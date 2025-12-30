“밤늦게 고성” 캠핑장 민폐 논란에…이시영 “저희만 있는 줄” 사과
배우 이시영의 일행이 한 캠핑장에서 늦은 시간까지 소란을 피우는 등 민폐를 끼쳤다는 주장이 나와 논란이 된 가운데, 이시영이 “불편하셨던 분께 죄송하다”며 사과 글을 올렸다.
29일 여러 온라인커뮤니티에는 캠핑객 A씨가 지난 22일 캠핑 카페에 올린 “옆 사이트에 워크숍 단체팀(배우 이시영)이 왔습니다”라는 제목의 글이 잇따라 올라왔다.
경기 양평군 중원계곡 인근 한 캠핑장을 찾았다는 A씨는 “4곳 사이트를 나란히 이용하고 있는 분들이 있었다”며 “가장 먼 곳에 자리를 잡고 피칭했다. 잘 시간이 되니 설마 했던 일이 벌어졌다”고 주장했다.
그는 “여러 대의 차가 들락날락했고, 한 텐트에 사람들이 모여 행사를 진행했다”며 “마이크를 통해 흘러나오는 진행자의 목소리와 사람들의 고성 등이 저희 텐트 안에서도 들릴 정도였다”고 주장했다.
A씨는 “캠핑장 내 밤 11시 매너타임(이용자들의 수면을 위해 이동 및 대화를 자제하는 시간)과 차량 이동 금지 표지판은 아무런 소용이 없었다. (해당 팀의) 많은 사람들이 텐트를 기웃대며 보물찾기 게임도 했다”며 “5세 아이와 함께 온 우리 가족은 엄청난 스트레스를 받았다”고 주장했다.
논란이 확산하자 이시영은 이날 인스타그램을 통해 사과문을 올렸다. 이시영은 “캠핑장에서 불편하셨던 분께 죄송하다”며 “저는 둘째 때문에 오후 늦게 갔고, 몇 시간 있다가 먼저 집에 돌아가서 자세한 상황까지는 몰랐다”고 해명했다.
이어 “캠핑장에서 그날 예약한 팀이 저희밖에 없다고 하셔서 저희만 있는 줄 알았다고 한다. 확인해보니 한 팀이 저녁에 오셔서 계신다고 사장님께서 이야기해주셨다고 한다”며 “저도 캠핑장에 있을 때 매너타임이 너무 중요하다고 생각한다. 다시 한번 죄송하다”고 덧붙였다.
이시영은 2017년 9월 결혼해 4개월 만인 이듬해 1월 아들을 낳았다. 그러나 결혼 8년 만인 올해 3월 이혼을 발표했다.
그는 올해 초 서울가정법원에 이혼 조정 신청서를 제출했으며 “상호 원만하게 합의해 이혼 절차를 진행 중”이라고 전했다. 그리고 지난 7월 8일 이시영은 전남편 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 밝혔다.
당시 이시영은 “결혼생활 중 시험관 시술로 둘째 아기를 준비했다. 법적 관계가 정리되어 갈 즈음, 배아 냉동 보관 5년 만료 시기가 다가오면서 선택해야 했다. 폐기 시점을 앞두고 이식받는 결정을 내렸다. 상대방은 동의하지 않았지만, 내가 내린 결정의 무게는 온전히 안고 갈 것”이라고 전했다.
둘째 임신을 반대했던 전 남편은 인터뷰를 통해 “아빠로서의 책임을 다할 것”이라고 밝혔고, 이시영은 지난 11월 4일 홀로 딸을 출산했다.
