logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김연아, ‘김연경 유튜브’ 출연한다…“두 여왕의 만남” 벌써부터 화제

입력 2026 01 20 17:27 수정 2026 01 20 17:27
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=유튜브 ‘식빵언니 김연경’ 캡처
사진=유튜브 ‘식빵언니 김연경’ 캡처


‘피겨 퀸’ 김연아와 ‘배구 여제’ 김연경의 만남이 성사됐다.

스포츠 여제들의 회동이 실현되면서 팬들은 벌써부터 뜨거운 반응을 보이고 있다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘식빵언니 김연경’은 자체 제작 웹 콘텐츠인 ‘겉바속톡’의 예고편을 전격 공개했다. 예고 영상은 짧지만 강렬했다. “빙판 위의 황제”라는 자막과 함께 우아한 실루엣의 주인공이 등장했고, 이어 “코트 위의 황제”라는 자막과 함께 김연경이 등장했다.

채널 측은 영상 설명란에 “한 번쯤 보고 싶었던 조합, 드디어 두 황제가 만났습니다”라는 문구를 더해 기대감을 높였다. 그간 서로 다른 종목에서 국위 선양에 앞장섰던 두 사람은 평소 사적인 친분에 대해서는 뚜렷하게 알려진 바가 없다.

김연아는 ‘2010 밴쿠버 동계올림픽’ 여자 싱글 금메달을 거머쥐며 전 세계 피겨 스케이팅의 정점에 올랐던 선수다. 그는 은퇴 후에도 여전히 대한민국을 대표하는 아이콘으로 큰 사랑을 받고 있다.

김연경 역시 한국 여자배구의 전성기를 이끈 주역으로, 세 차례 올림픽에 출전해 두 번이나 4강 신화를 일궈낸 바 있다.

종목은 다르지만 각자의 분야에서 역사를 써 내려간 두 사람이 만나 어떤 깊고 진솔한 대화를 나눴을지 귀추가 주목된다.

해당 콘텐츠는 오는 22일 정식 공개될 예정이다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김연아가 2010 밴쿠버 동계올림픽에서 획득한 메달은?
TodayBest

  1. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    thumbnail - 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  2. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    thumbnail - 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  3. 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

    thumbnail - 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

  4. 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

    thumbnail - 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

  5. 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

    thumbnail - 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

  6. 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다

    thumbnail - 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved