[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 27일

48년생 : 계획한 일이 잘 풀린다.60년생 : 느긋함이 제일이다.72년생 : 도움 얻으면 성공한다.84년생 : 생각보다 좋은 성과 얻는다.96년생 : 생활이 윤택해진다.49년생 : 복이 넘치는 날이다.61년생 : 처음에 힘드나 나중은 길하다.73년생 : 외출에서 이득 얻는다.85년생 : 옛것을 지키면 이득 있다.97년생 : 작은 소망이 이루어진다.호랑이50년생 : 매사 재치가 필요하다.62년생 : 마음의 피로가 풀린다.74년생 : 재물이 들어온다.86년생 : 분주히 움직이면 이익이 있겠다.98년생 : 선을 취하고 악을 멀리하라.토끼51년생 : 잃었던 것을 되찾는 날.63년생 : 집안이 화목하다.75년생 : 계획한 일이 잘 풀린다.87년생 : 협상에서 유리한 날.99년생 : 재운이 상승한다.52년생 : 희망이 넘치는 날이다.64년생 : 활동하는 만큼 성과 따른다.76년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 찾아온다.88년생 : 이제야 대가를 얻는구나.00년생 : 조바심 낼 필요 없이 일 해결된다.53년생 : 근심 사라지고 기쁨 생긴다.65년생 : 작은 것 가고 큰 것이 온다.77년생 : 능력을 인정받는 날.89년생 : 먼저 잃고 나중에 얻는다.01년생 : 안 되는 일이 없겠다.54년생 : 투자한 만큼 소득 있다.66년생 : 귀인을 만나겠다.78년생 : 사람들의 신임을 받는다.90년생 : 작은 것도 소중히 하라.02년생 : 가족에게 즐거운 일 생긴다.43년생 : 남의 좋은 일이 내게도 온다.55년생 : 경사스러운 일이 생긴다.67년생 : 작지만 소득 생긴다.79년생 : 꾀하는 일이 잘된다.91년생 : 오후부터 서서히 좋아진다.원숭이44년생 : 운수 형통하니 집안이 화목하다.56년생 : 새로운 희망이 다가선다.68년생 : 노력하면 이익이 크다.80년생 : 작지만 소원 성취한다.92년생 : 심신이 편안하다.45년생 : 몸이 편안하겠다.57년생 : 마음이 안정된다.69년생 : 좋은 운이 들어온다.81년생 : 집에 있으면 화를 면한다.93년생 : 근심이 사라진다.46년생 : 흐름이 좋으니 무난하다.58년생 : 적극적으로 주도하라.70년생 : 집안에 좋은 일 생긴다.82년생 : 우연한 기회로 귀인 만난다.94년생 : 귀인이 나타나 도와준다.돼지47년생 : 형편이 풀리겠구나.59년생 : 우연히 도와주는 사람 생긴다.71년생 : 모처럼 일신이 편안해진다.83년생 : 급격하게 다가오는 이를 경계하라.95년생 : 신수가 좋으니 행운 있겠다.