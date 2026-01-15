‘연매출 100억’ 김준희 눈물 “나도 여유롭게 관리 받고 싶다”

사진=김준희 인스타그램 캡처

성공한 사업가이자 방송인 김준희가 50대에 접어들며 찾아온 갱년기 증상을 고백했다.김준희는 지난 14일 자신의 인스타그램에 최근 겪고 있는 심경의 변화를 솔직하게 공유했다. 그는 민낯에 가까운 셀카 사진과 함께 “갱년기 쉽지 않네. 이유 없이 눈물 나고 위로받고 싶은 날”이라고 적었다.그는 최근 진행한 라이브 방송 중 겪었던 한 누리꾼과의 일화를 전하며 상처받은 마음을 털어놨다. 그는 “방송 중 어떤 사람이 매니큐어가 지워진 내 손을 보고 ‘손톱 관리 좀 하지’라고 했는데 그 말이 좀 속상했다”고 말했다.이어 “나도 여유롭게 네일숍에 앉아 손톱, 발톱 관리 받고 싶다”며 “그럴 시간이 없었다”고 전했다.20년간 운영하던 쇼핑몰을 정리하고 새로운 브랜드를 론칭하는 과정에서 치열한 하루하루를 보내고 있음을 시사했다.그는 “하루 24시간이 모자란 요즘 나에게 예약 잡고 무언가를 하는 일이 너무나 어려운 일이 되어버렸다”며 “좋아하는 일을 본업으로 삼고 늘 새로운 것에 도전하는 열정에 인생을 바쳐 살다 보니 그런 것 같다”고 워커홀릭의 면모를 보였다.그러면서 “내 손은 항상 휴대전화를 잡고 새로운 아이디어를 위해 리서치하고 메모하고 기획안을 만들고, 업무 채팅과 이메일을 써야 한다”며 “두 손이 묶이는 그 시간이 아까워 더 발전적인 일에 몰두하고 싶었다”고 강조했다. 하지만 이내 “막상 손톱 관리도 안 하는 그런 여자가 된 것 같아 슬펐다”는 속내를 보였다.김준희는 마음을 다잡으며 “손톱에 매니큐어를 잘 칠하는 나보다 내 인생을 성공으로 이뤄가는 나를 더 사랑하고 아낀다”며 “할 수 있는 지금, 모든 에너지와 열정을 쏟아 내 비즈니스에 집중하겠다”고 전했다. 또한 “건강을 위해 건강한 음식을 먹고 좋은 지식들을 머리에 담는 게 진정한 나를 위한 최고의 관리가 아닐까”라며 소신을 밝혔다.한편 김준희는 1994년 혼성 그룹 ‘뮤’로 데뷔해 가수로 활동하다 이후 연기자로 전향해 다양한 작품에서 활약했다. 그는 자본금 4000만 원으로 시작한 쇼핑몰을 연 매출 100억 원대의 기업으로 키워낸 ‘원조 연예인 CEO’로도 잘 알려져 있다.온라인뉴스부