[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 24일

입력 2025 11 24 00:51 수정 2025 11 24 00:51
48년생 : 새로운 일에 도전해도 좋다.

60년생 : 한 우물을 파야 성공한다.

72년생 : 귀인을 만나겠다.

84년생 : 앞날을 내다 보라.

96년생 : 베푸는 마음으로 생활하라.



49년생 : 수입이 있는 날이다.

61년생 : 금전에 이득 있다.

73년생 : 능률이 오르는 날이다.

85년생 : 어려운 만큼 보람도 크다.

97년생 : 대화에 행운 온다.

호랑이

50년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.

62년생 : 무리한 투자는 금물이다.

74년생 : 결과가 의외로 길하다.

86년생 : 취직운이 들어온다.

98년생 : 이동이 길한 날이다.

토끼

51년생 : 마음의 안정을 취하라.

63년생 : 지출운이 있으나 즐겁다.

75년생 : 대인관계에 행운 온다.

87년생 : 가족의 의견을 존중하라.

99년생 : 자신 있게 밀어붙이면 대길하다.



52년생 : 한 발 물러서서 돌아보라.

64년생 : 운세가 서서히 호전된다.

76년생 : 전화위복의 기회 있다.

88년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.

00년생 : 시작이 중요하다.



53년생 : 작은 것은 기대해도 좋다.

65년생 : 인기 넘치고 즐거움 크다.

77년생 : 일의 성과가 빛난다.

89년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

01년생 : 새롭게 변신하라.



54년생 : 행운의 날이다.

66년생 : 계획이 잘 추진되겠다.

78년생 : 성공의 문턱에 다가선다.

90년생 : 함정을 조심해야 한다.

02년생 : 성공의 기회를 잡는 날.



43년생 : 끈기로 인하여 이득 얻는다.

55년생 : 친구의 도움 받는다.

67년생 : 자녀에게 기쁜 일 생긴다.

79년생 : 작은 일에도 최선을 다해야 길하다.

91년생 : 장기적인 계획을 세워라.

원숭이

44년생 : 부러울 것이 없는 하루.

56년생 : 상대를 얕보면 실패한다.

68년생 : 마음이 평온한 날이다.

80년생 : 하나를 베풀면 열을 얻는다.

92년생 : 뜻밖의 행운이 온다.



45년생 : 자녀와 대화를 가져라.

57년생 : 윗사람에게 도움을 받는다.

69년생 : 일이 유연하게 풀린다.

81년생 : 장거리 이동은 길하다.

93년생 : 노력한 성과가 있다.



46년생 : 바빠야 실익을 얻겠다.

58년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.

70년생 : 금전운이 좋아진다.

82년생 : 손해가 별로 없겠다.

94년생 : 마음의 긴장이 풀린다.

돼지

47년생 : 다행히 귀인을 만나겠다.

59년생 : 계약이 이루어진다.

71년생 : 어둠 속에서 등불을 만나겠다.

83년생 : 근심이 기쁨으로 바뀐다.

95년생 : 융통성을 발휘할 때다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
