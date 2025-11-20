logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 20일

입력 2025 11 20 02:32 수정 2025 11 20 02:32
48년생 : 변동은 계획대로 하라.

60년생 : 재운이 찾아온다.

72년생 : 가정의 화목에 치중하라.

84년생 : 행동에 책임져라.

96년생 : 긴장을 풀고 새롭게 시작하라.



49년생 : 마음놓고 일을 추진해도 좋다.

61년생 : 집안이 화목하다.

73년생 : 재물이 풍족하다.

85년생 : 위엄 있으니 인정받겠다.

97년생 : 분수를 지켜라.

호랑이

50년생 : 행운의 날이 왔다.

62년생 : 매사 노력을 보여라.

74년생 : 일이 잘 추진된다.

86년생 : 최선을 다하면 대길하다.

98년생 : 속임수에 넘어가지 마라.

토끼

51년생 : 인간관계에 신경 써야 한다.

63년생 : 문서는 신중하게 작성하라.

75년생 : 귀인이 도와 소망이 이루어진다.

87년생 : 사소한 다툼도 피하는 게 좋다.

99년생 : 세상에 부러울 게 없다.



52년생 : 기쁜 일이 생기겠다.

64년생 : 아량을 베풀면 득이 된다.

76년생 : 의견 대립은 빨리 해소하라.

88년생 : 귀인을 만난다.

00년생 : 행동에 책임질 줄 알아야 한다.



53년생 : 분수에 맞게 행동하라.

65년생 : 경솔하면 행운을 놓친다.

77년생 : 가족을 돌보는 여유를 가져라.

89년생 : 나중에 원활하게 풀린다.

01년생 : 매사 순조롭게 풀려간다.



54년생 : 희망이 보인다.

66년생 : 뜻밖의 만남이 있겠다.

78년생 : 승리감에 도취된다.

90년생 : 여러 사람 모인 곳에 가지 마라.

02년생 : 주변의 의견을 따르면 행운이 있다.



43년생 : 상대를 얕보지 마라.

55년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.

67년생 : 경쟁은 삼가며 한 발 물러서라.

79년생 : 외출하면 길하다.

91년생 : 남의 말에 현혹되지 마라.

원숭이

44년생 : 주위의 유혹에 주의하라.

56년생 : 마음의 여유를 가져라.

68년생 : 맡은 일에 충실함이 좋겠다.

80년생 : 심신의 안정이 필요하다.

92년생 : 좋은 소식이 있겠다.



45년생 : 도움을 청하라.

57년생 : 음주를 삼가야 건강 지킨다.

69년생 : 자신감이 성공 부른다.

81년생 : 성공의 길이 눈앞에 와 있다.

93년생 : 정의의 편에 서라.



46년생 : 비약적인 발전 있다.

58년생 : 행복이 가득하다.

70년생 : 신중하게 생각하라.

82년생 : 생활이 윤택해진다.

94년생 : 마음이 심란하다.

돼지

47년생 : 너무 큰 꿈만 꾸지 마라.

59년생 : 일이 쉽게 해결된다.

71년생 : 부러울 것이 없는 날이다.

83년생 : 실수를 주의하라.

95년생 : 가족의 뜻에 따르라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
