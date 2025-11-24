[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 24일

48년생 : 새로운 일에 도전해도 좋다.60년생 : 한 우물을 파야 성공한다.72년생 : 귀인을 만나겠다.84년생 : 앞날을 내다 보라.96년생 : 베푸는 마음으로 생활하라.49년생 : 수입이 있는 날이다.61년생 : 금전에 이득 있다.73년생 : 능률이 오르는 날이다.85년생 : 어려운 만큼 보람도 크다.97년생 : 대화에 행운 온다.호랑이50년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.62년생 : 무리한 투자는 금물이다.74년생 : 결과가 의외로 길하다.86년생 : 취직운이 들어온다.98년생 : 이동이 길한 날이다.토끼51년생 : 마음의 안정을 취하라.63년생 : 지출운이 있으나 즐겁다.75년생 : 대인관계에 행운 온다.87년생 : 가족의 의견을 존중하라.99년생 : 자신 있게 밀어붙이면 대길하다.52년생 : 한 발 물러서서 돌아보라.64년생 : 운세가 서서히 호전된다.76년생 : 전화위복의 기회 있다.88년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.00년생 : 시작이 중요하다.53년생 : 작은 것은 기대해도 좋다.65년생 : 인기 넘치고 즐거움 크다.77년생 : 일의 성과가 빛난다.89년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.01년생 : 새롭게 변신하라.54년생 : 행운의 날이다.66년생 : 계획이 잘 추진되겠다.78년생 : 성공의 문턱에 다가선다.90년생 : 함정을 조심해야 한다.02년생 : 성공의 기회를 잡는 날.43년생 : 끈기로 인하여 이득 얻는다.55년생 : 친구의 도움 받는다.67년생 : 자녀에게 기쁜 일 생긴다.79년생 : 작은 일에도 최선을 다해야 길하다.91년생 : 장기적인 계획을 세워라.원숭이44년생 : 부러울 것이 없는 하루.56년생 : 상대를 얕보면 실패한다.68년생 : 마음이 평온한 날이다.80년생 : 하나를 베풀면 열을 얻는다.92년생 : 뜻밖의 행운이 온다.45년생 : 자녀와 대화를 가져라.57년생 : 윗사람에게 도움을 받는다.69년생 : 일이 유연하게 풀린다.81년생 : 장거리 이동은 길하다.93년생 : 노력한 성과가 있다.46년생 : 바빠야 실익을 얻겠다.58년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.70년생 : 금전운이 좋아진다.82년생 : 손해가 별로 없겠다.94년생 : 마음의 긴장이 풀린다.돼지47년생 : 다행히 귀인을 만나겠다.59년생 : 계약이 이루어진다.71년생 : 어둠 속에서 등불을 만나겠다.83년생 : 근심이 기쁨으로 바뀐다.95년생 : 융통성을 발휘할 때다.