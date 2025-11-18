벌써 1000만명 ‘6만원’ 받았다…“이달 말까지 꼭 신청해야”

정부가 소상공인 지원 및 내수 활성화를 위해 시행 중인 ‘2025 상생페이백’ 신청이 이달 30일 마감된다. 신청 기한 내에만 접수하면 지난 9월과 10월 환급액까지 최대 30만원 한도 내에서 소급 적용받을 수 있다.중소벤처기업부는 국민 소비 활성화를 위한 ‘상생페이백’ 10월분 3373억원을 지급 완료했다고 17일 밝혔다.10월 카드 소비액이 지난해 월평균 소비액보다 증가해 지급 대상이 된 국민은 지난 9일까지 상생페이백을 신청한 1295만명의 43.4%인 562만명으로 집계됐다. 이들에게는 1인당 평균 6만30원이 지급됐다.앞서 지난달 15일에는 9월분 환급액이 지급됐으며 상생페이백 신청자 중 415만명이 평균 6만원의 환급금을 받았다.상생페이백은 만 19세 이상 국민을 대상으로 올해 9~11월 카드 소비액이 지난해 월평균 소비액보다 증가한 경우, 증가분의 20%를 월 최대 10만원까지 디지털 온누리상품권으로 환급해주는 사업이다.중기부는 9~10월 누적 지급액의 11배에 달하는 약 7조원의 소비 진작 효과가 있었다고 강조했다.이 기간 수급 대상자인 1089만명이 지난해 월평균 카드 소비액보다 7조220억원을 더 지출한 것으로 확인됐기 때문이다.상생페이백은 백화점, 아웃렛, 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등에서의 카드 소비는 실적에서 제외돼 늘어난 소비가 중소·소상공인 매출 증대에 기여한 것으로 중기부는 파악하고 있다.이대건 중기부 소상공인정책관은 “상생페이백은 11월 말까지 신청할 수 있다”며 “아직 참여하지 못한 국민께서는 잊지 말고 신청해 환급 혜택을 받기를 바란다”라고 말했다.상생페이백은 2024년 신용·체크카드 사용 실적이 있는 만 19세 이상(2006년 12월 31일 이전 출생자) 국민과 국내 거주 외국인이라면 누구나 신청할 수 있다. 신청은 상생페이백 공식 홈페이지를 통해 오는 30일 자정까지 가능하다.9~10월에 지난해 월평균보다 카드를 더 많이 썼으나 미처 신청하지 못한 경우에도, 마감일인 30일까지만 신청하면 11월분 환급액과 함께 다음 달 15일에 한꺼번에 받을 수 있다.환급액으로 지급되는 디지털 온누리상품권은 지급일로부터 5년간 약 13만개 가맹점에서 사용 가능하다.유승하 인턴기자