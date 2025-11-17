logo
“기왕 마실 거면 강하게”…가성비 갖춘 ‘이 맥주’가 요즘 인기라는데

최종범 인턴기자
입력 2025 11 17 13:31 수정 2025 11 17 13:31
맥주. 펙셀스
맥주. 펙셀스


국내 맥주 소비량은 줄고 있는 반면, ‘고(高)도수 맥주’ 구매는 오히려 늘어난 것으로 나타났다. 논알코올 주류와 하이볼 등으로 주류 소비가 분산되면서 맥주 시장 소비는 감소하고 있으나, 한 잔만으로 충분한 만족감을 주는 높은 도수의 맥주는 ‘가성비 주류’로 자리 잡으며 되레 수요가 증가한 것으로 보인다.

최근 시장조사기업 엠브레인 딥데이터의 구매 트렌드 분석에 따르면, 올해 9월 기준 최근 1년간(MAT) 전체 맥주 시장 구매 추정액은 2조 1655억원으로, 지난해 같은 기간(2조 3292억원)보다 7.0% 감소한 결과를 보였다. 소비자들의 수요가 논알코올 주류, 하이볼 등으로 분산되고 있는 동시에 주요 맥주 제품 가격 인상에 대한 부담감이 영향을 미친 것으로 분석된다.

반면 같은 기간 고도수 맥주는 판매량이 성장했다. 올해 9월 기준 고도수 맥주의 구매 추정액은 391억원으로, 지난해 같은 기간보다 13.5%의 신장률을 기록했다. 경기 침체로 주류 소비 자체가 위축된 상황에서 고도수 맥주가 가성비 있는 선택지로 떠오르는 모습이다. 고급 주류보다 가격 부담이 적고, 일반 맥주보다 높은 도수로 빠른 만족감을 제공한다는 특징이 있기 때문이다.

캔맥주. 언스플래쉬
캔맥주. 언스플래쉬


고도수 맥주는 일반적으로 알코올 도수 7도(%) 이상의 맥주를 뜻한다. 국내에서는 맥주에 대한 명확한 법적 분류 기준은 존재하지 않는다. 시장 관행에 따라 알코올 도수 6~7% 구간은 세션 IPA보다 강한 스트롱(Strong)으로 분류하고, 8~12%대는 임페리얼(Imperial), 더블 IPA, 임페리얼 스타우트(Imperial Stout) 등 고도수 프리미엄 세그먼트로 취급한다.

20대 젊은 세대의 변화도 두드러졌다. 연령별 구매 데이터를 보면 고도수 맥주 시장은 50·60 남성 세대의 구매 추정 신장률이 전년 동기 대비 각각 40.1%, 43.2%로 시장 성장을 주도했으나, 여성의 수요도 35.5% 늘어 20대 남성(-21.9%)보다 뚜렷한 증가세를 보였다. 규모 자체가 크진 않지만, 높은 도수를 즐기는 문화가 젊은 층으로 확산되고 있는 것으로 풀이된다.

최종범 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
