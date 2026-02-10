[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 15일 일요일(음력 12월 28일, 경신일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 15일 일요일(음력 12월 28일, 경신일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 원숭이(경신)’의 날입니다. 단단한 바위(경금) 위에 앉은 원숭이(신금)의 형상으로, 강한 금(金)의 기운이 뭉쳐 있습니다. 결단력이 강해지고 재주가 비상해지는 날이지만, 너무 강한 기운은 부러질 수 있으니 융통성과 부드러움을 겸비해야 하는 하루입니다. 일요일을 맞아 활동적인 취미를 즐기기에 아주 좋습니다.쥐띠 (자)원숭이(금)가 쥐(물)를 낳는 형국이라 기운이 솟아나고 주변의 도움을 받습니다. 모든 일이 순조롭게 풀리니 마음이 편안한 휴일입니다.1948년생: 아랫사람에게 덕을 베풀면 존경을 받고 집안이 화목해집니다.1960년생: 그동안의 노력이 결실을 맺어 금전적인 이득이나 보상을 받습니다.1972년생: 새로운 계획을 구상하기에 좋습니다. 머리가 맑고 아이디어가 넘칩니다.1984년생: 직장 동료나 친구가 귀인이 되어 도움을 줍니다. 협력하세요.1996년생: 연애운이 최고조입니다. 소개팅이나 데이트에서 매력을 발산하세요.소띠 (축)묵묵히 자신의 할 일을 하면 성과가 따르는 날입니다. 다만, 남의 일에 너무 깊이 관여하면 피곤해질 수 있으니 적당한 거리를 유지하세요.1949년생: 가족과 함께하는 식사 자리에서 행복을 느낍니다. 건강식 추천.1961년생: 지출이 늘어날 수 있으나 필요한 곳에 쓰는 돈이니 아까워 마세요.1973년생: 휴일이지만 업무 관련 아이디어가 떠올라 메모하게 됩니다.1985년생: 인내심이 필요한 날입니다. 욱하는 마음을 다스리면 복이 옵니다.1997년생: 친구들과의 약속이 즐겁지만, 늦은 귀가는 피하는 것이 좋습니다.호랑이띠 (인)오늘은 원숭이와 호랑이가 정면으로 충돌하는 날(인신충)입니다. 역마살(이동)의 기운이 강해 사고수나 다툼수가 있으니 매사 조심해야 합니다.1950년생: 장거리 이동이나 운전은 피하고, 낙상 사고에 유의하세요.1962년생: 금전 손실이 우려되니 내기나 투자는 절대 금물입니다.1974년생: 부부 싸움이 커질 수 있습니다. 자존심을 내려놓고 먼저 사과하세요.1986년생: 운전 중에 시비가 붙을 수 있으니 방어운전과 양보가 필수입니다.1998년생: 친구와 절교할 수도 있는 다툼이 생길 수 있습니다. 말을 아끼세요.토끼띠 (묘)금(원숭이)이 나무(토끼)를 극하는 형국이라 스트레스를 받을 수 있습니다. 예민해지기 쉬우니 마음의 안정을 취하는 것이 중요합니다.1951년생: 신경성 두통이나 소화불량을 조심하세요. 편안한 휴식이 약입니다.1963년생: 남의 험담을 하거나 듣지도 마세요. 구설수에 오를 수 있습니다.1975년생: 직장이나 사업 문제로 머리가 복잡할 수 있습니다. 오늘은 잊으세요.1987년생: 연인과 사소한 오해로 서먹해질 수 있습니다. 대화가 필요합니다.1999년생: 운동을 하거나 몸을 움직이다가 다칠 수 있으니 주의하세요.용띠 (진)원숭이와 용은 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 잠재력과 원숭이의 재주가 만나 시너지 효과를 내니 만사형통의 날입니다.1952년생: 명예운이 높아져 주변의 칭송을 받거나 감투를 씁니다.1964년생: 중요한 계약이나 약속이 성사될 운입니다.1976년생: 직장에서 승진이나 좋은 평가를 받을 기회가 옵니다.1988년생: 솔로라면 운명적인 상대를 만날 수 있습니다. 적극적으로 움직이세요.2000년생: 친구들과의 여행이나 모임에서 리더십을 발휘합니다.뱀띠 (사)원숭이와 뱀은 합(合)이면서도 형(刑)의 관계입니다. 일이 잘 풀리는 듯하다가도 갑자기 꼬일 수 있으니 끝까지 방심하지 마세요.1953년생: 건강 검진 결과에 신경 쓰거나 병원 갈 일이 생길 수 있습니다.1965년생: 문서나 서류 관련 일은 꼼꼼하게 두 번 확인해야 합니다.1977년생: 인간관계가 복잡해질 수 있습니다. 중립을 지키는 것이 좋습니다.1989년생: 새로운 인연을 만나지만 좋은 사람인지 신중하게 파악하세요.2001년생: 학업에 집중해야 할 때입니다. 유혹에 흔들리지 마세요.말띠 (오)활동력이 왕성해지고 여기저기 다니며 바쁜 하루를 보냅니다. 역마살의 기운이 있어 여행을 떠나거나 외출을 하면 행운이 따릅니다.1954년생: 나들이나 등산을 가기에 아주 좋은 날입니다.1966년생: 사업가는 활동 범위를 넓히면 새로운 기회를 잡습니다.1978년생: 당신의 능력을 인정받아 포상을 받거나 칭찬을 듣습니다.1990년생: 연인과 드라이브를 하거나 데이트를 즐기기에 최적의 날입니다.2002년생: 알바나 부업 등에서 짭짤한 수입을 올릴 수 있습니다.양띠 (미)원숭이의 기운이 강해 다소 위축될 수 있습니다. 나서기보다는 뒤에서 묵묵히 지원하는 역할이 빛을 발하는 날입니다.1955년생: 집에서 조용히 휴식을 취하며 재충전하는 것이 좋습니다.1967년생: 지출이 늘어날 수 있으니 충동구매를 자제하세요.1979년생: 가족과 함께하는 시간이 소중합니다. 대화의 시간을 가지세요.1991년생: 취미 생활이나 여가 활동을 통해 스트레스를 해소하세요.2003년생: 친구들과의 만남에서 경청하는 자세가 인기를 얻습니다.원숭이띠 (신)자신의 날을 만났지만, 너무 강한 기운은 독단적이 되기 쉽습니다. 자신감을 갖되 자만하지 말고 주변과 화합해야 복이 옵니다.1956년생: 고집을 부리면 가족들과 불화가 생깁니다. 유연하게 대처하세요.1968년생: 친구나 지인과 금전 문제로 얽히지 않는 것이 좋습니다.1980년생: 당신의 재능을 마음껏 뽐낼 기회가 옵니다. 무대에 서세요.1992년생: 너무 앞서 나가면 주변의 시기를 삽니다. 속도 조절이 필요합니다.2004년생: 인기가 많아지지만 구설수도 따르니 처신을 잘해야 합니다.닭띠 (유)비슷한 금의 기운끼리 만나 경쟁심이 발동합니다. 남을 의식하기보다 내 실력을 키우는 데 집중하면 좋은 결과를 얻습니다.1957년생: 신경이 예민해져 잠을 설칠 수 있습니다. 따뜻한 차를 드세요.1969년생: 사소한 일로 언성을 높일 수 있습니다. 참는 것이 이깁니다.1981년생: 직장 동료와 비교하지 마세요. 당신은 당신대로 충분합니다.1993년생: 연인 사이에 라이벌이 나타날 수 있으나 당신이 우위입니다.2005년생: 공부나 운동에서 승부욕을 불태우면 좋은 성과가 있습니다.개띠 (술)흙(개)이 금(원숭이)을 생해주니 베푸는 날입니다. 남을 도와주면 보람을 느끼고 평판이 좋아집니다.1958년생: 오랜 친구를 만나 즐거운 시간을 보내기에 좋은 날입니다.1970년생: 투자나 재테크에서 욕심을 부리면 손해를 봅니다. 신중하세요.1982년생: 직장에서 당신의 성실함을 인정받아 신뢰가 쌓입니다.1994년생: 연인과 오붓한 데이트를 즐기며 사랑을 확인하세요.2006년생: 부모님이나 선배의 조언을 들으면 자다가도 떡이 생깁니다.돼지띠 (해)원숭이와 돼지는 서로 미워하는 관계(해살)입니다. 의도치 않게 오해를 사거나 억울한 일을 당할 수 있으니 언행을 조심해야 합니다.1959년생: 남의 말에 일희일비하지 말고 마음의 중심을 잡으세요.1971년생: 스트레스로 인한 폭음이나 폭식을 주의해야 합니다.1983년생: 직장에서 동료와 의견 충돌이 있어도 오늘은 양보하세요.1995년생: 연인에게 의심을 받거나 질투를 유발하지 않도록 하세요.2007년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 독서를 하거나 음악을 들으세요.