logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

박미선 “평생 걸려 싸워야 하니까…” 모두 놀라게 한 근황

입력 2026 03 07 10:37 수정 2026 03 07 10:37
기사 소리로 듣기
다시듣기
박미선 인스타그램
박미선 인스타그램


코미디언 박미선이 유방암 투병 이후 방송 현장 복귀 의지를 전했다.

박미선은 지난 4일 자신의 인스타그램에 “오랜만의 현장. 아직 일하지 말라고들 하시고 걱정들 많이 하셔서 살살 조금씩 현장으로 복귀하려고 한다”고 밝혔다.

이어 “평생 걸려 싸워야 하니까 일상을 살아가는 게 중요하겠죠? 서두르지 않고 천천히 걸어가려고 한다”고 덧붙였다.

박미선은 “절친 김정난 동생이랑 같이 한 촬영이라 특히 즐거웠다”며 동료와 함께한 촬영 소감도 전했다.

함께 공개된 사진에는 박미선과 김정난이 밝은 표정으로 웃고 있는 모습이 담겼다.

앞서 박미선은 지난해 건강상의 이유로 방송 활동을 중단했다. 이후 같은 해 11월 tvN 예능프로그램 ‘유퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 유방암 진단과 항암 치료 과정을 공개하며 많은 응원을 받았다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박미선이 방송 현장 복귀를 결정한 이유는?
TodayBest

  1. 남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?

    thumbnail - 남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?

  2. “여자친구 죽이기” 검색…전 연인 커플 찾아가 살해한 30대男 항소심도 ‘사형’ 구형

    thumbnail - “여자친구 죽이기” 검색…전 연인 커플 찾아가 살해한 30대男 항소심도 ‘사형’ 구형

  3. 48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개

    thumbnail - 48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개

  4. 이소나, ‘미스트롯4’ 우승…막판 뒤집힌 대역전극

    thumbnail - 이소나, ‘미스트롯4’ 우승…막판 뒤집힌 대역전극

  5. ‘빅마마’ 이혜정, 알고보니 금수저…아버지가 ‘이 기업’ 초대 회장

    thumbnail - ‘빅마마’ 이혜정, 알고보니 금수저…아버지가 ‘이 기업’ 초대 회장

  6. “19살에 최연소 승무원”…30대 여배우의 반전 과거 모습

    thumbnail - “19살에 최연소 승무원”…30대 여배우의 반전 과거 모습
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved