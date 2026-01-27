“이강인 여친 인증?”…PSG 여자친구 모임에 등장한 두산家 손녀

사진=안젤리나 자바르니 인스타그램 캡처

프랑스 명문 클럽 파리 생제르맹(PSG)의 핵심으로 자리 잡은 이강인의 연인으로 알려진 박상효의 사진이 화제다.최근 우크라이나 출신의 모델이자 인플루언서인 안젤리나 자바르니는 자신의 인스타그램을 통해 파리에서 가진 지인들과의 화려한 모임 사진을 공유했다. 이 사진이 국내외 팬들 사이에서 급속도로 확산된 이유는 사진 정중앙에서 환한 미소를 짓고 있는 박상효의 모습 때문이다.사진 속에는 박상효를 필두로 이강인의 동료 주앙 네베스의 연인인 마델리나 아라강, 구단과 꾸준히 협업하며 영향력을 행사해온 수영복 브랜드 CEO 엘리사 마타나가 함께했다. 사진을 게시한 자바르니 역시 PSG 수비수 일리야 자바르니의 아내로, 이들은 모두 구단이라는 공통분모 아래 끈끈한 사교 모임을 이어가고 있는 것으로 보인다.누리꾼들은 사진 속 인물들이 모두 PSG 스타들의 반려자거나 구단 관계자라는 점에 주목하며 박상효가 이강인의 공식적인 파트너 자격으로 이 모임에 참석한 것이라고 입을 모으고 있다.두 사람의 핑크빛 기류는 이미 여러 차례 포착된 바 있다. 지난해 5월 PSG의 프랑스컵 우승 당시 박상효는 경기장을 직접 찾아 이강인을 응원했다. 특히 이날 두 사람이 다정하게 셀카를 찍으며 승리의 기쁨을 나누는 모습이 공개되자 뜨거운 반응이 이어졌다.이강인과 박상효의 오작교는 이강인의 친누나인 것으로 알려졌다.1999년생인 박상효는 이강인보다 두 살 연상으로, 두산그룹 7대 회장을 역임한 박용성 명예회장의 손녀이자 현재 두산밥캣코리아를 이끄는 박진원 부회장의 딸이다.온라인뉴스부