“나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나

서울대학교 치대 출신의 스타 치과의사 인플루언서 이수진이 치과 폐업 이후 삶을 공개하며 씁쓸한 심경을 털어놓았다.이수진은 지난 6일 자신의 소셜미디어를 통해 "요즘 나 망했다 좋아 죽는 사람 반, 구경하러 오는 사람 반인 거 아느냐"라는 글을 올렸다.이어 "58살에 망해서 버스 탄다 흥미 끄는 인간 나밖에 없을 걸"이라며 실제 버스정류장에서 버스를 기다리는 영상을 공개하기도 했다.불과 얼마 전까지만 해도 강남에서 유명 치과를 운영하며 재력을 과시했던 그는 지난달 30일부터 의미심장한 글을 올리며 위기를 암시해 왔다. 당시 그는 "나도 지난 세월 무슨 일 있었던 건지 모르겠어요. 추락하는 데엔 날개가 없다고 공중부양 다했다 땅 속으로 꺼져버렸어요"라며 참담한 상황을 전했다.이어 이수진은 "겨우 기어 나와 하나님만 바라보고 있다"며 "이런 날 아직도 응원해주고 기도해주는 분들이 있다는 데에 감사해요"라고 자신을 지지해 주는 팬들에게 고마움을 표했다.그는 대중교통으로 이동 중인 모습과 함께 "나도 내가 이 나이에 버스 타고 다니며 고양이 치료비 걱정할 줄 꿈에도 몰랐다"고 덧붙여 생활고를 짐작케 했다. 한때 억대 매출을 올리던 병원 원장에서 급격히 변한 현실을 가감 없이 드러냈다.이수진은 그간 지속적인 스토킹 피해로 인한 정신적 고통을 호소해 왔으며, 결국 지난해 5월 오랜 시간 운영해 온 강남 치과를 폐업한 것으로 알려졌다.