황신혜 “남동생 29세 때 교통사고로 신경 손상…입으로 그림 그려”

사진=TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 캡처

배우 황신혜가 불의의 사고를 딛고 예술가로 거듭난 남동생에 대한 자랑스러운 마음을 드러냈다.황신혜는 지난 8일 방송된 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에 출연해 허영만 화백과 깊이 있는 대화를 나누던 중 구족화가로 활동 중인 남동생 황정언씨에 대해 언급했다. 구족화가는 신체적 제약으로 손을 사용하지 못해 입이나 발로 붓을 잡아 그림을 그리는 화가를 뜻한다.허영만이 조심스레 “(남동생이) 몸이 좀 불편하냐”고 묻자 황신혜는 “동생이 29세 때 교통사고로 목을 다쳤다. 목 밑으로 신경이 손상되어 감각이 없지만 현재는 입으로 그림을 그리고 있다”고 설명했다.그는 “정말 대단하고 자랑스러운 동생이다. 이제 이 이야기는 내게 힘든 기억이 아니라, 어디서든 자랑스럽게 꺼낼 수 있는 보람찬 기록”이라며 뿌듯함을 내비쳤다. 이어 휴대폰에 저장된 동생의 작품들을 직접 보여줬다. 그림을 본 만화계 거장인 허영만은 “내가 무슨 그림을 그리고 있었나 싶을 정도로 미안하고 대단하다”며 극찬을 아끼지 않았다.이날 황신혜는 동생의 곁에서 묵묵히 헌신해 온 올케를 향해서도 각별한 고마움을 전했다. 사고 이후 인연을 맺어 동생의 손발이 돼준 올케에 대해 그는 “올케를 보며 매 순간 배우고 반성한다. 동생이 지금까지 붓을 놓지 않고 예술 활동을 이어올 수 있었던 것은 순전히 올케 덕분”이라고 공을 돌렸다.또한 그는 “인간이 저렇게까지 할 수 있을까 싶다. 우리 집에 내려온 천사라고 생각한다. 살면서 그런 성품을 가진 사람은 본 적이 없다”고 말했다.방송 말미 허영만이 동생 부부에게 영상 편지를 제안하자 황신혜는 “하면 눈물부터 나서 차마 못 하겠다”며 손을 내저어 애틋한 가족애를 드러냈다.온라인뉴스부