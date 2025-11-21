[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 21일
입력 2025 11 21 01:21 수정 2025 11 21 01:21
쥐
48년생 : 너무 오래 고민하지 마라.
60년생 : 타인을 쉽게 믿지 마라.
72년생 : 돌다리도 두들겨봐야 한다.
84년생 : 용기를 가지고 전진하라.
96년생 : 일을 추진하면 성공 있다.
소
49년생 : 사업에 이익이 있겠다.
61년생 : 명예로운 일 생긴다.
73년생 : 작게 베풀고 크게 얻는 격이다.
85년생 : 동업에 행운 온다.
97년생 : 거래에서 이득 얻는다.
호랑이
50년생 : 꿈이 클수록 실망도 크다.
62년생 : 아랫사람으로 인한 기쁨 있다.
74년생 : 부모에게 안부 전하라.
86년생 : 건강에 유념해야 한다.
98년생 : 새로운 만남에 신경을 써라.
토끼
51년생 : 크게 움직이지 마라.
63년생 : 타인만 믿다가 실패한다.
75년생 : 이익이 없더라도 만족하라.
87년생 : 거두어들이는 기쁨 있다.
99년생 : 자신감을 가져라.
용
52년생 : 신수가 태평하다.
64년생 : 허황된 사람들이 많이 꼬인다.
76년생 : 크게 발전하는 운세이다.
88년생 : 상승운이다.
00년생 : 하는 일이 모두 순조롭다.
뱀
53년생 : 뜻하지 않게 이득 있다.
65년생 : 욕심부리다가 좌절한다.
77년생 : 상황 판단을 잘하라.
89년생 : 겸손한 태도로 행동하라.
01년생 : 하늘이 도와주는 운세.
말
54년생 : 냉정하게 처리하라.
66년생 : 필요 없는 지출은 삼가라.
78년생 : 차근차근 처리하면 된다.
90년생 : 생각한 일이 이루어진다.
02년생 : 성의를 보여라.
양
43년생 : 의무를 다해야 한다.
55년생 : 변화가 있는 날이다.
67년생 : 실수가 따르니 조심하라.
79년생 : 가족의 말을 새겨들어라.
91년생 : 분수를 지키면 희망이 있다.
원숭이
44년생 : 시비에 휘말리지 마라.
56년생 : 매사 실속이 없구나.
68년생 : 냉가슴만 앓는다.
80년생 : 상대에 대한 이해가 필요하다.
92년생 : 너무 조급하게 굴지 마라.
닭
45년생 : 일이 성취된다.
57년생 : 말다툼을 조심하라.
69년생 : 여행이나 이동을 삼가라.
81년생 : 좋은 결실 맺는 날이다.
93년생 : 매사 경거망동하지 마라.
개
46년생 : 이동수가 있겠다.
58년생 : 나태해지지 마라.
70년생 : 인정받지 못해도 참아라.
82년생 : 열심히 노력한 대가가 있다.
94년생 : 친절을 베풀면 득이 된다.
돼지
47년생 : 집안에 경사 있다.
59년생 : 건강에 각별히 유의하라.
71년생 : 좋은 변화를 가져오는 날이다.
83년생 : 계획한 일이 쉽게 풀린다.
95년생 : 과감한 용단이 필요하겠다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지