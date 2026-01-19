logo
박규리 “30대에 뇌출혈…병원 가던 중 눈 안 보여”

입력 2026 01 19 14:00 수정 2026 01 19 14:00
사진=SBS ‘좋은 아침’ 캡처
사진=SBS ‘좋은 아침’ 캡처


트로트 가수 박규리가 30대에 겪었던 뇌출혈 사고를 언급하며 건강관리의 중요성을 강조했다.

박규리는 지난 19일 방송된 SBS TV ‘좋은 아침’에 출연해 ‘소리 없는 암살자’라 불리는 뇌 질환에 대해 심도 깊은 이야기를 나눴다. 그는 이날 방송에서 “30대에 뇌출혈이 와서 정말 죽을 뻔했다. 다행히 전조 증상을 느끼고 바로 병원에 간 덕분에 구사일생했다”고 밝혔다.

그는 “갑자기 뇌가 쪼개지는 것 같은 극심한 두통을 느꼈다. 머릿속에서 쩍 갈라지는 소리가 들리는 느낌이었다”며 생생한 통증을 묘사했다. 이어 “병원에 가던 도중 갑자기 눈이 침침해지면서 앞이 잘 안 보이고, 메스꺼운 증상까지 있었다”고 덧붙여 당시 긴박했던 상황을 전했다.

박규리의 증상에 대해 전문의들의 분석도 이어졌다. 이경석 의사는 “뇌출혈 발생 시 마치 머리를 둔기로 맞은 듯한 ‘벼락 두통’이 나타난다”고 설명했고, 임채선 의사는 “뇌졸중의 경우 시신경으로 가는 혈관에 이상이 생겨 커튼을 친 것처럼 시야가 가려질 수 있다”며 박규리가 겪은 증상이 전형적인 위험 신호였음을 확인했다.

죽음의 문턱에서 돌아온 박규리는 “이런 일을 겪으면서 30대 때부터 뇌 혈관 건강을 엄청 챙기고 있다”며 자신만의 철저한 관리 비법을 공유했다.

그 중 하나가 ‘현관 앞 5분 서 있기’ 습관이었다. 이는 실내외 온도 차가 큰 겨울철이나 환절기에 갑작스러운 혈관 수축을 막기 위해 몸이 적응할 시간을 주는 방법이다.

그는 “아침마다 급하게 뛰쳐나올 때가 많은데, 앞으로는 꼭 5분의 여유를 가져야겠다”며 일상 속 작은 습관의 변화가 생명을 구할 수 있음을 강조했다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
