“나랑 만나줘” 잔나비 최정훈, 살해 협박에 스토킹 피해까지…가해자 결국

윤예림 기자
입력 2026 03 06 21:58 수정 2026 03 06 21:58
밴드 잔나비 멤버 최정훈. 페포니뮤직 제공
밴드 잔나비 멤버 최정훈. 페포니뮤직 제공


밴드 잔나비 멤버 최정훈을 장기간 스토킹한 가해자가 벌금형을 선고받았다.

6일 잔나비 소속사 페포니뮤직은 최정훈을 상대로 악성 댓글과 스토킹을 지속해 온 가해자에 대해 법원이 벌금 500만원을 선고하고 스토킹 치료 프로그램 이수 명령을 내렸다고 밝혔다.

소속사에 따르면 가해자는 최정훈이 운영하는 네이버 블로그에 수백차례에 걸쳐 살해 협박과 사적 만남 요구, 욕설 등이 담긴 비밀 댓글을 지속적으로 게시했다. 이에 그치지 않고 소속사 인근을 찾아오는 등 일방적인 스토킹 행위도 이어왔다.

소속사는 법률대리인을 통해 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반과 성적 수치심을 유발하는 글과 사진을 게시한 행위에 대해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(통신매체이용음란) 혐의로 고소를 진행했다.

소속사는 “앞으로도 온라인상의 악성 게시물로 인한 명예훼손, 모욕, 허위사실 유포, 통신매체이용음란 행위 등에 대해 적극적으로 법적 대응을 이어갈 예정”이라며 “가해자에 대해서는 원칙적으로 합의나 선처 없이 엄중한 책임을 물을 것”이라고 강조했다.

잔나비는 2012년 결성된 밴드로 2014년 정식 데뷔했다. ‘뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만’, ‘주저하는 연인들을 위해’, ‘쉬’(She) 등 다수의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다.

