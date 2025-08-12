솔로지옥·환승연애 제친 ‘대세 연프’…“인플루언서 안 나오는 게 인기 비결”

넷플릭스 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’ 스틸컷. 넷플릭스코리아 제공

넷플릭스 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’, ‘솔로지옥4’, 티빙 ‘환승연애, 또 다른 시작’의 OTT K-오리지널 연애 예능 콘텐츠 시청(의향)률 및 만족도 비교. 컨슈머인사이트 제공

넷플릭스 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’ 포스터. 넷플릭스코리아 제공

넷플릭스 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’ 스틸컷. 넷플릭스코리아 제공

넷플릭스 오리지널 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’(모태솔로)가 시청자 만족도 집계에서 높은 점수를 받았다는 조사 결과가 나왔다.리서치 업체 컨슈머인사이트는 ‘OTT K-오리지널 콘텐츠 초기 시청자 평가’ 결과 ‘모태솔로’가 기존 OTT 연애 예능 프로그램을 제치고 높은 만족도 점수를 받았다고 12일 밝혔다.‘OTT K-오리지널 콘텐츠 초기 시청자 평가’는 컨슈머인사이트가 매주 전국 20~59세 남녀 OTT 이용자 500명을 대상으로 시청자 반응을 집계하는 기획조사다.이 조사에서 ‘모태솔로’는 지난달 8일 첫 공개 이후 주요 시청자 반응 지표가 꾸준히 상승했고, 공개 2주차에는 시청자 만족도 점수 71점을 기록했다.앞서 올해 공개된 넷플릭스 ‘솔로지옥4’(61점)와 티빙 ‘환승연애, 또 다른 시작’(환승연애·58점)의 2주차 성적보다 각각 10점 이상 높은 수치다.2주차 인지율(41%)과 시청률(13%)이 ‘솔로지옥4’와 ‘환승연애’ 수준에 못 미쳤다는 점을 고려하면 이러한 만족도 점수는 이례적이다.‘솔로지옥4’는 2주차에 인지율 72%와 시청률 21%를 기록했고, ‘환승연애’는 각각 59%와 15%를 기록했다. 두 프로그램 모두 시즌제라는 특성 탓에 인지율이 높게 나타났다.컨슈머인사이트는 ‘모태솔로’가 기존 연애 예능에서 다루지 않던 독특한 소재로 시청자 만족도를 끌어올렸다고 분석했다.기존 프로그램이 화려한 출연진과 자극적 설정에 의존했다면, ‘모태솔로’는 연애 경험이 전혀 없는 출연진을 앞세워 차별성을 부각했다는 것이다.이는 시청자들의 답변을 통해서도 확인된다. ‘모태솔로’ 시청 이유로는 △소재가 흥미로워서(40%) △제목이 인상 깊어서(36%) △후기가 좋아서(32%) 순으로 많이 꼽혔다.만족 이유에 관한 질문에도 △소재(49%) △웃음 포인트(37%)라는 답변이 가장 많았다.불만 요소를 꼽아달라는 요청에는 ‘작위적 설정’(20%)이라고 답한 응답자가 기존 연애 예능에 비해 유의미하게 적었다.반면 ‘솔로지옥4’와 ‘환승연애’는 작위적 설정 탓에 불만족스럽다는 응답이 각각 28%, 26%로 비교적 높게 나타났다.기존 연애 예능이 소셜미디어(SNS) 인플루언서를 앞세운 것과 달리 ‘모태솔로’ 출연진은 연애에 서툰 일반인으로 꾸려졌다는 점도 차별점으로 꼽혔다.컨슈머인사이트는 “‘모태솔로’는 포화된 연애 예능 시장에서 기존 시즌제 프로그램과는 다른 방식으로 시청자 접점을 확보했다”며 “향후 OTT 연애 예능의 기획 방향에 시사점을 제공하는 성공 사례”라고 강조했다.정회하 인턴기자