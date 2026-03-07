“할머니와 손자의 키스?”…75세 여배우 ‘10대 연기’ 논란

중국 배우 유효경과 금가가 출연한 미니 드라마 ‘금수안녕’ 포스터. 엑스

중국의 대표적인 ‘동안 배우’로 불리는 75세 배우 유효경(리우샤오칭)이 10대 역할을 맡아 30세 연하 남성 배우와 키스신을 연기한 장면이 공개되며 논란이 일고 있다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 4일 유효경이 지난 2월 공개된 80부작 미니 드라마 ‘금수안녕’에서 18세 자수공 ‘소완청’ 역을 맡아 출연했다고 보도했다.극 중 소완청은 가문의 수치를 극복하고 정왕의 아내가 되는 인물이다. 제작진은 유효경의 연기력과 함께 메이크업과 영상 필터 효과 등을 활용해 실제 나이 차이를 최소화하려 했다고 전했다.하지만 작품 속에서 유효경이 45세 배우 금가(진지아)와 밀착 키스 장면을 연기한 것이 공개되면서 시청자 반응은 크게 엇갈렸다.일부 중국 네티즌들은 “할머니와 손자의 로맨스를 보는 것 같다”, “매우 불쾌하다”며 강한 거부감을 나타냈다. 이어 “실제 나이를 받아들이지 못하고 계속 어린 역할만 고집하는 것 아니냐”는 비판도 이어졌다.반면 다른 시청자들은 “연령의 한계를 뛰어넘는 도전”이라며 “법적으로 문제될 것이 없는데 여성 배우에게만 유독 엄격한 기준이 적용되고 있다”고 옹호했다.성평등 운동가 왕양 역시 “만약 남성 배우가 여성 배우보다 30세 많았다면 이런 수준의 비난이 나왔겠느냐”며 연예계의 성별·연령 이중 기준 문제를 지적했다.논란에 대해 유효경은 “키스 장면은 대본상 필요한 요소였으며 창작 과정에 대한 존중을 바란다”는 입장을 밝혔다. 그는 올해 단편 드라마 10편 출연을 계획하고 있다며 여전히 활발한 활동 의지를 드러냈다.1970년대 연예계에 데뷔한 유효경은 중국 최고 권위의 영화상인 금계장과 백화장을 수상하며 ‘국민 배우’로 불렸다. 과거 탈세 혐의로 약 400일간 수감되는 시련을 겪기도 했지만 이후 연예계에 복귀해 꾸준히 작품 활동을 이어가고 있다.특히 그는 58세에 16세 공주 역할을 맡고, 최근에도 18세 캐릭터를 연기하는 등 실제 나이보다 훨씬 젊은 배역을 선택하며 화제를 모아왔다.온라인뉴스부