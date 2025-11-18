[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 18일
입력 2025 11 18 01:11 수정 2025 11 18 01:11
쥐
48년생 : 방심하다 실수 있겠다.
60년생 : 신중하게 대처하라.
72년생 : 귀인을 만나니 기쁘다.
84년생 : 새로운 희망이 다가온다.
96년생 : 변덕스러운 행동은 실패한다.
소
49년생 : 성공이 눈앞에 있다.
61년생 : 마음을 가라앉혀야 한다.
73년생 : 인기를 얻고 인정받겠다.
85년생 : 자신의 위치를 지켜라.
97년생 : 움직이면 즐거움이 있는 날.
호랑이
50년생 : 희망찬 하루가 된다.
62년생 : 인간 관계에 최선을 다하라.
74년생 : 이익도 생기고 사람도 만난다.
86년생 : 시작이 반임을 명심하라.
98년생 : 알차고 뜻깊게 행동하라.
토끼
51년생 : 일의 매듭은 확실히 하라.
63년생 : 이동은 삼가라.
75년생 : 계획했던 일 잘 풀린다.
87년생 : 목표를 높게 세우면 달성 어렵다.
99년생 : 소신대로 행동해야 한다.
용
52년생 : 행동을 신중히 해야 한다.
64년생 : 안정을 취하라.
76년생 : 이동하고 분수 지키면 길하다.
88년생 : 계획했던 일 잘 풀린다.
00년생 : 대인관계에 신경 써라.
뱀
53년생 : 자신을 돌아보아야 한다.
65년생 : 무리하면 망신만 당한다.
77년생 : 장거리 여행은 미루어라.
89년생 : 생각대로 움직이겠다.
01년생 : 주변 사람들과 화목하게 지내라.
말
54년생 : 분수에 맞게 행동하라.
66년생 : 감언이설만 주의하라.
78년생 : 그동안 노력한 보람이 있다.
90년생 : 마음을 잘 쓰면 다 돌아온다.
02년생 : 욕심만 버리면 재물운이 따른다.
양
43년생 : 인간관계가 확대된다.
55년생 : 매사 결과가 좋게 나온다.
67년생 : 귀인을 만나게 된다.
79년생 : 갑작스러운 이동은 좋지 않다.
91년생 : 덕을 많이 쌓아라.
원숭이
44년생 : 큰 다툼으로 번지니 주의.
56년생 : 주변에서 인기를 얻겠다.
68년생 : 분수를 지키는 것이 상책.
80년생 : 기쁜 일이 생긴다.
92년생 : 매사 상승하는 분위기.
닭
45년생 : 욕심이 크면 실망도 크다.
57년생 : 중도에서 그만두지 마라.
69년생 : 생각하지 못한 이득 본다.
81년생 : 흥청망철 쓸 때가 아니다.
93년생 : 자신의 자리를 지켜라.
개
46년생 : 지나친 고민은 좋지 않다.
58년생 : 금전 걱정이 있겠다.
70년생 : 일하기 싫어도 최선을 다하라.
82년생 : 낙천적으로 생각하라.
94년생 : 갈등과 불화가 예상된다.
돼지
47년생 : 작은 기쁨이 있다.
59년생 : 예상이 빗나간다.
71년생 : 참고 견뎌내야 좋은 일이 생긴다.
83년생 : 차분한 마음으로 새 설계하라.
95년생 : 자신의 책임을 다하라.
