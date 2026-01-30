‘만약에 우리’ 흥행에…23년 만에 역주행한 노래

사진=영화 ‘만약에 우리’ 캡처

2003년 발표된 가수 임현정의 명곡 ‘사랑은 봄비처럼… 이별은 겨울비처럼’이 약 23년이라는 세월을 거슬러 음원 차트 정상권을 위협하고 있다.임현정은 지난 29일 공식 유튜브 채널을 통해 해당 곡의 라이브 클립을 선보이며 화제를 모았다. 이번 영상은 임현정의 오랜 음악적 동료들이 힘을 보태며 음악적 밀도를 높였다.멜로망스의 정동환이 피아노 연주자로 나섰고, 베테랑 베이시스트 민재현이 참여했다. 원곡의 감성을 유지하면서도 한층 깊어진 임현정의 보컬이 더해져 수준 높은 라이브를 완성했다.이 곡은 2003년 3월 발매된 임현정 정규 4집의 타이틀곡으로, 그가 직접 프로듀싱부터 작사, 작곡, 편곡까지 도맡은 자작곡이다. 발표 당시에도 큰 인기를 끌었지만 최근 영화 ‘만약에 우리’의 메인 테마곡으로 활용되면서 제2의 전성기를 맞았다. 작중 주인공인 은호(구교환 분)와 정원(문가영 분)의 10년에 걸친 연대기를 관통하는 핵심 장치로 삽입되면서 관객들의 감성을 자극했다.차트 성적도 가파른 상승세를 보이고 있다. ‘사랑은 봄비처럼… 이별은 겨울비처럼’은 애플 뮤직 톱 100 4위를 기록한 데 이어 유튜브 뮤직 톱 100 23위, 멜론 톱 100에서는 33위까지 치고 올라왔다. 기성세대에게는 추억을, 젊은 세대에게는 클래식한 아날로그 감성을 깨우고 있다.영화의 인기와 함께 차트 위에서의 질주가 어디까지 이어질지 가요계의 시선이 집중되고 있다.한편 임현정은 역주행 열풍의 기세를 몰아 30일 오후 공식 채널에 정규 6집 “엑스트라오디너리”(Extraordinary)의 타이틀곡 ‘나에게로 가는 길은 아름답다’ 라이브 클립을 추가로 공개하며 신곡 활동에도 박차를 가하고 있다.온라인뉴스부