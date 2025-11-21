[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 21일

48년생 : 너무 오래 고민하지 마라.60년생 : 타인을 쉽게 믿지 마라.72년생 : 돌다리도 두들겨봐야 한다.84년생 : 용기를 가지고 전진하라.96년생 : 일을 추진하면 성공 있다.49년생 : 사업에 이익이 있겠다.61년생 : 명예로운 일 생긴다.73년생 : 작게 베풀고 크게 얻는 격이다.85년생 : 동업에 행운 온다.97년생 : 거래에서 이득 얻는다.호랑이50년생 : 꿈이 클수록 실망도 크다.62년생 : 아랫사람으로 인한 기쁨 있다.74년생 : 부모에게 안부 전하라.86년생 : 건강에 유념해야 한다.98년생 : 새로운 만남에 신경을 써라.토끼51년생 : 크게 움직이지 마라.63년생 : 타인만 믿다가 실패한다.75년생 : 이익이 없더라도 만족하라.87년생 : 거두어들이는 기쁨 있다.99년생 : 자신감을 가져라.52년생 : 신수가 태평하다.64년생 : 허황된 사람들이 많이 꼬인다.76년생 : 크게 발전하는 운세이다.88년생 : 상승운이다.00년생 : 하는 일이 모두 순조롭다.53년생 : 뜻하지 않게 이득 있다.65년생 : 욕심부리다가 좌절한다.77년생 : 상황 판단을 잘하라.89년생 : 겸손한 태도로 행동하라.01년생 : 하늘이 도와주는 운세.54년생 : 냉정하게 처리하라.66년생 : 필요 없는 지출은 삼가라.78년생 : 차근차근 처리하면 된다.90년생 : 생각한 일이 이루어진다.02년생 : 성의를 보여라.43년생 : 의무를 다해야 한다.55년생 : 변화가 있는 날이다.67년생 : 실수가 따르니 조심하라.79년생 : 가족의 말을 새겨들어라.91년생 : 분수를 지키면 희망이 있다.원숭이44년생 : 시비에 휘말리지 마라.56년생 : 매사 실속이 없구나.68년생 : 냉가슴만 앓는다.80년생 : 상대에 대한 이해가 필요하다.92년생 : 너무 조급하게 굴지 마라.45년생 : 일이 성취된다.57년생 : 말다툼을 조심하라.69년생 : 여행이나 이동을 삼가라.81년생 : 좋은 결실 맺는 날이다.93년생 : 매사 경거망동하지 마라.46년생 : 이동수가 있겠다.58년생 : 나태해지지 마라.70년생 : 인정받지 못해도 참아라.82년생 : 열심히 노력한 대가가 있다.94년생 : 친절을 베풀면 득이 된다.돼지47년생 : 집안에 경사 있다.59년생 : 건강에 각별히 유의하라.71년생 : 좋은 변화를 가져오는 날이다.83년생 : 계획한 일이 쉽게 풀린다.95년생 : 과감한 용단이 필요하겠다.