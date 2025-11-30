[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 1일

48년생 : 마음의 여유가 생긴다.60년생 : 가벼운 산책이 기운을 회복시킨다.72년생 : 조급함만 피하면 길하다.84년생 : 사람을 얻는 날. 미소가 무기다.96년생 : 욕심보다 배움이 더 가치 있다.49년생 : 무리하지 않으면 안정적이다.61년생 : 주변 조언을 참고하라.73년생 : 말 한마디가 길흉을 가른다.85년생 : 생각이 행동을 이끈다.97년생 : 소소한 기쁨이 생긴다.호랑이50년생 : 컨디션이 회복된다.62년생 : 가족과 대화가 유익하다.74년생 : 일의 속도가 붙는다.86년생 : 명확한 계획으로 결과를 잡아라.98년생 : 마음이 흔들리면 잠시 멈추라.토끼51년생 : 오늘은 말보다 행동이다.63년생 : 반가운 소식이 있다.75년생 : 양보는 손해가 아니다.87년생 : 명확한 답이 보일 것이다.99년생 : 자기 페이스 유지가 중요하다.52년생 : 따뜻한 말이 복을 부른다.64년생 : 재물 흐름이 무난하다.76년생 : 협업이 이득을 준다.88년생 : 감정 소비를 줄여라.00년생 : 성급한 판단은 손해다.53년생 : 작은 기쁨을 크게 느낄 수 있다.65년생 : 사람 기대보단 스스로가 옳다.77년생 : 무리한 계획은 미뤄라.89년생 : 휴식이 약이다.01년생 : 판단을 서두르지 마라.54년생 : 바람이 순해지는 운세.66년생 : 지나친 겸손은 손해다.78년생 : 결단이 좋은 흐름을 만든다.90년생 : 가까운 사람에게 힘이 있다.02년생 : 솔직함이 관계를 살린다.43년생 : 편안한 하루가 이어진다.55년생 : 갈등은 피하는 것이 상책.67년생 : 생각이 깊어질수록 길하다.79년생 : 참을수록 기회가 온다.91년생 : 좋은 소식이 머지않았다.원숭이44년생 : 사람 인연이 이득을 준다.56년생 : 기분 전환이 필요하다.68년생 : 잠시 멈추는 것이 더 나은 선택.80년생 : 상황이 서서히 풀린다.92년생 : 자신감이 길을 만든다.45년생 : 새로운 변화가 다가온다.57년생 : 관계 회복에 좋은 날.69년생 : 욕심은 줄이고 목표는 선명하게.81년생 : 결과가 긍정적으로 나타난다.93년생 : 적극성이 운을 부른다.46년생 : 기다림의 보상이 있다.58년생 : 자신감을 잃지 마라.70년생 : 부담스러운 청탁은 거절하라.82년생 : 신뢰를 가볍게 주지 마라.94년생 : 차분히 쌓는 것이 정답이다.돼지47년생 : 순조로운 흐름이 들어온다.59년생 : 소소한 기념이 소중하다.71년생 : 거래는 신중하게 하라.83년생 : 신용이 제일 큰 자산이다.95년생 : 꼼꼼한 확인이 필요하다.