logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

장윤주 ‘붕어빵 딸’의 남다른 패션…“너에게 스타일을 배운다”

입력 2026 01 05 14:05 수정 2026 01 05 14:22
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=장윤주 인스타그램 캡처
사진=장윤주 인스타그램 캡처


모델 겸 배우 장윤주가 딸이 남다른 패션을 자랑했다.

장윤주는 지난 4일 자신의 인스타그램에 “너에게 스타일을 배운다”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속에는 장윤주의 딸 리사가 밝은 미소를 지은 채 카메라를 바라보고 있는 모습이 담겼다.

사진 속 장윤주의 딸은 아이보리 컬러의 퍼 코트에 연핑크 톤의 팬츠를 매치해 사랑스러우면서도 감각적인 겨울 스타일을 완성했다. 여기에 베이지 컬러 캡 모자와 블랙 로퍼를 더해 편안하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 작은 실버 컬러 백을 포인트로 들어 전체적인 룩에 개성을 살렸다.

장윤주는 평소에도 SNS를 통해 딸과의 일상과 육아 근황을 공유하며 많은 공감을 얻어왔다.

장윤주는 2015년 비연예인 사업가 정승민과 결혼했으며, 2017년 딸 리사를 품에 안았다.

사진=장윤주 인스타그램 캡처
사진=장윤주 인스타그램 캡처


온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장윤주가 딸의 패션에 대해 표현한 반응은?
TodayBest

  1. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    thumbnail - 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

  2. 김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

    thumbnail - 김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

  3. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    thumbnail - 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  4. 캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’

    thumbnail - 캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’

  5. ‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

    thumbnail - ‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

  6. 1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다

    thumbnail - 1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved