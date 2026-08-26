“쓰나미급 대홍수” 네팔 연락두절 한국인 9명으로 늘어…“고립 10명은 안전 확인”

네팔 라수와 지역 홍수로 한인 9명 연락두절

외교부, 밤 10시 30분 긴급회의 주재

“李대통령, 수색·구조에 총력 지시”

“신속대응팀 내일 현지로 파견”

26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스

조현 외교부 장관이 26일 외교부에서 네팔 홍수 우리 국민 실종 관련 재외국민보호대책본부 회의를 주재하고 있다. 2026.8.26. 연합뉴스

26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스

서울신문 그래픽

26일(현지시간) 네팔 누와코트 지역 트리슐리강에서 구조대원들이 돌발 홍수 피해자를 굴착기에 태워 안전한 곳으로 옮기고 있다. 2026.08.26. 뉴시스

네팔 북부 지역과 중국 티베트 접경지인 라수와 지역을 덮친 대규모 돌발 홍수로 대규모 인명피해가 발생한 가운데 한국인 9명이 연락 두절 상태다.외교부에 따르면 26일 네팔 라수와 지역에서 발생한 홍수로 이 지역에서 수력발전소를 건설 중이던 한국남동발전 및 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 9명이 연락 두절됐다.연락 두절된 한국인은 처음에 8명으로 알려졌다가 이후 주네팔한국대사관이 두산에너빌리티에 현지 채용된 한국인 1명이 추가로 연락 두절 상태인 것을 확인했다. 9명 중 남동발전 소속이 3명, 두산에너빌리티 소속이 6명이다.현재 네팔 정부에서 육군과 경찰 등으로 구성된 구조팀을 피해 지역에 파견해 수색·구조 활동을 진행하고 있다.두산에너빌리티 소속 또 다른 한국인 10명은 현지에서 고립됐다. 조현 외교부 장관은 이들에 대해 “네팔인 등 외국인 직원들 200여명과 함께 현지에서 대피해 구조를 기다리고 있다. 급파된 우리 영사와 함께 안전한 상황인 것으로 확인했다”고 전했다. 네팔 정부는 이들을 구조하기 위해 헬기를 보냈다.주네팔한국대사관은 사건 인지 직후 네팔 정부 측에 한국인의 연락 두절 사실을 통보하면서 신속하고 적극적인 수색·구조를 요청하는 한편 영사를 현장으로 급파했다.조 장관은 이날 오후 10시 30분 서울 외교부 청사에서 대책본부 회의를 주재했다. 그는 “대통령님께서는 이번 상황과 관련해 우리 국민의 생명과 안전을 최우선으로 가용한 모든 수단을 동원해 수색과 구조에 총력을 다하라고 지시했다”고 밝혔다.이에 정부는 임상우 외교부 재외국민보호·영사담당 정부대표를 팀장으로 해 외교부·소방청·경찰청으로 구성되는 정부합동 신속대응팀을 27일 현지에 파견, 한국인 수색·구조를 지원할 예정이다.이날 홍수는 지진에 따른 산사태 여파로 발생한 것으로 추정된다. 로이터통신은 미 지질조사국(USGS)과 유럽지중해지진센터(EMSC)를 인용해 이날 홍수 발생 직전 라수와 인근에서 규모 4.4의 ‘천발지진’이 발생한 것으로 확인됐다고 보도했다.이로 인해 산악 지형 사이를 흐르던 보테코시 강 상류에 빙하와 암석이 낙하, 대규모 급류와 토석류가 일시에 발생해 거대한 물길이 마치 쓰나미처럼 일대를 휩쓴 것으로 추정된다. 이 물길은 렌데콜라 강, 트리슐리 강 등 보테코시 강의 지류도 덮치면서 피해가 커진 것으로 보인다.사망자는 시시각각 늘어나고 있다. 27일 0시 기준 95명이 사망한 것으로 파악됐다. 외국인 341명을 포함해 403명의 관광객도 연락이 두절된 상태다.수닐 샤르마 네팔관광청 대변인은 “실종된 외국인 관광객들은 인도·호주·네덜란드·미국·말레이시아·영국·남아프리카공화국 등 출신”이라고 전했다.라젠드라 프라사드 다만라 바그마티주 경찰 대변인은 “사망자가 급증했으며 피해 지역에서 수색 및 구조 작업이 계속 진행 중”이라고 밝혔다.이보희 기자