[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 25일

48년생 : 투자에 이득이 있겠다.60년생 : 외출시 행운 온다.72년생 : 문서상 좋은 일이 기다리고 있다.84년생 : 매사 뜻대로 이루어진다.96년생 : 큰 경사가 있겠다.49년생 : 일이 잘 풀린다.61년생 : 차츰 풀리면서 순조로워진다.73년생 : 집안에 기쁜 일 있다.85년생 : 무슨 일이든지 잘 풀린다.97년생 : 점차적으로 길운이 다가온다.호랑이50년생 : 상승세를 타는 운이다.62년생 : 막힘이 없이 잘 풀린다.74년생 : 모든 일이 안정된다.86년생 : 복록이 넘친다.98년생 : 노력만큼 소득이 따른다.토끼51년생 : 계획대로 일을 처리하라.63년생 : 뜻밖의 행운이 들어온다.75년생 : 새로운 인연이 생기겠다.87년생 : 운이 길하니 재물 들어온다.99년생 : 어렵게 서서히 풀린다.52년생 : 진행이 늦어지나 이루어진다.64년생 : 가족이 화합하면 순조롭다.76년생 : 마무리가 좋겠다.88년생 : 복이 넘치니 기쁨이 크다.00년생 : 근심이 눈 녹듯 사라진다.53년생 : 완벽하려고 애쓰지 마라.65년생 : 뜻밖의 일로 인정받는다.77년생 : 중요한 인연이 찾아온다.89년생 : 적극적인 행동이 필요하다.01년생 : 금전운이 좋은 날이다.54년생 : 막혔던 일이 풀린다.66년생 : 도움을 청하면 이루어진다.78년생 : 의외로 일이 잘 풀린다.90년생 : 새로운 일을 도모해도 길하다.02년생 : 고민이 해결된다.43년생 : 현상유지에 이득 있다.55년생 : 명예가 날로 상승한다.67년생 : 좋은 소식이 들려온다.79년생 : 시작과 끝이 좋겠다.91년생 : 일이 잘 풀리어 흐뭇하다.원숭이44년생 : 하늘이 복을 주니 평탄하다.56년생 : 귀인이 돕는다.68년생 : 분수를 지켜야 행운이 온다.80년생 : 우연한 횡재수가 있다.92년생 : 새로운 방향으로 모색하라.45년생 : 약속에 실수 없도록 하라.57년생 : 형제 간에 사이가 좋아진다.69년생 : 티끌 모아 태산이다.81년생 : 인내는 성공의 지름길이다.93년생 : 해묵은 오해가 풀린다.46년생 : 무리하지 않으면 걱정할 것 없다.58년생 : 귀인 덕에 고비를 넘긴다.70년생 : 성장하고 있는 자신을 믿어라.82년생 : 외출은 기분을 바꿔준다.94년생 : 소득도 생기고 인심도 얻는다.돼지47년생 : 작은 일부터 서서히 밟아라.59년생 : 뒤늦게 안정을 찾는구나.71년생 : 관용적인 태도가 필요하다.83년생 : 현실에 충실하면 길하다.95년생 : 바라던 소망이 이루어진다.