가 “수요 있을 상”

입력 2025 12 31 09:27 수정 2025 12 31 09:27
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 캡처
사진=유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 캡처


배우 안재현이 게이(동성애자) 루머를 해명했다.

안재현은 30일 유튜브 채널 ‘홍석천의 보석함’에서 모델 시절 게이설에 휩싸였을 때를 돌아봤다. “모델 라인에서는 굉장히 감사한 일”이라며 “패션계 흐름이 여성복 위주로 세팅 돼 있는데, 내가 잘 소화해서 그런 말이 나온 것 같다”고 밝혔다.

홍석천은 “소녀들뿐 아니라 소년들에게도 수요가 있을 상”이라고 귀띔했다. 가수 케이윌의 ‘이러지 마 제발’ 뮤직비디오에서 서인국과 브로맨스를 연기한 데는 “우연히 섭외가 됐는데 파격적인 내용인 줄 몰랐다. 촬영 후에야 엔딩을 알았고, 반전 매력을 뽑아줬다. 케이윌 형에게 감사하다”고 전했다.

학창 시절 인기 관련해선 “그땐 객기가 조금 있었다. 빼빼로데이 날 빼빼로를 담을 백을 미리 준비하고, 일부러 학교에 늦게 갔다. 예쁨을 많이 받았다”고 했다.

안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼, 3년 만인 2019년 파경에 이르렀다. 다음 해 합의 이혼했으며, 자녀는 없다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
안재현이 모델 시절 게이설을 들은 이유는?
TodayBest

  1. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    thumbnail - 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  2. ‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사

    thumbnail - ‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사

  3. ‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”

    thumbnail - ‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”

  4. 부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소

    thumbnail - 부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소

  5. 2025년 12월 31일

    thumbnail - 2025년 12월 31일

  6. 나라 망신…50대男, 일본서 “노 머니” 무전취식 난동 체포

    thumbnail - 나라 망신…50대男, 일본서 “노 머니” 무전취식 난동 체포
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved