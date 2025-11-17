[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 17일

48년생 : 다툴 일은 삼가라.60년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.72년생 : 걱정거리가 없는 하루.84년생 : 주변의 인심을 얻는다.96년생 : 분실물 주의해야 한다.49년생 : 성공할 운이 따른다.61년생 : 문서에 이득 있다.73년생 : 어려움을 극복하라.85년생 : 친구와 어울려 다니지 마라.97년생 : 먼 길 이동은 좋지 않다.호랑이51년생 : 분수를 지켜라.62년생 : 적극적으로 대처하라.74년생 : 자포자기는 하지 마라.86년생 : 가까스로 일이 해결된다.98년생 : 재물운이 좋다.토끼51년생 : 만족할 만한 결과 얻는다.63년생 : 움직여야 행운 온다.75년생 : 자기 과신을 버려라.87년생 : 가족에게 사랑을 표현하라.99년생 : 인간적인 성의 보여라.52년생 : 실마리를 찾아라.64년생 : 기존의 것을 지켜라.76년생 : 대인관계에 신경 쓸 때.88년생 : 괜한 자존심은 금물이다.00년생 : 현상 유지가 최선.53년생 : 용기 잃지 마라.65년생 : 고집 피우면 어렵다.77년생 : 내실을 갖추어라.89년생 : 실수가 생기니 주의하라.01년생 : 목적한 바 달성하겠다.54년생 : 너그러움을 발휘하라.66년생 : 신수가 좋다.78년생 : 고민은 시간이 해결한다.90년생 : 타인의 말을 새겨들어라.02년생 : 뜻밖의 행운을 얻는다.43년생 : 덕을 쌓아야 길하다.55년생 : 지나치게 전진하지 마라.67년생 : 기분 전환에 힘써라.79년생 : 양보와 타협이 필요하다.91년생 : 매사 신중해야겠다.원숭이44년생 : 다툴 일은 피하라.56년생 : 금전 지출을 삼가라.68년생 : 가족 화목에 힘써라.80년생 : 침체 상태가 지속된다.92년생 : 일이 잘 추진된다.45년생 : 주변의 인기를 얻겠다.57년생 : 큰 행운이 있겠다.69년생 : 마음을 깨끗이 하라.81년생 : 신중하면 좋은 일 있다.93년생 : 많은 사람에게 칭찬 받는다.46년생 : 소득 있으니 즐겁다.70년생 : 너무 튀지 마라.70년생 : 정신적 피로가 쌓이니 주의.82년생 : 물질적으로 부족함이 없겠다.94년생 : 나들이로 기분을 전환하라.돼지47년생 : 마음의 부담이 사라진다.59년생 : 남을 너무 믿지 마라.71년생 : 하던 일을 계속하라.83년생 : 주변 사람과 의논하라.95년생 : 안정이 최우선이다.