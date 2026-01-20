logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 20일

입력 2026 01 20 01:08 수정 2026 01 20 01:08
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 반가운 소식이 찾아온다.

60년생 : 남의 비밀은 조용히 지켜주어라.

72년생 : 금전 거래는 선을 지켜라.

84년생 : 오늘은 건강 관리가 우선이다.

96년생 : 과로는 피하고 쉬어가라.



49년생 : 컨디션 조절이 필요하다.

61년생 : 마음을 편히 가져야 한다.

73년생 : 바쁜 발걸음이 운을 부른다.

85년생 : 지금 주어진 것에 감사할 때.

97년생 : 불필요한 오해는 금물.

호랑이

50년생 : 행운이 곁을 맴도는 날.

62년생 : 달콤한 말은 한번 더 점검하라.

74년생 : 매매, 계약 건은 철저히 살펴라.

86년생 : 가벼운 나들이도 좋겠다.

98년생 : 순조로운 흐름이 이어진다.

토끼

51년생 : 양보와 인내가 빛이 된다.

63년생 : 마음의 안정을 먼저 챙겨라.

75년생 : 기본을 지키면 득이 된다.

87년생 : 뜻이 있다면 차분히 밀고 나가라.

99년생 : 서두르지 않아야 한다.



52년생 : 자존심은 살짝 내려두어라.

64년생 : 억지보다 설득이 더 효과적이다.

76년생 : 돕는 손길에는 감사 전하라.

88년생 : 뜻을 모으면 성과가 보인다.

00년생 : 수확이 많아 기쁜 날.



53년생 : 끈기있는 태도가 필요하다.

65년생 : 씀씀이는 적당해야 한다.

77년생 : 새 사업은 충분히 검토하라.

89년생 : 작은 일이 커지지 않게 주의하라.

01년생 : 중요한 일은 시간을 두고 결정하라.



54년생 : 복이 가까이 머무는 기운.

66년생 : 무기력함엔 산책이 약이다.

78년생 : 의지대로 담대히 진행하라.

90년생 : 휴식이 능률을 끌어올린다.

02년생 : 집중력이 반짝이는 날.



43년생 : 건강 신호에 귀 기울여라.

55년생 : 가족의 안부를 묻는 게 좋겠다.

67년생 : 긴장을 풀면 실수가 줄어든다.

79년생 : 행운이 스며드는 하루.

91년생 : 무리한 확장은 잠시 멈춰라.

원숭이

44년생 : 바깥에서 반가운 일이 생긴다.

56년생 : 만남은 신중히 해야 한다.

68년생 : 인간 관계에 다정함을 더하라.

80년생 : 새 일은 심사숙고해야 한다.

92년생 : 관용이 내일의 복을 부른다.



45년생 : 노력 끝에 웃음이 피어난다.

57년생 : 손익은 반반, 과욕은 금물.

69년생 : 귀가 얇아 손해보지 않게 주의.

81년생 : 투기는 멀리하고 기본을 지켜라.

93년생 : 기분 좋은 소식이 이어진다.



46년생 : 열쇠를 얻듯 해답이 보인다.

58년생 : 어려워도 쉽게 체념하지 마라.

70년생 : 반복 점검이 실수를 줄인다.

82년생 : 가까운 이와 오해를 풀어라.

94년생 : 주관을 믿고 걸어가라.

돼지

47년생 : 반가운 소식이 찾아온다.

59년생 : 너그러움이 마음을 밝힌다.

71년생 : 귀인의 도움에 감사 전하라.

83년생 : 좋은 기회는 놓치지 말고 잡아라.

95년생 : 언행을 조심해야 한다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
