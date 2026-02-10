[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 14일 토요일(음력 12월 27일, 기미일)

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 14일 토요일(음력 12월 27일, 기미일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘황금 양(기미)’의 날입니다. 비옥한 땅(기토) 위에서 풀을 뜯는 양(미토)의 형상으로, 온화하고 포용력이 넓은 날입니다. 밸런타인데이인 오늘, 사랑하는 사람들과 따뜻한 정을 나누기에 더할 나위 없이 좋은 기운이 흐릅니다. 다만, 내면의 고집이 강해질 수 있으니 유연한 태도를 잃지 않는 것이 중요합니다.쥐띠 (자)양과 쥐는 서로 껄끄러운 관계(원진/해)입니다. 특히 연인이나 배우자와 사소한 오해로 감정이 상할 수 있으니, 기념일이라고 무리한 기대를 하기보다 차분하게 보내는 것이 좋습니다.1948년생: 건강을 위해 소화가 잘 되는 음식을 드시고 과식을 피하세요.1960년생: 남의 일에 간섭했다가 좋은 소리 못 듣습니다. 내 일에 집중하세요.1972년생: 계획에 없던 지출이 생길 수 있습니다. 기분파가 되지 않도록 주의하세요.1984년생: 상대방의 말실수를 꼬투리 잡지 말고 너그럽게 넘기세요.1996년생: 짝사랑이나 썸 관계에서 조급함을 버려야 합니다. 천천히 다가가세요.소띠 (축)오늘은 소와 양이 정면으로 부딪히는 날(충돌)입니다. 변화와 변동이 심하고 인간관계에서 잡음이 생길 수 있으니, 매사 신중하고 양보하는 미덕이 필요합니다.1949년생: 집안에 수리할 곳이 생기거나 물건이 고장 날 수 있습니다.1961년생: 믿었던 사람에게 서운한 마음이 들 수 있습니다. 기대를 낮추세요.1973년생: 형제나 친척과 의견 대립이 있을 수 있습니다. 자존심을 버리세요.1985년생: 운전 시 접촉 사고나 시비가 붙을 수 있으니 방어운전 하세요.1997년생: 연인과 데이트 중에 다툼수가 있으니, 오늘은 일찍 귀가하는 것도 방법입니다.호랑이띠 (인)나무(호랑이)가 흙(양)에 뿌리를 내리는 형국이라 재물운이 따릅니다. 노력한 만큼의 성과를 얻을 수 있고, 특히 금전적인 이득이 기대되는 날입니다.1950년생: 뜻밖의 용돈이나 선물을 받을 수 있습니다. 기분 좋은 날입니다.1962년생: 사업상 좋은 제안이 들어오거나 거래가 성사됩니다.1974년생: 직장에서 당신의 능력을 인정받고 실속을 챙깁니다.1986년생: 연인에게 깜짝 선물을 하기에 좋은 날입니다. 사랑이 깊어집니다.1998년생: 아르바이트나 부업에서 짭짤한 수입을 올릴 수 있습니다.토끼띠 (묘)양과 토끼는 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 사랑과 우정이 꽃피는 날로, 밸런타인데이를 맞아 고백을 하거나 데이트를 즐기기에 최상의 날입니다.1951년생: 마음이 잘 통하는 친구를 만나 즐거운 대화를 나눕니다.1963년생: 자녀에게 기쁜 소식이 있거나 효도를 받습니다.1975년생: 귀인의 도움으로 어려움이 해결되고 마음의 안정을 찾습니다.1987년생: 부부 금슬이 좋아지고 가정에 웃음꽃이 핍니다.1999년생: 솔로라면 오늘이 기회입니다. 마음에 드는 사람에게 용기 내어 다가가세요.용띠 (진)비슷한 흙의 기운이 모여 경쟁심이 생길 수 있습니다. 하지만 주변과 협력하면 더 큰 성과를 낼 수 있으니, 독단적인 행동보다는 팀워크를 중시하세요.1952년생: 고집을 내려놓고 주변 사람들의 말에 귀 기울이세요.1964년생: 금전 거래는 피하는 것이 좋습니다. 빌려주면 받기 힘듭니다.1976년생: 직장에서 동료와 경쟁하기보다 서로 돕는 것이 이득입니다.1988년생: 친구들과의 모임에서 지출이 늘어날 수 있으나 즐거운 시간입니다.2000년생: 이성 친구와 묘한 기류가 흐를 수 있습니다. 관계 발전을 기대해 보세요.뱀띠 (사)불(뱀)이 흙(양)을 돕는 날이라 에너지가 넘칩니다. 활동적으로 움직일수록 운이 따르며, 주변 사람들에게 인기를 얻는 날입니다.1953년생: 건강이 호전되고 활력이 솟아납니다. 가벼운 외출을 추천합니다.1965년생: 모임이나 단체에서 리더 역할을 맡아 능력을 발휘합니다.1977년생: 새로운 일을 시작하거나 기획하기에 좋은 날입니다.1989년생: 당신의 매력이 돋보여 어디를 가든 주목받습니다.2001년생: 학업 성취도가 높고 칭찬을 받는 기분 좋은 날입니다.말띠 (오)양과 말은 최고의 단짝(육합)입니다. 모든 일이 순조롭게 풀리고, 사랑하는 사람과 행복한 시간을 보낼 수 있는 로맨틱한 하루입니다.1954년생: 집안이 평안하고 근심 걱정이 사라집니다.1966년생: 사업 운이 좋아 매출이 오르고 좋은 파트너를 만납니다.1978년생: 직장에서 승진이나 보너스 등 좋은 소식을 기대해도 좋습니다.1990년생: 프러포즈를 계획하고 있다면 오늘이 D-day입니다. 성공 확률이 높습니다.2002년생: 친구들과의 우정이 더욱 돈독해지고 즐거운 추억을 만듭니다.양띠 (미)자신의 날을 맞아 자신감이 넘치지만, 양 두 마리가 모이면 고집이 세질 수 있습니다. 유연한 사고방식을 가지고 타인을 배려하면 행운이 따릅니다.1955년생: 건강 관리에 신경 쓰고, 무리한 활동은 자제하세요.1967년생: 예술적 감각이나 창의력이 돋보이는 날입니다. 취미 생활을 즐기세요.1979년생: 배우자와 사소한 일로 자존심 싸움을 할 수 있습니다. 먼저 양보하세요.1991년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 미래를 계획해 보세요.2003년생: 겉모습보다는 내면의 아름다움을 가꾸는 데 시간을 투자하세요.원숭이띠 (신)흙(양)이 금(원숭이)을 생해주니 귀인을 만나는 형국입니다. 주변의 도움으로 일을 쉽게 처리하고, 노력한 것보다 더 좋은 결과를 얻습니다.1956년생: 문서 운이 좋아 계약이나 매매가 성사될 수 있습니다.1968년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 들어옵니다. 복권을 한 장 사보세요.1980년생: 직장에서 능력을 인정받고 상사에게 칭찬을 듣습니다.1992년생: 친구가 좋은 인연을 소개해 줄 수 있습니다. 만남을 주저하지 마세요.2004년생: 용돈이 생기거나 아르바이트에서 보너스를 받을 수 있습니다.닭띠 (유)안정적이고 평온한 하루입니다. 흙의 기운이 닭을 감싸주니 마음이 편안하고, 재물운도 소소하게 따르는 날입니다.1957년생: 옛 지인을 만나 즐거운 시간을 보내거나 반가운 연락을 받습니다.1969년생: 금전 흐름이 원활해지고 여유가 생깁니다.1981년생: 계획했던 일이 순조롭게 진행되어 성취감을 느낍니다.1993년생: 연인과 오붓한 데이트를 즐기기에 좋습니다. 맛집을 찾아가 보세요.2005년생: 집중력이 좋아 공부나 독서하기에 좋은 날입니다.개띠 (술)양과 개는 서로 복잡하게 얽히는 관계(파살/형살)입니다. 인간관계에서 갈등이 생기거나 억울한 일을 당할 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.1958년생: 건강 검진이나 병원 갈 일이 생길 수 있습니다. 건강을 챙기세요.1970년생: 보증이나 금전 거래는 절대 금물입니다. 큰 손해를 봅니다.1982년생: 남의 험담을 하다가 곤란해질 수 있습니다. 침묵이 금입니다.1994년생: 연인과 다툼이 커져 이별까지 갈 수 있으니 감정을 다스리세요.2006년생: 친구와 경쟁하다 사이가 멀어질 수 있습니다. 선의의 경쟁을 하세요.돼지띠 (해)양과 돼지는 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 감수성이 풍부해지고 대인관계가 원만해져, 사랑과 우정 모두 잡을 수 있는 행복한 날입니다.1959년생: 주변 사람들에게 베풀면 배가 되어 돌아옵니다.1971년생: 생각지 못한 재물이 들어오거나 이익이 생깁니다.1983년생: 직장에서 동료들과 협력하여 좋은 성과를 냅니다.1995년생: 낭만적인 분위기가 연출되는 날입니다. 소개팅이나 데이트 강추!2007년생: 컨디션이 좋고 의욕이 넘치니 무엇을 해도 즐겁습니다.