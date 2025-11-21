logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 21일

입력 2025 11 21 01:21 수정 2025 11 21 01:21
48년생 : 너무 오래 고민하지 마라.

60년생 : 타인을 쉽게 믿지 마라.

72년생 : 돌다리도 두들겨봐야 한다.

84년생 : 용기를 가지고 전진하라.

96년생 : 일을 추진하면 성공 있다.



49년생 : 사업에 이익이 있겠다.

61년생 : 명예로운 일 생긴다.

73년생 : 작게 베풀고 크게 얻는 격이다.

85년생 : 동업에 행운 온다.

97년생 : 거래에서 이득 얻는다.

호랑이

50년생 : 꿈이 클수록 실망도 크다.

62년생 : 아랫사람으로 인한 기쁨 있다.

74년생 : 부모에게 안부 전하라.

86년생 : 건강에 유념해야 한다.

98년생 : 새로운 만남에 신경을 써라.

토끼

51년생 : 크게 움직이지 마라.

63년생 : 타인만 믿다가 실패한다.

75년생 : 이익이 없더라도 만족하라.

87년생 : 거두어들이는 기쁨 있다.

99년생 : 자신감을 가져라.



52년생 : 신수가 태평하다.

64년생 : 허황된 사람들이 많이 꼬인다.

76년생 : 크게 발전하는 운세이다.

88년생 : 상승운이다.

00년생 : 하는 일이 모두 순조롭다.



53년생 : 뜻하지 않게 이득 있다.

65년생 : 욕심부리다가 좌절한다.

77년생 : 상황 판단을 잘하라.

89년생 : 겸손한 태도로 행동하라.

01년생 : 하늘이 도와주는 운세.



54년생 : 냉정하게 처리하라.

66년생 : 필요 없는 지출은 삼가라.

78년생 : 차근차근 처리하면 된다.

90년생 : 생각한 일이 이루어진다.

02년생 : 성의를 보여라.



43년생 : 의무를 다해야 한다.

55년생 : 변화가 있는 날이다.

67년생 : 실수가 따르니 조심하라.

79년생 : 가족의 말을 새겨들어라.

91년생 : 분수를 지키면 희망이 있다.

원숭이

44년생 : 시비에 휘말리지 마라.

56년생 : 매사 실속이 없구나.

68년생 : 냉가슴만 앓는다.

80년생 : 상대에 대한 이해가 필요하다.

92년생 : 너무 조급하게 굴지 마라.



45년생 : 일이 성취된다.

57년생 : 말다툼을 조심하라.

69년생 : 여행이나 이동을 삼가라.

81년생 : 좋은 결실 맺는 날이다.

93년생 : 매사 경거망동하지 마라.



46년생 : 이동수가 있겠다.

58년생 : 나태해지지 마라.

70년생 : 인정받지 못해도 참아라.

82년생 : 열심히 노력한 대가가 있다.

94년생 : 친절을 베풀면 득이 된다.

돼지

47년생 : 집안에 경사 있다.

59년생 : 건강에 각별히 유의하라.

71년생 : 좋은 변화를 가져오는 날이다.

83년생 : 계획한 일이 쉽게 풀린다.

95년생 : 과감한 용단이 필요하겠다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
