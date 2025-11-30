[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 1일
입력 2025 11 30 23:59 수정 2025 11 30 23:59
쥐
48년생 : 마음의 여유가 생긴다.
60년생 : 가벼운 산책이 기운을 회복시킨다.
72년생 : 조급함만 피하면 길하다.
84년생 : 사람을 얻는 날. 미소가 무기다.
96년생 : 욕심보다 배움이 더 가치 있다.
소
49년생 : 무리하지 않으면 안정적이다.
61년생 : 주변 조언을 참고하라.
73년생 : 말 한마디가 길흉을 가른다.
85년생 : 생각이 행동을 이끈다.
97년생 : 소소한 기쁨이 생긴다.
호랑이
50년생 : 컨디션이 회복된다.
62년생 : 가족과 대화가 유익하다.
74년생 : 일의 속도가 붙는다.
86년생 : 명확한 계획으로 결과를 잡아라.
98년생 : 마음이 흔들리면 잠시 멈추라.
토끼
51년생 : 오늘은 말보다 행동이다.
63년생 : 반가운 소식이 있다.
75년생 : 양보는 손해가 아니다.
87년생 : 명확한 답이 보일 것이다.
99년생 : 자기 페이스 유지가 중요하다.
용
52년생 : 따뜻한 말이 복을 부른다.
64년생 : 재물 흐름이 무난하다.
76년생 : 협업이 이득을 준다.
88년생 : 감정 소비를 줄여라.
00년생 : 성급한 판단은 손해다.
뱀
53년생 : 작은 기쁨을 크게 느낄 수 있다.
65년생 : 사람 기대보단 스스로가 옳다.
77년생 : 무리한 계획은 미뤄라.
89년생 : 휴식이 약이다.
01년생 : 판단을 서두르지 마라.
말
54년생 : 바람이 순해지는 운세.
66년생 : 지나친 겸손은 손해다.
78년생 : 결단이 좋은 흐름을 만든다.
90년생 : 가까운 사람에게 힘이 있다.
02년생 : 솔직함이 관계를 살린다.
양
43년생 : 편안한 하루가 이어진다.
55년생 : 갈등은 피하는 것이 상책.
67년생 : 생각이 깊어질수록 길하다.
79년생 : 참을수록 기회가 온다.
91년생 : 좋은 소식이 머지않았다.
원숭이
44년생 : 사람 인연이 이득을 준다.
56년생 : 기분 전환이 필요하다.
68년생 : 잠시 멈추는 것이 더 나은 선택.
80년생 : 상황이 서서히 풀린다.
92년생 : 자신감이 길을 만든다.
닭
45년생 : 새로운 변화가 다가온다.
57년생 : 관계 회복에 좋은 날.
69년생 : 욕심은 줄이고 목표는 선명하게.
81년생 : 결과가 긍정적으로 나타난다.
93년생 : 적극성이 운을 부른다.
개
46년생 : 기다림의 보상이 있다.
58년생 : 자신감을 잃지 마라.
70년생 : 부담스러운 청탁은 거절하라.
82년생 : 신뢰를 가볍게 주지 마라.
94년생 : 차분히 쌓는 것이 정답이다.
돼지
47년생 : 순조로운 흐름이 들어온다.
59년생 : 소소한 기념이 소중하다.
71년생 : 거래는 신중하게 하라.
83년생 : 신용이 제일 큰 자산이다.
95년생 : 꼼꼼한 확인이 필요하다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지