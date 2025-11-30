logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 1일

입력 2025 11 30 23:59 수정 2025 11 30 23:59
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 마음의 여유가 생긴다.

60년생 : 가벼운 산책이 기운을 회복시킨다.

72년생 : 조급함만 피하면 길하다.

84년생 : 사람을 얻는 날. 미소가 무기다.

96년생 : 욕심보다 배움이 더 가치 있다.



49년생 : 무리하지 않으면 안정적이다.

61년생 : 주변 조언을 참고하라.

73년생 : 말 한마디가 길흉을 가른다.

85년생 : 생각이 행동을 이끈다.

97년생 : 소소한 기쁨이 생긴다.

호랑이

50년생 : 컨디션이 회복된다.

62년생 : 가족과 대화가 유익하다.

74년생 : 일의 속도가 붙는다.

86년생 : 명확한 계획으로 결과를 잡아라.

98년생 : 마음이 흔들리면 잠시 멈추라.

토끼

51년생 : 오늘은 말보다 행동이다.

63년생 : 반가운 소식이 있다.

75년생 : 양보는 손해가 아니다.

87년생 : 명확한 답이 보일 것이다.

99년생 : 자기 페이스 유지가 중요하다.



52년생 : 따뜻한 말이 복을 부른다.

64년생 : 재물 흐름이 무난하다.

76년생 : 협업이 이득을 준다.

88년생 : 감정 소비를 줄여라.

00년생 : 성급한 판단은 손해다.



53년생 : 작은 기쁨을 크게 느낄 수 있다.

65년생 : 사람 기대보단 스스로가 옳다.

77년생 : 무리한 계획은 미뤄라.

89년생 : 휴식이 약이다.

01년생 : 판단을 서두르지 마라.



54년생 : 바람이 순해지는 운세.

66년생 : 지나친 겸손은 손해다.

78년생 : 결단이 좋은 흐름을 만든다.

90년생 : 가까운 사람에게 힘이 있다.

02년생 : 솔직함이 관계를 살린다.



43년생 : 편안한 하루가 이어진다.

55년생 : 갈등은 피하는 것이 상책.

67년생 : 생각이 깊어질수록 길하다.

79년생 : 참을수록 기회가 온다.

91년생 : 좋은 소식이 머지않았다.

원숭이

44년생 : 사람 인연이 이득을 준다.

56년생 : 기분 전환이 필요하다.

68년생 : 잠시 멈추는 것이 더 나은 선택.

80년생 : 상황이 서서히 풀린다.

92년생 : 자신감이 길을 만든다.



45년생 : 새로운 변화가 다가온다.

57년생 : 관계 회복에 좋은 날.

69년생 : 욕심은 줄이고 목표는 선명하게.

81년생 : 결과가 긍정적으로 나타난다.

93년생 : 적극성이 운을 부른다.



46년생 : 기다림의 보상이 있다.

58년생 : 자신감을 잃지 마라.

70년생 : 부담스러운 청탁은 거절하라.

82년생 : 신뢰를 가볍게 주지 마라.

94년생 : 차분히 쌓는 것이 정답이다.

돼지

47년생 : 순조로운 흐름이 들어온다.

59년생 : 소소한 기념이 소중하다.

71년생 : 거래는 신중하게 하라.

83년생 : 신용이 제일 큰 자산이다.

95년생 : 꼼꼼한 확인이 필요하다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

    thumbnail - ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  2. 전과 23범, 80대 여성 2차례 성폭행… “합의하 관계” 주장했지만

    thumbnail - 전과 23범, 80대 여성 2차례 성폭행… “합의하 관계” 주장했지만

  3. ‘장영란♥’ 한창, 결국 400평 병원 폐업…“뭘 위해 일했나” 눈물

    thumbnail - ‘장영란♥’ 한창, 결국 400평 병원 폐업…“뭘 위해 일했나” 눈물

  4. 살찐 사람, ‘이 주스’ 딱 60일 마셨더니…지방분해 유전자 깨웠다

    thumbnail - 살찐 사람, ‘이 주스’ 딱 60일 마셨더니…지방분해 유전자 깨웠다

  5. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    thumbnail - ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  6. “사소한 이 증상, 자칫 ‘암’일 수도”…절대 무시하면 안될 8가지 초기 신호

    thumbnail - “사소한 이 증상, 자칫 ‘암’일 수도”…절대 무시하면 안될 8가지 초기 신호
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved