한혜진 ‘두쫀쿠’ 소신 발언…“굳이 안 먹어도 될 맛”

입력 2026 01 30 15:22 수정 2026 01 30 15:22
사진=유튜브 ‘한혜진 Han Hye Jin’ 캡처
사진=유튜브 ‘한혜진 Han Hye Jin’ 캡처


톱모델 한혜진이 최근 큰 인기를 끌고 있는 화제의 음식들을 직접 시식하며 평가를 내놓았다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘한혜진 Han Hye Jin’에는 “세상 괴로운 먹방”이라는 제목의 콘텐츠가 게재됐다.

해당 영상에서 한혜진은 불닭 미역 컵밥, 흑백요리사 철가방 만두, 연세우유 빵 등 최근 대중의 입소문을 탄 편의점 제품들을 차례로 시식하는 시간을 가졌다.

가장 화제가 된 것은 최근 열풍을 일으키고 있는 디저트인 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 시식 장면이었다.

한혜진은 제품을 집어 들기 전 외형을 살피더니 “이거 겉이 초코 파우더지 않냐”며 “여기저기 떨어지고 치아에 끼고 입술에 묻고 이래서 남자 친구나 썸남 앞에서 먹을 건 못 되는 것 같다”고 말했다.

이어진 맛에 대한 평가 역시 단호했다. 쿠키를 맛본 한혜진은 5점 만점에 3.5점이라는 다소 박한 평점을 부여하며 “살면서 한 번 정도 먹어봐도 되고 굳이 안 먹어도 아무 탈 없는 맛”이라고 평가했다.

그는 “촬영 때 아니면 제 돈으로 자발적으로 사서 먹는 일은 아마 없지 않았을까”라고 덧붙였다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
