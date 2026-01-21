logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

아이언맨 윤성빈 맞아? “쌍수했네” 반응 폭발한 최근 모습

입력 2026 01 21 06:37 수정 2026 01 21 09:42
기사 소리로 듣기
다시듣기
윤성빈 인스타그램
윤성빈 인스타그램


전 스켈레톤 국가대표 윤성빈의 최근 외모 변화가 온라인에서 화제를 모으고 있다.

최근 여러 온라인 커뮤니티에는 ‘윤성빈 외모 변화 근황’이라는 제목의 게시물이 잇따라 올라왔다. 공개된 사진 속 윤성빈은 과거보다 또렷해진 눈매와 한층 부드러워진 인상으로 눈길을 끌었다. 이전과 비교해 눈이 커 보인다는 반응과 함께 전체적인 분위기가 달라졌다는 평가가 이어졌다.

이를 두고 네티즌들 사이에서는 “쌍수했네” “눈매가 확실히 달라 보인다” “인상이 한결 순해졌다”는 반응이 나왔다. 반면 “체중 변화나 헤어 스타일, 촬영 각도의 영향일 수 있다” “메이크업이나 카메라 효과로 보인다”며 과도한 해석을 경계하는 의견도 적지 않았다.

외모 변화 논란과는 별개로 윤성빈은 새로운 도전에 나선다. 그는 JTBC가 중계하는 ‘2026 밀라노 코르티나 동계올림픽’에서 스켈레톤 종목 해설위원으로 합류할 예정이다.

‘아이언맨’이라는 별명으로 한국 스켈레톤 역사에 굵직한 족적을 남긴 윤성빈은 선수 시절의 경험과 전문성을 바탕으로 보다 깊이 있고 생생한 해설을 선보일 것으로 기대를 모은다.

한편 2026 ‘밀라노 코르티나 동계올림픽’은 이탈리아 밀라노와 코르티나 담페초를 중심으로 오는 2026년 2월 6일부터 22일까지 열린다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤성빈이 2026 동계올림픽에서 맡을 역할은?
TodayBest

  1. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    thumbnail - 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  2. 아이언맨 윤성빈 맞아? “쌍수했네” 반응 폭발한 최근 모습

    thumbnail - 아이언맨 윤성빈 맞아? “쌍수했네” 반응 폭발한 최근 모습

  3. 쌍둥이 형제와 사귀는 女 “셋이 어떻게 사냐면…” 동거 생활 밝혔다

    thumbnail - 쌍둥이 형제와 사귀는 女 “셋이 어떻게 사냐면…” 동거 생활 밝혔다

  4. “女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男

    thumbnail - “女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男

  5. 주량도 약한데 어쩌다…“죄송합니다” 권상우 ‘만취’ 사과

    thumbnail - 주량도 약한데 어쩌다…“죄송합니다” 권상우 ‘만취’ 사과

  6. ‘이곳’ 다녀온 손톱, 변기보다 10배 더러워…피해야 할 5가지

    thumbnail - ‘이곳’ 다녀온 손톱, 변기보다 10배 더러워…피해야 할 5가지
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved