‘탈세 의혹’ 차은우, 연초 휴가 나왔다가 부대 복귀…근황 전해져

차은우. 사진=판타지오 제공, 육군훈련소 홈페이지 캡처

탈세 의혹에 휘말린 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우의 군 복무 근황이 전해졌다.26일 업계에 따르면 차은우는 최근 연초 정기 휴가를 나왔다가 소속 부대로 복귀한 것으로 알려졌다.차은우는 지난해 7월 28일 육군 군악대로 입대해 현재 현역으로 복무 중이다. 입대 후 약 6~7개월 차에 접어든 시점으로, 통상적인 복무 일정에 따른 정기 휴가로 해석된다. 휴가 기간 동안 별도의 공식 일정이나 외부 활동은 확인되지 않았다.이와 맞물려 최근 차은우를 둘러싼 세무 관련 논란이 확산하며 관심이 집중되고 있다. 국세청은 차은우의 소득 구조 전반을 들여다보는 세무조사를 진행했다. 그 결과 소득세 등을 포함해 200억 원이 넘는 세금 추징을 통보한 것으로 알려졌다. 다만 해당 금액은 최종 확정 단계는 아닌 것으로 전해졌다.논란의 핵심에는 차은우 모친이 설립한 A법인이 있다. 차은우의 연예 활동과 관련해 소속사 판타지오와 A법인이 용역 계약을 체결했고, 이 과정에서 차은우의 수익이 판타지오와 A법인, 그리고 그 개인에게 분산되는 구조가 형성됐다는 설명이다. 국세청은 A법인이 실제로 용역을 수행했는지, 명목상으로만 존재하는 이른바 페이퍼컴퍼니에 해당하는지를 중점적으로 살펴본 것으로 전해졌다.이에 대해 소속사 판타지오는 지난 22일 공식 입장을 통해 “이번 사안은 차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당되는지가 주요 쟁점”이라며 “현재 최종적으로 확정 및 고지된 사안이 아니다”라고 밝혔다. 이어 “법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정”이라고 덧붙였다.온라인뉴스부