“내일 활동 중단 기사 날 것” 잘 나가던 신기루, 대체 무슨 일?

사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처

40㎏ 감량에 성공한 개그우먼 홍윤화가 신기루와 러닝에 도전했다.지난 26일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에서는 40kg 감량 신화를 쓴 홍윤화가 절친 신기루와 함께 고도 비만 러닝 크루인 ‘고릴러’ 1기 창단식을 열었다.러닝 크루의 창단은 시작부터 쉽지 않았다. 창단식 장소는 하필 엘리베이터가 없는 건물 4층이 집합 장소였다. 계단 앞에서 절망한 신기루는 걸음마를 떼듯 한 걸음씩 이동했다. 겨우 자리에 앉은 두 사람은 각자의 목표를 공유했다. 홍윤화는 15kg 추가 감량을, 신기루는 단 5kg 감량을 선언했다.신기루는 단 5kg만 빼도 몸무게의 ‘가운데 숫자’가 바뀐다며 체중이 여전히 세 자리 숫자임을 우회적으로 고백했다.이어 시작된 한강 러닝은 고난의 연속이었다. 이미 운동에 익숙해진 홍윤화와 달리 생애 첫 러닝에 나선 신기루는 상체만 격렬하게 흔들릴 뿐 발은 제자리에 머무는 ‘제자리걸음 주법’으로 홍윤화의 남편 김민기를 당황케 했다.김민기는 신기루에게 “누나, 인생에서 가장 많이 걸은 날 아니야?”라고 묻자 신기루는 “내일 활동 중단이라고 기사 날 거야”라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.김민기는 3km 반환점을 앞두고 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)를 보상으로 내걸어 신기루와 홍윤화의 전력 질주를 유도했다. 두 사람은 두쫀쿠의 힘으로 질주하며 6km 완주라는 기적을 일궈냈다.러닝을 끝낸 두 사람은 박포 갈비와 홍윤화표 특제 새우 요리 등 먹방을 선보였다. 신기루는 마치 첫 끼를 먹는 것처럼 식사를 즐겨 시청자들의 침샘을 자극했다.‘고릴러’의 활동이 앞으로 어떻게 계속될 지 기대를 모으고 있다.온라인뉴스부