벌써 1000만명 ‘6만원’ 받았다…“이달 말까지 꼭 신청해야”
유승하 인턴기자
입력 2025 11 18 11:26 수정 2025 11 18 11:26
정부가 소상공인 지원 및 내수 활성화를 위해 시행 중인 ‘2025 상생페이백’ 신청이 이달 30일 마감된다. 신청 기한 내에만 접수하면 지난 9월과 10월 환급액까지 최대 30만원 한도 내에서 소급 적용받을 수 있다.
중소벤처기업부는 국민 소비 활성화를 위한 ‘상생페이백’ 10월분 3373억원을 지급 완료했다고 17일 밝혔다.
10월 카드 소비액이 지난해 월평균 소비액보다 증가해 지급 대상이 된 국민은 지난 9일까지 상생페이백을 신청한 1295만명의 43.4%인 562만명으로 집계됐다. 이들에게는 1인당 평균 6만30원이 지급됐다.
앞서 지난달 15일에는 9월분 환급액이 지급됐으며 상생페이백 신청자 중 415만명이 평균 6만원의 환급금을 받았다.
상생페이백은 만 19세 이상 국민을 대상으로 올해 9~11월 카드 소비액이 지난해 월평균 소비액보다 증가한 경우, 증가분의 20%를 월 최대 10만원까지 디지털 온누리상품권으로 환급해주는 사업이다.
중기부는 9~10월 누적 지급액의 11배에 달하는 약 7조원의 소비 진작 효과가 있었다고 강조했다.
이 기간 수급 대상자인 1089만명이 지난해 월평균 카드 소비액보다 7조220억원을 더 지출한 것으로 확인됐기 때문이다.
상생페이백은 백화점, 아웃렛, 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등에서의 카드 소비는 실적에서 제외돼 늘어난 소비가 중소·소상공인 매출 증대에 기여한 것으로 중기부는 파악하고 있다.
이대건 중기부 소상공인정책관은 “상생페이백은 11월 말까지 신청할 수 있다”며 “아직 참여하지 못한 국민께서는 잊지 말고 신청해 환급 혜택을 받기를 바란다”라고 말했다.
상생페이백은 2024년 신용·체크카드 사용 실적이 있는 만 19세 이상(2006년 12월 31일 이전 출생자) 국민과 국내 거주 외국인이라면 누구나 신청할 수 있다. 신청은 상생페이백 공식 홈페이지를 통해 오는 30일 자정까지 가능하다.
9~10월에 지난해 월평균보다 카드를 더 많이 썼으나 미처 신청하지 못한 경우에도, 마감일인 30일까지만 신청하면 11월분 환급액과 함께 다음 달 15일에 한꺼번에 받을 수 있다.
환급액으로 지급되는 디지털 온누리상품권은 지급일로부터 5년간 약 13만개 가맹점에서 사용 가능하다.
