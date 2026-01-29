전 세계 147개국 TOP5 찍었다…주연배우 제대, 시즌2 확정한 ‘19금 한국 드라마’

티빙 오리지널 시리즈 ‘스터디그룹’ 방송화면

티빙 오리지널 시리즈 ‘스터디그룹’ 포스터

배우 황민현. 티빙 오리지널 시리즈 ‘스터디그룹’ 방송화면

티빙 오리지널 시리즈 ‘스터디그룹’이 글로벌 흥행에 힘입어 시즌2 제작을 확정한 가운데 주연 배우 황민현이 그대로 합류하며 힘을 보탠다.지난 28일 제작사 와이랩은 “‘스터디그룹’ 시즌2 제작을 확정했으며, 시즌1의 주역인 배우 황민현이 그대로 출연해 극을 이끌어갈 예정”이라고 밝혔다.동명의 웹툰을 원작으로 하는 ‘스터디그룹’은 공부를 잘하고 싶지만 싸움 실력에만 재능이 몰린 소년 윤가민(황민현 분)이 꼴통 학교 유성공고에서 스터디그룹을 결성하며 벌어지는 좌충우돌 입시 생존기를 그린 작품이다.황민현은 주인공 윤가민 역을 맡아 단정한 외모와 상반되는 폭발적인 액션 연기를 선보이며 원작 캐릭터와 높은 싱크로율로 호평받았다.지난해 공개된 ‘스터디그룹’ 시즌1은 흥행력과 작품성을 모두 인정받았다. 공개 일주일 만에 시청 UV(순 방문자 수)가 2배 이상 급증했으며, 5주 연속으로 티빙 주간 유료가입기여자수 1위를 기록했다.글로벌 시장에서의 반응은 더욱 뜨거웠다. 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 라쿠텐 비키를 통해 전 세계에 스트리밍된 ‘스터디그룹’은 미국, 브라질, 영국, 프랑스 등 147개국에서 주간 TOP5에 이름을 올렸다. 특히 인도네시아, 태국, 말레이시아 등 동남아시아 주요 국가에서는 1위를 휩쓸며 K-학원물의 저력을 입증했다.외신의 호평도 이어졌다. 미국 타임지는 이 작품을 ‘2025년 베스트 K-드라마 TOP10’ 7위로 선정했으며, 포브스는 “다양한 연령대가 만족할 수 있는 웰메이드 작품”이라며 캐릭터 설정과 연출력을 높이 평가했다.또 ‘2025 아시안 아카데미 크리에이티브 어워즈(AACA)’에서 스트리밍 오리지널 부문 최우수 작품상을 수상하며 작품성까지 인정받았다.황민현의 합류는 시즌2를 기다려온 팬들에게 반가운 소식이다. 지난해 12월 사회복무요원으로 병역의 의무를 마치고 소집 해제된 황민현은 차기작으로 ‘스터디그룹2’를 선택했다.시즌1 촬영 후 입대로 인해 홍보 활동에 참여하지 못했던 만큼, 시즌2에서는 보다 적극적인 활약을 예고하고 있다.제작진은 “황민현은 이미 캐릭터에 대한 이해도가 완벽하며 시즌2에서는 한층 업그레이드된 고난도 액션을 선보일 것”이라고 밝혔다.국내를 넘어 글로벌 시청자들의 호응을 얻은 ‘스터디그룹’이 시즌2에서 어떤 흥행 기록을 세울지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자