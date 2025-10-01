“추석 연휴, 주차비 ‘0원’ 놓치지 마세요”…무료 주차장 1만곳, 위치는

다가오는 추석 연휴 3000만명이 넘는 인파가 이동할 것으로 예상되는 가운데 전국 공공기관 및 행정기관, 학교 등이 운영하는 공공주차장이 무료로 개방된다.행정안전부는 귀성객과 지역 주민의 편의를 위해 오는 3일부터 9일까지 7일간 전국 공공주차장 1만 2000여곳을 무료로 개방한다고 1일 밝혔다.무료 개방 정보는 2일부터 네이버 지도, 카카오맵, T맵, 아이나비 에어, 현대차 내비게이션 등 주요 길 찾기 앱에서 찾아볼 수 있다.길 찾기 앱에서 ▲추석무료주차장 ▲명절무료주차장 ▲명절무료개방주차장 ▲무료개방주차장 ▲무료공공주차장 등을 검색하면 현재 위치나 목적지 주변 무료 주차장을 안내한다.다만 주차장별로 개방 일자, 운영시간, 야간 개방 여부가 달라 길 찾기 앱으로 상세 정보를 확인해 원하는 일자, 시간에 이용 가능한지 사전 확인해야 한다.서울시를 비롯한 각 지방자치단체에서도 공영주차장 일부를 무료로 전환하는 등 명절 주차 지원을 확대하고 있다.서울시설공단은 추석 연휴 일주일 동안 종묘, 동대문, 천호역, 도봉산역 등에 있는 공영주차장 57곳을 무료로 개방한다고 밝혔다.강동구는 길동초등학교를 비롯해 일자산제2체육관, 고분다리전통시장 등 공영주차장 5곳을 무료로 운영한다.금천구는 연휴 기간 총 34곳의 공영주차장을 무료로 개방한다. 시설별 개방 시간은 금천구청 홈페이지나 주민센터 게시판을 통해 확인할 수 있다.경기 안양시는 추석을 맞아 유동 인구가 많은 중심상업지역을 중심으로 유료 공영주차장 66곳을 오는 5일부터 9일까지 무료 개방한다고 밝혔다.한편 국토교통부에 따르면 오는 2일부터 12일까지 이어지는 추석 연휴 동안 3000만명이 넘는 인파가 이동할 것으로 예상된다.국토부는 이번 연휴를 특별교통 대책 기간으로 지정하고 교통안전 확보, 대중교통 증편, 이동 편의·서비스 확대 등을 추진한다.유승하 인턴기자