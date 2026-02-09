logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

황신혜 “남동생 29세 때 교통사고로 신경 손상…입으로 그림 그려”

입력 2026 02 09 13:14 수정 2026 02 09 13:14
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 캡처
사진=TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 캡처


배우 황신혜가 불의의 사고를 딛고 예술가로 거듭난 남동생에 대한 자랑스러운 마음을 드러냈다.

황신혜는 지난 8일 방송된 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에 출연해 허영만 화백과 깊이 있는 대화를 나누던 중 구족화가로 활동 중인 남동생 황정언씨에 대해 언급했다. 구족화가는 신체적 제약으로 손을 사용하지 못해 입이나 발로 붓을 잡아 그림을 그리는 화가를 뜻한다.

허영만이 조심스레 “(남동생이) 몸이 좀 불편하냐”고 묻자 황신혜는 “동생이 29세 때 교통사고로 목을 다쳤다. 목 밑으로 신경이 손상되어 감각이 없지만 현재는 입으로 그림을 그리고 있다”고 설명했다.

그는 “정말 대단하고 자랑스러운 동생이다. 이제 이 이야기는 내게 힘든 기억이 아니라, 어디서든 자랑스럽게 꺼낼 수 있는 보람찬 기록”이라며 뿌듯함을 내비쳤다. 이어 휴대폰에 저장된 동생의 작품들을 직접 보여줬다. 그림을 본 만화계 거장인 허영만은 “내가 무슨 그림을 그리고 있었나 싶을 정도로 미안하고 대단하다”며 극찬을 아끼지 않았다.

이날 황신혜는 동생의 곁에서 묵묵히 헌신해 온 올케를 향해서도 각별한 고마움을 전했다. 사고 이후 인연을 맺어 동생의 손발이 돼준 올케에 대해 그는 “올케를 보며 매 순간 배우고 반성한다. 동생이 지금까지 붓을 놓지 않고 예술 활동을 이어올 수 있었던 것은 순전히 올케 덕분”이라고 공을 돌렸다.

또한 그는 “인간이 저렇게까지 할 수 있을까 싶다. 우리 집에 내려온 천사라고 생각한다. 살면서 그런 성품을 가진 사람은 본 적이 없다”고 말했다.

방송 말미 허영만이 동생 부부에게 영상 편지를 제안하자 황신혜는 “하면 눈물부터 나서 차마 못 하겠다”며 손을 내저어 애틋한 가족애를 드러냈다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
황정언씨가 현재 사용하는 그림 도구는?
TodayBest

  1. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    thumbnail - 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  2. “우리 둘 실체”…내연녀 남편·지인에 나체 사진 전송한 40대男 ‘집유’

    thumbnail - “우리 둘 실체”…내연녀 남편·지인에 나체 사진 전송한 40대男 ‘집유’

  3. 불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연

    thumbnail - 불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연

  4. “숨이 턱, 감옥 같아…한국인들 이런 데서 살아?” 고시원 갔다 충격받은 유명 美유튜버

    thumbnail - “숨이 턱, 감옥 같아…한국인들 이런 데서 살아?” 고시원 갔다 충격받은 유명 美유튜버

  5. “가슴 무게만 32㎏” 피부 찢어져 패혈증까지…20대女 “축소술 거부당해”

    thumbnail - “가슴 무게만 32㎏” 피부 찢어져 패혈증까지…20대女 “축소술 거부당해”

  6. 생수병 속 ‘미세플라스틱’, 수돗물의 3배…“혈관 타고 뇌로” 600만개 범벅

    thumbnail - 생수병 속 ‘미세플라스틱’, 수돗물의 3배…“혈관 타고 뇌로” 600만개 범벅
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved