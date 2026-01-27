logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 27일

입력 2026 01 27 01:20 수정 2026 01 27 01:20
48년생 : 건강 신호를 잘 체크하라.

60년생 : 인정 못받아도 흔들리지 마라.

72년생 : 수입이 소소히 들어온다.

84년생 : 바쁘지만 보람이 따른다.

96년생 : 가족의 안부를 챙기는 게 좋다.



49년생 : 복이 찾아와 미소 짓는다.

61년생 : 성공의 문이 가까워진다.

73년생 : 지금이 최선의 때이다.

85년생 : 이기심은 살짝 내려놓아라.

97년생 : 담백함이 호감을 부른다.

호랑이

50년생 : 불필요한 일에 신경 쓰지 마라.

62년생 : 쌓은 덕이 빛을 낸다.

74년생 : 인정과 수입이 함께한다.

86년생 : 오늘은 쉬는 편이 낫다.

98년생 : 들뜨지 말고 차분하게 대처하라.

토끼

51년생 : 소소한 행운이 따른다.

63년생 : 신용을 쌓아두면 득이 된다.

75년생 : 길게 보고 투자하라.

87년생 : 웃을 일 많으니 즐겁다.

99년생 : 생활에 풍요가 찾아온다.



52년생 : 포기 말고 끝까지 가라.

64년생 : 붐비는 장소는 피하라.

76년생 : 서두름은 실수를 부른다.

88년생 : 새로운 길이 열린다.

00년생 : 상승 기류가 돕고 있다.



53년생 : 몸과 마음이 맑은 날.

65년생 : 칭찬하면 돌아온다.

77년생 : 주변 정리가 일에도 도움 된다.

89년생 : 먼 이동은 삼가는 게 좋다.

01년생 : 길흉 반반, 꾸준함이 답이다.



54년생 : 남의 말에서 배움 얻는다.

66년생 : 가족의 화합을 다져보라.

78년생 : 판단은 신중하게 하라.

90년생 : 흐름이 서서히 풀려간다.

02년생 : 어려움도 곧 지나간다.



43년생 : 스트레스 관리에 힘써라.

55년생 : 충돌은 대화로 풀어라.

67년생 : 주변 도움에 감사 전하라.

79년생 : 수확의 기쁨을 느낀다.

91년생 : 수고의 대가를 얻는다.

원숭이

44년생 : 지나친 걱정은 금물.

56년생 : 노력 끝 결실이 보인다.

68년생 : 도약의 밑거름이 다져진다.

80년생 : 순리를 따르는 게 좋다.

92년생 : 절제가 필요한 날.



45년생 : 고민하던 일 해결된다.

57년생 : 과신하지 말고 점검하라.

69년생 : 신중한 태도가 필요하다.

81년생 : 감정에 이끌려 잘못된 판단하지 마라.

93년생 : 기회는 준비된 자에게 찾아온다.



46년생 : 오후부터 잘 풀린다.

58년생 : 가는 길마다 환영받는다.

70년생 : 순리에 맡기면 수월해진다.

82년생 : 아쉬움도 곧 사라진다.

94년생 : 서서히 빛을 드러내겠다.

돼지

47년생 : 일이 술술 풀려나간다.

59년생 : 결단이 복을 불러온다.

71년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.

83년생 : 막힘은 잠시, 곧 풀린다.

95년생 : 참고 견디면 길이 열린다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
