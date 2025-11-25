[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 25일
입력 2025 11 25 00:49 수정 2025 11 25 00:49
쥐
48년생 : 투자에 이득이 있겠다.
60년생 : 외출시 행운 온다.
72년생 : 문서상 좋은 일이 기다리고 있다.
84년생 : 매사 뜻대로 이루어진다.
96년생 : 큰 경사가 있겠다.
소
49년생 : 일이 잘 풀린다.
61년생 : 차츰 풀리면서 순조로워진다.
73년생 : 집안에 기쁜 일 있다.
85년생 : 무슨 일이든지 잘 풀린다.
97년생 : 점차적으로 길운이 다가온다.
호랑이
50년생 : 상승세를 타는 운이다.
62년생 : 막힘이 없이 잘 풀린다.
74년생 : 모든 일이 안정된다.
86년생 : 복록이 넘친다.
98년생 : 노력만큼 소득이 따른다.
토끼
51년생 : 계획대로 일을 처리하라.
63년생 : 뜻밖의 행운이 들어온다.
75년생 : 새로운 인연이 생기겠다.
87년생 : 운이 길하니 재물 들어온다.
99년생 : 어렵게 서서히 풀린다.
용
52년생 : 진행이 늦어지나 이루어진다.
64년생 : 가족이 화합하면 순조롭다.
76년생 : 마무리가 좋겠다.
88년생 : 복이 넘치니 기쁨이 크다.
00년생 : 근심이 눈 녹듯 사라진다.
뱀
53년생 : 완벽하려고 애쓰지 마라.
65년생 : 뜻밖의 일로 인정받는다.
77년생 : 중요한 인연이 찾아온다.
89년생 : 적극적인 행동이 필요하다.
01년생 : 금전운이 좋은 날이다.
말
54년생 : 막혔던 일이 풀린다.
66년생 : 도움을 청하면 이루어진다.
78년생 : 의외로 일이 잘 풀린다.
90년생 : 새로운 일을 도모해도 길하다.
02년생 : 고민이 해결된다.
양
43년생 : 현상유지에 이득 있다.
55년생 : 명예가 날로 상승한다.
67년생 : 좋은 소식이 들려온다.
79년생 : 시작과 끝이 좋겠다.
91년생 : 일이 잘 풀리어 흐뭇하다.
원숭이
44년생 : 하늘이 복을 주니 평탄하다.
56년생 : 귀인이 돕는다.
68년생 : 분수를 지켜야 행운이 온다.
80년생 : 우연한 횡재수가 있다.
92년생 : 새로운 방향으로 모색하라.
닭
45년생 : 약속에 실수 없도록 하라.
57년생 : 형제 간에 사이가 좋아진다.
69년생 : 티끌 모아 태산이다.
81년생 : 인내는 성공의 지름길이다.
93년생 : 해묵은 오해가 풀린다.
개
46년생 : 무리하지 않으면 걱정할 것 없다.
58년생 : 귀인 덕에 고비를 넘긴다.
70년생 : 성장하고 있는 자신을 믿어라.
82년생 : 외출은 기분을 바꿔준다.
94년생 : 소득도 생기고 인심도 얻는다.
돼지
47년생 : 작은 일부터 서서히 밟아라.
59년생 : 뒤늦게 안정을 찾는구나.
71년생 : 관용적인 태도가 필요하다.
83년생 : 현실에 충실하면 길하다.
95년생 : 바라던 소망이 이루어진다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지