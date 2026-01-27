[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 27일
쥐
48년생 : 건강 신호를 잘 체크하라.
60년생 : 인정 못받아도 흔들리지 마라.
72년생 : 수입이 소소히 들어온다.
84년생 : 바쁘지만 보람이 따른다.
96년생 : 가족의 안부를 챙기는 게 좋다.
소
49년생 : 복이 찾아와 미소 짓는다.
61년생 : 성공의 문이 가까워진다.
73년생 : 지금이 최선의 때이다.
85년생 : 이기심은 살짝 내려놓아라.
97년생 : 담백함이 호감을 부른다.
호랑이
50년생 : 불필요한 일에 신경 쓰지 마라.
62년생 : 쌓은 덕이 빛을 낸다.
74년생 : 인정과 수입이 함께한다.
86년생 : 오늘은 쉬는 편이 낫다.
98년생 : 들뜨지 말고 차분하게 대처하라.
토끼
51년생 : 소소한 행운이 따른다.
63년생 : 신용을 쌓아두면 득이 된다.
75년생 : 길게 보고 투자하라.
87년생 : 웃을 일 많으니 즐겁다.
99년생 : 생활에 풍요가 찾아온다.
용
52년생 : 포기 말고 끝까지 가라.
64년생 : 붐비는 장소는 피하라.
76년생 : 서두름은 실수를 부른다.
88년생 : 새로운 길이 열린다.
00년생 : 상승 기류가 돕고 있다.
뱀
53년생 : 몸과 마음이 맑은 날.
65년생 : 칭찬하면 돌아온다.
77년생 : 주변 정리가 일에도 도움 된다.
89년생 : 먼 이동은 삼가는 게 좋다.
01년생 : 길흉 반반, 꾸준함이 답이다.
말
54년생 : 남의 말에서 배움 얻는다.
66년생 : 가족의 화합을 다져보라.
78년생 : 판단은 신중하게 하라.
90년생 : 흐름이 서서히 풀려간다.
02년생 : 어려움도 곧 지나간다.
양
43년생 : 스트레스 관리에 힘써라.
55년생 : 충돌은 대화로 풀어라.
67년생 : 주변 도움에 감사 전하라.
79년생 : 수확의 기쁨을 느낀다.
91년생 : 수고의 대가를 얻는다.
원숭이
44년생 : 지나친 걱정은 금물.
56년생 : 노력 끝 결실이 보인다.
68년생 : 도약의 밑거름이 다져진다.
80년생 : 순리를 따르는 게 좋다.
92년생 : 절제가 필요한 날.
닭
45년생 : 고민하던 일 해결된다.
57년생 : 과신하지 말고 점검하라.
69년생 : 신중한 태도가 필요하다.
81년생 : 감정에 이끌려 잘못된 판단하지 마라.
93년생 : 기회는 준비된 자에게 찾아온다.
개
46년생 : 오후부터 잘 풀린다.
58년생 : 가는 길마다 환영받는다.
70년생 : 순리에 맡기면 수월해진다.
82년생 : 아쉬움도 곧 사라진다.
94년생 : 서서히 빛을 드러내겠다.
돼지
47년생 : 일이 술술 풀려나간다.
59년생 : 결단이 복을 불러온다.
71년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.
83년생 : 막힘은 잠시, 곧 풀린다.
95년생 : 참고 견디면 길이 열린다.
