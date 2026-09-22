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의사 vs 모델…소개팅 나선 아이돌 출신 女 “잘 통해” 진짜 번호 교환했다

입력 2026 09 22 17:33 수정 2026 09 22 17:33
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유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처


그룹 러블리즈 출신 이미주가 피부과 의사와 소개팅 후 연락처를 교환했다.

최근 유튜브 채널 ‘그냥 이미주’에는 ‘의사 vs 모델 [EN]’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이미주는 피부과 의사와 트레이너 겸 모델로 활동 중인 남성을 차례로 만나는 로테이션 소개팅에 나섰다.

첫 번째 상대인 피부과 의사를 만난 이미주는 “피부과 의사시냐. 찾아가도 되냐”고 물었다.

상대의 MBTI가 ESFJ라는 말을 듣고는 “저 ESFJ 아주 좋아한다. 잘 맞는다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처


소개팅을 마친 뒤 이미주는 “나 오늘 2차 갈 거다. 번호 교환할까? 분위기 괜찮지 않았냐”고 했다.

두 번째로 만난 트레이너 겸 모델에게는 “몇 살에 결혼하고 싶냐”고 물었다.

상대가 “서른셋에 하고 싶다”고 답하자 이미주는 “얼마 안 남았다. 지금부터 만나야겠다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처


두 차례 소개팅을 마친 이미주는 최종 상대로 피부과 의사를 선택했다.

그는 “대화가 잘 통했다고 느껴졌다. 진심이었다”고 선택 이유를 밝혔다.

피부과 의사 역시 이미주에게 연락처를 남겼다.

그는 “생각보다 더 예쁘셨다. 이상형에 부합한다”며 “같이 밥 먹어보고 싶다”고 말했다.

온라인뉴스부
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