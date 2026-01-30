logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

은퇴 20년 넘었는데…SNS 개설했더니 하루 만에 ‘100만 팔로워’

입력 2026 01 30 15:49 수정 2026 01 30 15:49
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=‘도우인’ 왕조현 계정 캡처
사진=‘도우인’ 왕조현 계정 캡처


1990년대 홍콩 영화계를 대표하는 배우 왕조현이 대중과의 본격적인 소통에 나섰다.

2004년 은퇴한 이후 공개 활동이 전무하다시피 했던 그의 깜짝 행보에 중화권은 물론 국내 팬들의 이목까지 집중되고 있다.

30일 복수의 현지 매체는 왕조현이 중국판 틱톡인 ‘도우인’에 공식 개인 계정을 개설했다고 보도했다. 그는 첫 게시물로 패딩 점퍼에 후드를 쓴 편안한 차림으로 다양한 포즈를 취하는 약 7초 분량의 짧은 영상을 올렸다.

계정 개설 단 하루 만에 팔로워 수는 100만명을 돌파할 정도로 반응은 폭발적이었다. 하지만 화제성과 동시에 일각에서는 그의 달라진 외모를 두고 공방이 벌어지기도 했다.

영상 속 왕조현의 피부는 세월이 무색할 만큼 잡티나 주름 하나 없는 모습이다.

일부 누리꾼은 “필터 효과가 지나치게 과장돼 볼이 부어 보인다”, “얼굴형을 가리려고 손으로 턱을 괴는 모습이 포착됐다”, “눈 사이가 비정상적으로 가깝고, 콧대도 전성기 때와 큰 차이가 난다” 등의 의견을 내놓기도 했다.

왕조현은 1987년 영화 ‘천녀유혼’에서 귀신 섭소천 역을 맡아 독보적인 미모로 주목을 받았다. 이후 ‘대장부 일기’, ‘도신’ 등 수많은 흥행작에 출연하며 톱스타 반열에 올랐으나, 2004년 개봉한 영화 ‘미려상해’(상하이 이야기) 이후 연예계를 떠났다.

한편 왕조현의 이번 소셜미디어(SNS) 계정 개설이 향후 라이브 커머스를 통한 상품 판매 등 사업적 목적이 깔려 있는 것 아니냐는 목소리도 나오고 있다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
왕조현이 2004년 은퇴 이후 공식 계정을 개설한 플랫폼은?
TodayBest

  1. “잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식

    thumbnail - “잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식

  2. 전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연

    thumbnail - 전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연

  3. “다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해

    thumbnail - “다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해

  4. “중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?

    thumbnail - “중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?

  5. 로제, 할머니 분장까지…파파라치 피해 남친과 비밀데이트

    thumbnail - 로제, 할머니 분장까지…파파라치 피해 남친과 비밀데이트

  6. 김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”

    thumbnail - 김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved