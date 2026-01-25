logo
권상우 아들, 강남역서 헌팅 당해... ‘180cm 넘는 비주얼’ 화제

입력 2026 01 25 16:19 수정 2026 01 25 16:19
유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처
유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처


배우 권상우·손태영 부부가 아들 룩희의 ‘헌팅’ 에피소드를 전했다.

24일 유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’에는 ‘번호 따인 아들? 한국 맛집 도장깨기 하고 간 손태영의 알찬 vlog’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 손태영과 권상우는 미국으로 돌아가기 전 지인과 브런치를 즐기며 근황을 나눴다.

손태영은 “룩희는 계속 나가 있다. 친구 만나고”라며 아이들의 바쁜 일정을 전했고, 권상우는 “아침에 일어나서 보려고 하면 없다. 아침 일찍 나가서 저녁 늦게 온다. 룩희도 신났지 뭐”라고 말했다. 손태영은 “이제 슬슬 피곤해하는 것 같기도 하고”라며 웃었다.

권상우 아들과 딸의 모습. 유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처
권상우 아들과 딸의 모습. 유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처


특히 권상우는 “어제 강남역에서 집까지 걸어왔대. 친구들이랑. 새벽에 영화 보고”라며 “제보에 의하면 어제 룩희가 지나가다가 번호를 따였대. 여자한테. 몇 살이냐고”라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

지인은 “엄청 인기 많을 것 같다. 딱 튀지 않냐”고 했고, 손태영은 “홍대 가면 다 튀지 뭐”라고 받아쳤다. 룩희는 훈훈한 비주얼과 180cm가 넘는 키로도 관심을 모아왔다.

손태영과 권상우는 2008년 결혼해 아들 룩희와 딸 리호를 두고 있다. 손태영은 아이들의 학업을 위해 미국 뉴저지에서 생활 중이다.

뉴시스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
