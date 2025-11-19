“매일 3개 한정”…11만원 망고빙수에 이어 ‘50만원 케이크’ 충격

서울신라호텔 ‘더 파이니스트 럭셔리’ 케이크. 호텔신라 제공

서울신라호텔 ‘더 테이스트 오브 럭셔리’ 케이크. 호텔신라 제공

서울신라호텔에서 판매하는 애플망고 빙수. 호텔신라 제공

워커힐 ‘2025 뤼미에르 블랑슈’ 케이크. 워커힐 호텔앤리조트 제공

크리스마스를 앞두고 국내 유명 호텔들이 고가의 케이크를 출시하고 있는 가운데 서울신라호텔이 50만원에 달하는 초고가 케이크를 선보였다.신라호텔은 오는 24일부터 다음 달 31일까지 약 40일간 ‘홀리데이 스페셜 케이크’ 5종을 판매한다고 17일 밝혔다.이 중 겨울철에만 자연산으로 맛볼 수 있는 화이트 트러플(송로버섯)이 올라간 ‘더 파이니스트 럭셔리’ 케이크는 50만원으로 최고가 기록을 새로 썼다. 이는 지난해 출시된 블랙 트러플 케이크 ‘더 테이스트 오브 럭셔리(40만원)’보다 10만원 더 비싼 금액이다.‘더 파이니스트 럭셔리’는 희소한 제철 트러플을 사용해 하루 최대 3개만 판매한다.이와 함께 신라호텔은 ▲더 조이풀 신라베어(35만원) ▲화이트 홀리데이(18만원) ▲루미너스 레드(16만5000원) ▲누아 트러플 미니(8만원) 등도 선보인다.호텔신라 관계자는 “맛에 관한 관심이 높아지고 있는 점을 고려해 트러플 케이크를 더 고급화했다”라고 말했다.신라호텔의 프리미엄 디저트가 화제를 모은 것은 이번이 처음이 아니다.매년 여름 출시되는 신라호텔 애플망고 빙수는 2017년 4만2000원에서 매년 1만~2만원씩 인상돼 지난해 처음으로 10만원을 돌파했다.올해 역시 가격이 7.8% 올라 11만원에 판매됐으나 높은 가격에도 불구하고 꾸준한 인기를 자랑했다. 특히 주말 낮에는 망고 빙수를 찾는 손님들이 몰리며 대기 줄이 이어지기도 했다.한편 연말을 앞두고 다른 특급 호텔들도 고가의 케이크를 내놓고 있다.워커힐 호텔앤리조트는 다음 달 1일부터 38만원짜리 ‘2025 뤼미에르 블랑슈’ 케이크 사전 예약을 진행한다.그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 올해 시그니처 케이크로 선보인 ‘메리고라운드’를 35만원에 50개 한정 판매할 예정이다.포시즌스 호텔 서울의 베이커리인 ‘컨펙션즈바이 포시즌스’ 역시 대표 케이크 ‘다이아몬드 포시즌스 리프(30만원)’를 공개하며 프리미엄 디저트 경쟁에 합류했다.유승하 인턴기자