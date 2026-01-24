“성형수술로 얼굴 바꾸기도”…경찰, 캄보디아 송환 피의자 73명 전원 구속영장 신청

캄보디아에서 스캠(scam·사기), 인질강도 등 범행을 저지른 한국인 범죄 조직원들이 23일 인천국제공항을 통해 국내로 송환돼 수사기관으로 압송되고 있다. 2026.1.23. 연합뉴스

캄보디아 범죄조직의 범행에 가담했다가 국내로 강제 송환 후 압송된 한국인 피의자들이 23일 오후 부산 동래경찰서에 도착해 호송차에서 내리고 있다. 2026.1.23. 연합뉴스

경찰이 캄보디아를 거점으로 대규모 스캠(사기) 범죄를 저지른 뒤 국내로 송환된 한국인 피의자 73명 전원에 대한 구속영장을 신청했다. 전날 오전 인천국제공항을 통해 국내로 강제 송환된 지 하루 만이다.경찰청 국가수사본부는 이날 언론 공지를 통해 “경찰은 ‘범정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)’를 통해 피의자 73명의 범죄 혐의를 수사하고 있다”며 “오늘 전원에 대한 구속영장 신청을 완료했다”고 밝혔다.이들은 캄보디아 프놈펜에서 국내로 향하는 전세기에 타자마자 기내에서 체포돼 관할 경찰관서로 압송됐고, 경찰 조사 후 유치장에 수용됐다.부산청 49명, 충남청 형사기동대 17명, 울산청 2명, 경남청 1명, 서울청 3명, 인천청 1명 등으로 분산됐다.피의자들은 한국인 869명에게서 약 486억원을 가로챈 혐의를 받는다.이들 중 70명은 로맨스 스캠이나 투자 리딩방 운영 등 스캠 범죄 혐의를, 3명은 인질강도와 도박 등 혐의를 받고 있다.가상 인물로 위장하는 딥페이크 기술을 활용해 104명에게서 약 120억원을 가로챈 로맨스 스캠 부부 사기단도 포함됐다. 이들은 수사 당국의 추적을 피하기 위해 성형수술로 얼굴을 바꾸는 등 기상천외한 도피전략을 써오다 검거됐으나 지난해 10월 송환 때는 제외됐다.투자 전문가를 사칭해 사회 초년생과 은퇴자들에게서 약 194억원을 받아 가로챈 사범 등도 이번 송환 대상자에 포함됐다.또 미성년자를 대상으로 성범죄를 저지른 뒤 캄보디아로 도주해 사기에 가담한 도피 사범, 스캠 단지에 감금된 피해자를 인질 삼아 국내에 있는 가족을 협박하고 금품을 뜯어낸 조직원 등이 송환됐다.현재 경찰청은 법무부·외교부·국가정보원으로 구성된 초국가 범죄 특별 대응 TF를 구성해 수사를 진행하고 있다. 지난해 캄보디아에서 한국인 대학생이 범죄 조직에 감금돼 고문을 받다 사망한 사건이 발생한 이후 현지에서 발생하는 한국인 대상 범죄에 대한 대응을 강화한 것의 일환이다.이보희 기자