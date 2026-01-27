성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

logo
가수 성시경(46)이 결혼과 자녀를 언급하며 농담을 던진 장면이 화제를 모았다.

최근 성시경의 개인 채널 ‘성시경’에는 ‘성시경의 먹을 텐데

잠실 별미곱창 (with. 비비)’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 성시경은 게스트로 출연한 가수 비비와 서울 송파구 잠실의 한 곱창집을 찾았다.

식사 도중 비비는 “선배님, 제가 기사를 잘못 본 건지 모르겠는데 결혼하셨어요?”라고 물었고, 성시경은 “결혼했지. 무슨 소리를 하는 거야. 애가 몇인데”라고 말하며 농담을 건넸다. 예상치 못한 답변에 비비는 “자녀가 몇 명이냐. 혹시 저를 놀리는 거냐”며 당황한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

이날 성시경은 비비에 대한 주변 평가도 전했다. 그는 “어제 신동엽 형을 만났는데, 네 얘기를 하더라”며 “너무 괜찮고, 매력 있고, 금방 친해질 수 있는 친구라고 좋은 말만 하더라”고 말했다. 이어 배우 송중기와의 일화도 언급하며 “송중기가 예전에 너 보고 ‘미친 애’라고 했다. 연기를 너무 잘한다고”라고 덧붙였다. 비비는 송중기와 영화 ‘화란’에서 함께 호흡을 맞춘 바 있다.

성시경은 2001년 정규 1집 ‘처음처럼’으로 데뷔한 이후 ‘우린 제법 잘 어울려요’ ‘거리에서’ ‘좋을 텐데’ ‘서른 즈음에’ 등 다수의 히트곡으로 꾸준한 사랑을 받아왔다. 최근에는 유튜브 콘텐츠 ‘성시경의 먹을 텐데’를 통해 팬들과 활발히 소통하며 인기를 이어가고 있다.

한편 성시경은 최근 오랜 기간 함께했던 전 매니저와의 금전 문제로 힘든 시간을 겪었다고 밝히며 “지난 몇 개월이 쉽지 않았다”고 심경을 전한 바 있다.

