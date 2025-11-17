logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 17일

입력 2025 11 17 01:33 수정 2025 11 17 01:33
48년생 : 다툴 일은 삼가라.

60년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

72년생 : 걱정거리가 없는 하루.

84년생 : 주변의 인심을 얻는다.

96년생 : 분실물 주의해야 한다.



49년생 : 성공할 운이 따른다.

61년생 : 문서에 이득 있다.

73년생 : 어려움을 극복하라.

85년생 : 친구와 어울려 다니지 마라.

97년생 : 먼 길 이동은 좋지 않다.

호랑이

51년생 : 분수를 지켜라.

62년생 : 적극적으로 대처하라.

74년생 : 자포자기는 하지 마라.

86년생 : 가까스로 일이 해결된다.

98년생 : 재물운이 좋다.

토끼

51년생 : 만족할 만한 결과 얻는다.

63년생 : 움직여야 행운 온다.

75년생 : 자기 과신을 버려라.

87년생 : 가족에게 사랑을 표현하라.

99년생 : 인간적인 성의 보여라.



52년생 : 실마리를 찾아라.

64년생 : 기존의 것을 지켜라.

76년생 : 대인관계에 신경 쓸 때.

88년생 : 괜한 자존심은 금물이다.

00년생 : 현상 유지가 최선.



53년생 : 용기 잃지 마라.

65년생 : 고집 피우면 어렵다.

77년생 : 내실을 갖추어라.

89년생 : 실수가 생기니 주의하라.

01년생 : 목적한 바 달성하겠다.



54년생 : 너그러움을 발휘하라.

66년생 : 신수가 좋다.

78년생 : 고민은 시간이 해결한다.

90년생 : 타인의 말을 새겨들어라.

02년생 : 뜻밖의 행운을 얻는다.



43년생 : 덕을 쌓아야 길하다.

55년생 : 지나치게 전진하지 마라.

67년생 : 기분 전환에 힘써라.

79년생 : 양보와 타협이 필요하다.

91년생 : 매사 신중해야겠다.

원숭이

44년생 : 다툴 일은 피하라.

56년생 : 금전 지출을 삼가라.

68년생 : 가족 화목에 힘써라.

80년생 : 침체 상태가 지속된다.

92년생 : 일이 잘 추진된다.



45년생 : 주변의 인기를 얻겠다.

57년생 : 큰 행운이 있겠다.

69년생 : 마음을 깨끗이 하라.

81년생 : 신중하면 좋은 일 있다.

93년생 : 많은 사람에게 칭찬 받는다.



46년생 : 소득 있으니 즐겁다.

70년생 : 너무 튀지 마라.

70년생 : 정신적 피로가 쌓이니 주의.

82년생 : 물질적으로 부족함이 없겠다.

94년생 : 나들이로 기분을 전환하라.

돼지

47년생 : 마음의 부담이 사라진다.

59년생 : 남을 너무 믿지 마라.

71년생 : 하던 일을 계속하라.

83년생 : 주변 사람과 의논하라.

95년생 : 안정이 최우선이다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
