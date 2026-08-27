logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“너무 튀는 거 아니냐”… 윤은혜 ‘민폐 하객’ 논란에 한마디

입력 2026 08 27 09:18 수정 2026 08 27 09:18
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 윤은혜(왼쪽)가 최근 불거진 ‘민폐 하객룩’ 논란에 대해 직접 해명했다. 윤은혜 인스타그램 캡처
배우 윤은혜(왼쪽)가 최근 불거진 ‘민폐 하객룩’ 논란에 대해 직접 해명했다. 윤은혜 인스타그램 캡처


배우 윤은혜가 최근 불거진 ‘민폐 하객룩’ 논란에 대해 직접 해명했다.

윤은혜는 26일 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘절친 결혼식 하객룩 윤은혜 갑론을박, 튄다 vs 억까(억지로 까다)다’라는 내용이 담긴 자신의 민폐 하객룩 논란을 다룬 게시물을 공유했다.

윤은혜는 그러면서 “3일 동안 정해진 드레스코드가 있었다”라고 설명했다.

앞서 윤은혜는 지난 24일 자신의 SNS에 배우 아덴 조 결혼식에 참석한 사진을 올렸다가 때아닌 민폐 하객 논란에 휘말렸다. 그는 허벅지가 살짝 드러난 검은 슬립 드레스를 입고 있었다.

논란이 이어지자 윤은혜는 직접 해명하며 진화에 나선 것으로 보인다.

한편 아덴 조는 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 주인공 ‘루미’ 목소리 연기를 한 배우다. 지난 6월 이탈리아에서 정형외과 의사인 비연예인 남성과 결혼했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
윤은혜가 논란에 대해 제시한 해명의 핵심 내용은?
TodayBest

  1. “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

    thumbnail - “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

  2. “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

    thumbnail - “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

  3. 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

    thumbnail - 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

  4. ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

    thumbnail - ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

  5. ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

    thumbnail - ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

  6. “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태

    thumbnail - “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved