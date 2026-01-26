오랜만에 제대로 터졌다…시청률 상승세 타며 KBS에서 이례적 성과 낸 ‘이 드라마’

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 방송화면

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 스틸

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 포스터

KBS2 토일 미니시리즈로서는 이례적 성과를 내고 있는 ‘은애하는 도적님아’가 다시 한번 자체 최고 시청률을 경신하며 흥행몰이를 이어가고 있다.26일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 8회는 전국 가구 기준 시청률 7.1%를 기록해 자체 최고 시청률을 경신했다.‘은애하는 도적님아’는 1회 4.3%로 출발한 뒤 시청률 상승세를 이어가던 중 5회에서 시청률이 7%대까지 올랐다. 이후 6회, 7회에서 6%대로 떨어져 주춤하는 듯했으나, 이번 회차에서 다시 7%대로 뛰어 올라 자체 최고 기록을 갈아치우는 데 성공한 것이다.KBS2 토일 미니시리즈에서는 이례적 성과다. 지난해 8월부터 차례대로 편성됐던 KBS2 토일 미니시리즈 ‘트웰브’, ‘운수 좋은 날’, ‘마지막 썸머’는 시청률 측면에서 미미한 성과를 낸 채 종영한 바 있다.마동석이 출연해 화제를 모았던 ‘트웰브’는 첫 회를 8.1%로 출발했으나, 시청률이 2%대까지 하락하며 막을 내렸다. 또 이영애가 ‘대장금’ 이후 26년 만에 KBS 복귀작으로 선택했던 ‘운수 좋은 날’은 최고 시청률 5.1%를 기록하는 데 그쳤고, ‘마지막 썸머’는 첫 회에서 2.7%로 자체 최고 시청률을 찍고 1~2%대 시청률에서 헤어 나오지 못한 채 종영했다.이런 가운데 ‘은애하는 도적님아’는 전작들과 달리 시청률 상승 곡선을 그리며 흥행을 끌어가고 있다. 특히 SBS ‘모범택시3’, tvN ‘프로보노’ 등 쟁쟁한 작품들이 동시간대 방영됐음에도 시청률 상승세를 유지했다는 점이 눈길을 끈다.‘은애하는 도적님아’는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그를 쫓던 대군의 영혼이 바뀌면서 벌어지는 이야기를 그린다. 배우 남지현과 문상민이 각각 여자 주인공 홍은조와 남자 주인공 이열 역을 맡았다.8회에서는 허락되지 않은 인연임에도 불구하고 위기에 놓인 홍은조를 구하러 달려간 도월대군 이열의 연정이 그려졌다. 딸의 혼례 상대를 뒤늦게 알게 된 홍민직(김석훈 분)은 홍은조를 파혼시켜 집으로 데려갔다. 홍민직과 독대를 가진 이후 이열은 홍은조에게 미안함을 표시하며 위기에서 그를 지키고자 고군분투했다.8회 방영 이후 온라인에서는 “내 평생 본방송 기다리는 드라마는 이번이 처음”, “‘은애하는 도적님아’를 보면 1시간이 15분처럼 느껴진다” 등 드라마를 호평하는 반응이 이어졌다.또 이번 회차와 관련해 “아버지와 대군, 은조의 마음이 모두 이해 가서 너무 슬펐다”며 배우들의 연기와 극본을 다시 한번 칭찬하는 평가도 나왔다.총 16부작으로 기획된 ‘은애하는 도적님아’는 이번 8회로 방영 분량의 절반을 지났다. KBS2 토일 미니시리즈로서 이례적 성과를 내고 있는 가운데, 이 기세를 몰아 어디까지 흥행세를 이어갈 수 있을지 관심이 집중된다.‘은애하는 도적님아’는 매주 토요일과 일요일 오후 9시 20분 방송된다.최종범 인턴기자