[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 24일
입력 2025 11 24 00:51 수정 2025 11 24 00:51
쥐
48년생 : 새로운 일에 도전해도 좋다.
60년생 : 한 우물을 파야 성공한다.
72년생 : 귀인을 만나겠다.
84년생 : 앞날을 내다 보라.
96년생 : 베푸는 마음으로 생활하라.
소
49년생 : 수입이 있는 날이다.
61년생 : 금전에 이득 있다.
73년생 : 능률이 오르는 날이다.
85년생 : 어려운 만큼 보람도 크다.
97년생 : 대화에 행운 온다.
호랑이
50년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.
62년생 : 무리한 투자는 금물이다.
74년생 : 결과가 의외로 길하다.
86년생 : 취직운이 들어온다.
98년생 : 이동이 길한 날이다.
토끼
51년생 : 마음의 안정을 취하라.
63년생 : 지출운이 있으나 즐겁다.
75년생 : 대인관계에 행운 온다.
87년생 : 가족의 의견을 존중하라.
99년생 : 자신 있게 밀어붙이면 대길하다.
용
52년생 : 한 발 물러서서 돌아보라.
64년생 : 운세가 서서히 호전된다.
76년생 : 전화위복의 기회 있다.
88년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.
00년생 : 시작이 중요하다.
뱀
53년생 : 작은 것은 기대해도 좋다.
65년생 : 인기 넘치고 즐거움 크다.
77년생 : 일의 성과가 빛난다.
89년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.
01년생 : 새롭게 변신하라.
말
54년생 : 행운의 날이다.
66년생 : 계획이 잘 추진되겠다.
78년생 : 성공의 문턱에 다가선다.
90년생 : 함정을 조심해야 한다.
02년생 : 성공의 기회를 잡는 날.
양
43년생 : 끈기로 인하여 이득 얻는다.
55년생 : 친구의 도움 받는다.
67년생 : 자녀에게 기쁜 일 생긴다.
79년생 : 작은 일에도 최선을 다해야 길하다.
91년생 : 장기적인 계획을 세워라.
원숭이
44년생 : 부러울 것이 없는 하루.
56년생 : 상대를 얕보면 실패한다.
68년생 : 마음이 평온한 날이다.
80년생 : 하나를 베풀면 열을 얻는다.
92년생 : 뜻밖의 행운이 온다.
닭
45년생 : 자녀와 대화를 가져라.
57년생 : 윗사람에게 도움을 받는다.
69년생 : 일이 유연하게 풀린다.
81년생 : 장거리 이동은 길하다.
93년생 : 노력한 성과가 있다.
개
46년생 : 바빠야 실익을 얻겠다.
58년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.
70년생 : 금전운이 좋아진다.
82년생 : 손해가 별로 없겠다.
94년생 : 마음의 긴장이 풀린다.
돼지
47년생 : 다행히 귀인을 만나겠다.
59년생 : 계약이 이루어진다.
71년생 : 어둠 속에서 등불을 만나겠다.
83년생 : 근심이 기쁨으로 바뀐다.
95년생 : 융통성을 발휘할 때다.
