[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 28일

입력 2025 11 28 00:55 수정 2025 11 28 00:55
48년생 : 베푼 만큼 소득도 크겠구나.

60년생 : 복이 점차 다가온다.

72년생 : 좋은 변화는 서둘러라.

84년생 : 계획한 일을 시작하라.

96년생 : 좋은 일이 거듭된다.



49년생 : 명예운이 따른다.

61년생 : 기회가 와 있다.

73년생 : 소망하는 모든 것이 해결된다.

85년생 : 재물이 저절로 들어온다.

97년생 : 그간의 어려움이 해결된다.

호랑이

50년생 : 쌓인 감정을 풀어야 한다.

62년생 : 일에 신중을 기하라.

74년생 : 집안에 불화가 예상되니 주의.

86년생 : 기대하던 일이 성사된다.

98년생 : 집안에 경사 있다.

토끼

51년생 : 희망이 보이는 하루.

63년생 : 주변의 도움을 받는다.

75년생 : 사방에 이익이 있다.

87년생 : 타인과 의견일치를 본다.

99년생 : 당황스러워도 태연하게 행동하라.



52년생 : 기대한 일이 이루어지겠다.

64년생 : 성실한 생활에 복이 들어온다.

76년생 : 작은 투자로 큰 이익 얻는다.

88년생 : 재물의 이로움이 있다.

00년생 : 마음이 편안하다.



53년생 : 거래 등이 순조롭다.

65년생 : 행운이 따른다.

77년생 : 성과가 좋게 나타난다.

89년생 : 분수를 지키면 이득 있다.

01년생 : 고생 끝에 낙이 온다.



54년생 : 투자에 이득이 약간 있다.

66년생 : 고통 사라지며 일이 해결된다.

78년생 : 충분한 휴식이 필요하다.

90년생 : 어려움이 서서히 풀린다.

02년생 : 지나친 기대는 금물이다.



43년생 : 순조롭지만 긴장 풀지 마라.

55년생 : 큰 수익이 들어온다.

67년생 : 분수 지키고 자중하면 길하다.

79년생 : 조금 주고도 좋은 소리 듣는다.

91년생 : 가정에 행복이 깃든다.

원숭이

44년생 : 구설수가 사라진다.

56년생 : 문서에 관계된 일이 이롭다.

68년생 : 재운이 좋은 하루이다.

80년생 : 무리하지만 않으면 순조롭다.

92년생 : 모임을 통해 일이 해결된다.



45년생 : 실속이 있으니 좋은 하루.

57년생 : 대인관계가 좋겠다.

69년생 : 사람마다 우러러본다.

81년생 : 순리에 따르면 길하다.

93년생 : 하는 일마다 성공한다.



46년생 : 신경 쓸 일이 생기겠다.

58년생 : 순조롭게 풀린다.

70년생 : 한가로운 여유를 찾아라.

82년생 : 재물운이 있는 날이다.

94년생 : 계획한 일이 이루어진다.

돼지

47년생 : 근심이 녹아내린다.

59년생 : 다툼은 되도록 피하라.

71년생 : 차츰 운이 좋아진다.

83년생 : 좋은 일이 시작된다.

95년생 : 의외의 이득이 있겠다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
