[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 18일

48년생 : 방심하다 실수 있겠다.60년생 : 신중하게 대처하라.72년생 : 귀인을 만나니 기쁘다.84년생 : 새로운 희망이 다가온다.96년생 : 변덕스러운 행동은 실패한다.49년생 : 성공이 눈앞에 있다.61년생 : 마음을 가라앉혀야 한다.73년생 : 인기를 얻고 인정받겠다.85년생 : 자신의 위치를 지켜라.97년생 : 움직이면 즐거움이 있는 날.호랑이50년생 : 희망찬 하루가 된다.62년생 : 인간 관계에 최선을 다하라.74년생 : 이익도 생기고 사람도 만난다.86년생 : 시작이 반임을 명심하라.98년생 : 알차고 뜻깊게 행동하라.토끼51년생 : 일의 매듭은 확실히 하라.63년생 : 이동은 삼가라.75년생 : 계획했던 일 잘 풀린다.87년생 : 목표를 높게 세우면 달성 어렵다.99년생 : 소신대로 행동해야 한다.52년생 : 행동을 신중히 해야 한다.64년생 : 안정을 취하라.76년생 : 이동하고 분수 지키면 길하다.88년생 : 계획했던 일 잘 풀린다.00년생 : 대인관계에 신경 써라.53년생 : 자신을 돌아보아야 한다.65년생 : 무리하면 망신만 당한다.77년생 : 장거리 여행은 미루어라.89년생 : 생각대로 움직이겠다.01년생 : 주변 사람들과 화목하게 지내라.54년생 : 분수에 맞게 행동하라.66년생 : 감언이설만 주의하라.78년생 : 그동안 노력한 보람이 있다.90년생 : 마음을 잘 쓰면 다 돌아온다.02년생 : 욕심만 버리면 재물운이 따른다.43년생 : 인간관계가 확대된다.55년생 : 매사 결과가 좋게 나온다.67년생 : 귀인을 만나게 된다.79년생 : 갑작스러운 이동은 좋지 않다.91년생 : 덕을 많이 쌓아라.원숭이44년생 : 큰 다툼으로 번지니 주의.56년생 : 주변에서 인기를 얻겠다.68년생 : 분수를 지키는 것이 상책.80년생 : 기쁜 일이 생긴다.92년생 : 매사 상승하는 분위기.45년생 : 욕심이 크면 실망도 크다.57년생 : 중도에서 그만두지 마라.69년생 : 생각하지 못한 이득 본다.81년생 : 흥청망철 쓸 때가 아니다.93년생 : 자신의 자리를 지켜라.46년생 : 지나친 고민은 좋지 않다.58년생 : 금전 걱정이 있겠다.70년생 : 일하기 싫어도 최선을 다하라.82년생 : 낙천적으로 생각하라.94년생 : 갈등과 불화가 예상된다.돼지47년생 : 작은 기쁨이 있다.59년생 : 예상이 빗나간다.71년생 : 참고 견뎌내야 좋은 일이 생긴다.83년생 : 차분한 마음으로 새 설계하라.95년생 : 자신의 책임을 다하라.