logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 18일

입력 2025 11 18 01:11 수정 2025 11 18 01:11
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 방심하다 실수 있겠다.

60년생 : 신중하게 대처하라.

72년생 : 귀인을 만나니 기쁘다.

84년생 : 새로운 희망이 다가온다.

96년생 : 변덕스러운 행동은 실패한다.



49년생 : 성공이 눈앞에 있다.

61년생 : 마음을 가라앉혀야 한다.

73년생 : 인기를 얻고 인정받겠다.

85년생 : 자신의 위치를 지켜라.

97년생 : 움직이면 즐거움이 있는 날.

호랑이

50년생 : 희망찬 하루가 된다.

62년생 : 인간 관계에 최선을 다하라.

74년생 : 이익도 생기고 사람도 만난다.

86년생 : 시작이 반임을 명심하라.

98년생 : 알차고 뜻깊게 행동하라.

토끼

51년생 : 일의 매듭은 확실히 하라.

63년생 : 이동은 삼가라.

75년생 : 계획했던 일 잘 풀린다.

87년생 : 목표를 높게 세우면 달성 어렵다.

99년생 : 소신대로 행동해야 한다.



52년생 : 행동을 신중히 해야 한다.

64년생 : 안정을 취하라.

76년생 : 이동하고 분수 지키면 길하다.

88년생 : 계획했던 일 잘 풀린다.

00년생 : 대인관계에 신경 써라.



53년생 : 자신을 돌아보아야 한다.

65년생 : 무리하면 망신만 당한다.

77년생 : 장거리 여행은 미루어라.

89년생 : 생각대로 움직이겠다.

01년생 : 주변 사람들과 화목하게 지내라.



54년생 : 분수에 맞게 행동하라.

66년생 : 감언이설만 주의하라.

78년생 : 그동안 노력한 보람이 있다.

90년생 : 마음을 잘 쓰면 다 돌아온다.

02년생 : 욕심만 버리면 재물운이 따른다.



43년생 : 인간관계가 확대된다.

55년생 : 매사 결과가 좋게 나온다.

67년생 : 귀인을 만나게 된다.

79년생 : 갑작스러운 이동은 좋지 않다.

91년생 : 덕을 많이 쌓아라.

원숭이

44년생 : 큰 다툼으로 번지니 주의.

56년생 : 주변에서 인기를 얻겠다.

68년생 : 분수를 지키는 것이 상책.

80년생 : 기쁜 일이 생긴다.

92년생 : 매사 상승하는 분위기.



45년생 : 욕심이 크면 실망도 크다.

57년생 : 중도에서 그만두지 마라.

69년생 : 생각하지 못한 이득 본다.

81년생 : 흥청망철 쓸 때가 아니다.

93년생 : 자신의 자리를 지켜라.



46년생 : 지나친 고민은 좋지 않다.

58년생 : 금전 걱정이 있겠다.

70년생 : 일하기 싫어도 최선을 다하라.

82년생 : 낙천적으로 생각하라.

94년생 : 갈등과 불화가 예상된다.

돼지

47년생 : 작은 기쁨이 있다.

59년생 : 예상이 빗나간다.

71년생 : 참고 견뎌내야 좋은 일이 생긴다.

83년생 : 차분한 마음으로 새 설계하라.

95년생 : 자신의 책임을 다하라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “난각번호 4번이었다”…이경실, ‘달걀 사업’ 가격 논란

    thumbnail - “난각번호 4번이었다”…이경실, ‘달걀 사업’ 가격 논란

  2. 선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

    thumbnail - 선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

  3. ‘심정지→중환자실’ 김수용, 전조 증상 포착?…“귀에 ‘이것’ 심혈관 질환 징후”

    thumbnail - ‘심정지→중환자실’ 김수용, 전조 증상 포착?…“귀에 ‘이것’ 심혈관 질환 징후”

  4. “남친 만나러 간다더니…” 캄보디아서 또 사람이 사라졌다

    thumbnail - “남친 만나러 간다더니…” 캄보디아서 또 사람이 사라졌다

  5. 한손으로 가리고 ‘알몸 활보’ 외국인…태국인 동거녀와 사연 있었다

    thumbnail - 한손으로 가리고 ‘알몸 활보’ 외국인…태국인 동거녀와 사연 있었다

  6. “어디쯤?” 친구위치 실시간 확인한다는 카카오맵 새 기능

    thumbnail - “어디쯤?” 친구위치 실시간 확인한다는 카카오맵 새 기능
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved