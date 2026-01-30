logo
라이벌 가수 ‘빚보증·암 투병’ 가족사 고백에…박서진 “우리집 같다”

입력 2026 01 30 14:28
사진=KBS ‘살림하는 남자들 시즌2’ 캡처
사진=KBS ‘살림하는 남자들 시즌2’ 캡처


트로트 가수 신승태가 아픈 과거를 고백했다.

31일 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 살림남)에서는 ‘장구 신동’ 박서진이 강력한 라이벌로 떠오른 신승태의 집을 방문하는 에피소드가 전개된다.

이날 박서진은 이른바 ‘풀 세팅’ 차림으로 등장해 “이분을 만나려면 절대 편하게 만날 수 없다, 매 순간이 긴장의 연속”이라며 ‘살림남’ 고정 자리를 위협하는 신승태를 향한 솔직한 견제 심리를 드러내 웃음을 자아냈다.

이에 맞서 신승태는 방송 최초로 자신의 집과 함께 부모님, 누나 등 가족을 공개하며 ‘고정 멤버’를 향한 강력한 의지를 피력했다.

박서진은 집 안에서 발견된 의심스러운 정황을 포착하고는 “여자친구가 있는 것이 아니냐”며 신승태를 향해 돌발 열애 의혹을 제기하기도 했다.

이러한 공방전도 잠시, 신승태 가족이 겪어온 시련이 공개되며 분위기는 숙연해졌다. 과거 잘못된 빚보증으로 인해 집이 경매로 넘어갔던 기억부터 신승태 아버지가 암 투병 끝에 병마를 극복해낸 과정까지, 평소 밝은 모습 뒤에 가려졌던 사연이 보는 이들의 가슴을 먹먹하게 했다.

이를 묵묵히 경청하던 박서진은 “마치 우리 집 이야기 같았다”며 공감했다. 그 또한 과거 어려운 가정 형편과 가족들의 투병 생활을 딛고 일어선 경험이 있다.

트로트계의 라이벌로서 경쟁 구도를 형성했던 두 남자는 비슷한 삶의 굴곡을 확인하며 가까워졌다.

두 사람의 진한 우정은 31일 오후 10시 35분에 확인할 수 있다.

