logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 24일

입력 2025 12 24 00:52 수정 2025 12 24 00:52
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 마음을 천천히 다스리면 길이 열린다.

60년생 : 조용히 정리하는 시간이 필요하다.

72년생 : 꾸준함이 오늘의 가장 큰 힘이다.

84년생 : 주변의 움직임을 먼저 살펴라.

96년생 : 즉흥적 결정은 피하면 좋다.



49년생 : 느긋한 마음이 흐름을 좋게 한다.

61년생 : 대화를 통해 해결할 수 있다.

73년생 : 익숙한 방식이 오늘은 가장 안전하다.

85년생 : 감정적 반응은 손해를 부른다.

97년생 : 작은 도움이라도 받는 것이 현명하다.

호랑이

50년생 : 무리하지 않으면 건강이 좋아진다.

62년생 : 서두르지 않으면 실수가 없다.

74년생 : 기쁜 마음이 관계를 부드럽게 한다.

86년생 : 집안 정리가 마음까지 정돈해 준다.

98년생 : 목표를 너무 높이지 않는 것이 좋다.

토끼

51년생 : 혼자 결정하기보다 의견을 들어보라.

63년생 : 재정 운은 무난하다.

75년생 : 일의 속도가 조금 느리지만 안정적이다.

87년생 : 침착함이 오늘의 해답이다.

99년생 : 주변 말보다 자신의 기준을 지켜라.



52년생 : 작은 규칙을 지키는 것이 이롭다.

64년생 : 가까운 사람과의 대화가 실마리가 된다.

76년생 : 욕심을 줄이면 길이 넓어진다.

88년생 : 마음을 가볍게 하면 일이 수월하다.

00년생 : 서두르지 말고 흐름을 따라가라.



53년생 : 신뢰를 통해 관계가 강화된다.

65년생 : 작은 선행이 큰 도움으로 돌아온다.

77년생 : 말보다 행동으로 마음을 전하라.

89년생 : 조용한 집중이 성과를 낳는다.

01년생 : 서두르면 실수가 생기니 차분할 것.



54년생 : 양보가 오히려 이득이 된다.

66년생 : 가까운 사람과의 신뢰가 중심이 된다.

78년생 : 지나친 자신감은 조심해야 한다.

90년생 : 혼자 감당하려 하지 말라.

02년생 : 이동이나 발걸음에 행운이 따른다.



43년생 : 몸과 마음을 함께 쉬게 하라.

55년생 : 작은 일부터 차근차근 해결하라.

67년생 : 주변의 진심을 알아볼 때이다.

79년생 : 차분히 기다리면 기회가 온다.

91년생 : 오늘은 자신감이 흐름을 만든다.

원숭이

44년생 : 작은 만족이 큰 기쁨이 된다.

56년생 : 욕심을 줄이면 마음이 편해진다.

68년생 : 함께하는 힘이 든든하다.

80년생 : 주변 조언에 마음을 열어보라.

92년생 : 한 가지에 집중하면 좋은 결과.



45년생 : 조심스럽게 행동하면 나쁠 것이 없다.

57년생 : 서두르지 말고 단계별로 가라.

69년생 : 감정에 흔들리지 않으면 길하다.

81년생 : 차분함이 오늘의 미덕이다.

93년생 : 새로운 계획은 조금 더 검토하라.



46년생 : 천천히 움직일수록 안정된다.

58년생 : 좋은 결과가 곧 찾아온다.

70년생 : 인연 속에서 해답을 찾는다.

82년생 : 한 걸음 물러나 보면 보인다.

94년생 : 계획을 간결하게 하면 효율이 오른다.

돼지

47년생 : 욕심을 내려놓으면 평온이 온다.

59년생 : 말 한마디가 운을 가른다.

71년생 : 조급함을 줄이면 해결된다.

83년생 : 균형을 지키면 일이 안정된다.

95년생 : 속도를 조절하며 움직여라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    thumbnail - 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

    thumbnail - 심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

  3. 집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

    thumbnail - 집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

  4. “아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

    thumbnail - “아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

  5. 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

    thumbnail - 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

  6. 인기 걸그룹 멤버인데… 16살 나이차 극복하고 결혼 발표

    thumbnail - 인기 걸그룹 멤버인데… 16살 나이차 극복하고 결혼 발표
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved