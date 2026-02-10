[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 16일 월요일(음력 12월 29일, 신유일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 16일 월요일(음력 12월 29일, 신유일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 닭(신유)’의 날입니다. 날카롭게 빛나는 보석(신금)과 단호한 닭(유금)이 만났습니다. 오늘은 까치설날(설날 전날)이자 한 해의 마지막인 ‘섣달 그믐’이기도 합니다. 예리한 판단력과 깔끔한 마무리 능력이 돋보이는 날로, 묵은해를 잘 정리하고 새로운 시작을 준비하기에 더없이 좋은 기운이 흐릅니다.쥐띠 (자)바위 틈에서 맑은 물이 솟아나듯 머리가 맑아지고 좋은 아이디어가 떠오릅니다. 주변의 도움으로 일이 순조롭게 풀리며, 특히 윗사람의 덕을 볼 수 있는 날입니다.1948년생: 건강 컨디션이 좋습니다. 가벼운 외출이나 산책으로 활력을 찾으세요.1960년생: 그동안의 노력이 결실을 맺어 보상을 받거나 칭찬을 듣습니다.1972년생: 새로운 계획을 세우기에 아주 좋습니다. 미래를 위한 설계를 해보세요.1984년생: 직장에서 능력을 인정받고, 동료들과의 관계도 원만해집니다.1996년생: 썸 타는 사람이 있다면 오늘 연락해 보세요. 관계가 급진전될 수 있습니다.소띠 (축)닭과 소는 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 묵묵한 성실함이 빛을 발하고, 귀인이 나타나 당신을 도와주는 최고의 하루입니다.1949년생: 집안이 화목하고 자녀에게 기쁜 소식을 듣습니다. 명절 분위기가 납니다.1961년생: 뜻밖의 재물이 들어오거나 선물을 받을 수 있습니다.1973년생: 직장에서 승진 운이 있거나 중요한 프로젝트를 맡게 됩니다.1985년생: 당신의 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 무대가 마련됩니다. 자신감을 가지세요.1997년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 드는 사람에게 고백하면 성공 확률이 높습니다.호랑이띠 (인)닭과 호랑이는 서로 껄끄러운 관계(원진)입니다. 괜히 짜증이 나거나 상대방이 미워 보일 수 있습니다. 명절을 앞두고 예민해질 수 있으니 마음의 여유가 필요합니다.1950년생: 가족이나 친척과 사소한 말다툼이 생길 수 있습니다. 한 귀로 듣고 흘리세요.1962년생: 금전 지출이 늘어날 수 있습니다. 충동구매나 무리한 지출을 자제하세요.1974년생: 운전 시 시비가 붙거나 접촉 사고가 날 수 있으니 방어운전 하세요.1986년생: 연인이나 배우자에게 상처 주는 말을 하지 않도록 입을 무겁게 하세요.1998년생: 친구와 약속이 어긋나거나 오해가 생길 수 있습니다.토끼띠 (묘)오늘은 닭과 토끼가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇠가 나무를 자르는 형국이라 변화와 변동이 심하고, 다칠 수도 있으니 매사 조심해야 합니다.1951년생: 관절이나 뼈 건강을 조심하고, 무거운 물건을 들지 마세요.1963년생: 금전 손실이 우려되니 보증이나 투자는 절대 금물입니다.1975년생: 직장에서 상사와 의견 대립이 있을 수 있습니다. 오늘은 무조건 참으세요.1987년생: 연인과 이별수가 비치니 감정적인 싸움은 피해야 합니다.1999년생: 낯선 사람과의 시비를 피하고 일찍 귀가하여 휴식을 취하세요.용띠 (진)닭과 용은 최상의 파트너(육합)입니다. 서로 부족한 점을 채워주며 시너지 효과를 냅니다. 만사형통의 날이니 즐거운 마음으로 보내세요.1952년생: 명예운이 높아져 주변 사람들의 칭송을 받습니다.1964년생: 사업상 좋은 계약이 성사되거나 투자 수익을 기대할 수 있습니다.1976년생: 부부 금슬이 좋아지고 가정에 평화가 깃듭니다.1988년생: 솔로라면 운명적인 상대를 만날 수 있습니다. 소개팅 강추!2000년생: 친구들과의 모임에서 리더십을 발휘하여 인기를 얻습니다.뱀띠 (사)닭과 뱀 역시 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 지혜와 닭의 결단력이 만나면 못 할 일이 없습니다. 성과가 뚜렷한 하루입니다.1953년생: 귀인의 도움으로 막혔던 일이 시원하게 뚫립니다.1965년생: 재물운이 상승하여 주머니가 두둑해집니다.1977년생: 직장에서 능력을 인정받고 좋은 평가를 받습니다.1989년생: 당신의 매력이 돋보여 이성에게 인기를 끕니다.2001년생: 학업 성취도가 높고 새로운 것을 배우기에 적합합니다.말띠 (오)불(말)이 쇠(닭)를 녹이려 하니 피로감이 몰려올 수 있습니다. 의욕은 앞서지만 결과가 따르지 않아 답답할 수 있으니 쉬어가는 것이 좋습니다.1954년생: 과로를 피하고 충분한 수면을 취하세요. 건강이 우선입니다.1966년생: 노력에 비해 대가가 적어도 실망하지 마세요. 다음 기회가 있습니다.1978년생: 직장에서 과중한 업무로 야근할 수 있습니다. 체력 관리를 잘하세요.1990년생: 연인에게 너무 많은 것을 바라지 마세요. 기대가 크면 실망도 큽니다.2002년생: 충동적인 소비로 후회할 수 있습니다. 지갑을 닫으세요.양띠 (미)흙(양)이 쇠(닭)를 생해주니 베푸는 날입니다. 남을 도와주면 보람을 느끼고 평판이 좋아집니다. 설 연휴를 앞두고 주변을 챙기기에 좋습니다.1955년생: 봉사 활동이나 기부를 하기에 좋은 날입니다. 마음이 넉넉해집니다.1967년생: 주변 사람들의 고민을 들어주면 신뢰를 얻습니다.1979년생: 당장의 이익보다는 사람을 얻는 데 집중하세요.1991년생: 자신의 재능을 발휘하여 인정받습니다.2003년생: 친구와의 약속을 지키면 우정이 깊어집니다.원숭이띠 (신)비슷한 쇠의 기운끼리 만나 경쟁심이 생깁니다. 선의의 경쟁은 발전의 계기가 되지만, 지나치면 적을 만드니 주의하세요.1956년생: 독단적인 결정은 피하고 가족과 상의하세요.1968년생: 동료와 비교하지 마세요. 당신만의 속도가 있습니다.1980년생: 겉치레보다는 실속을 챙기는 것이 중요합니다.1992년생: 친구들과의 모임에서 지출이 늘어날 수 있습니다.2004년생: 승부욕이 발동하여 게임이나 스포츠에 몰입하게 됩니다.닭띠 (유)자신의 날을 만났지만, 닭 두 마리가 모이면(자형) 서로 쪼아대기 쉽습니다. 예민해지고 날카로워져 주변 사람에게 상처를 줄 수 있습니다.1957년생: 뾰족한 물건이나 칼 등을 다룰 때 손을 다치지 않게 조심하세요.1969년생: 자신의 주장을 너무 내세우지 말고 타협하세요.1981년생: 완벽주의 성향 때문에 스스로를 괴롭힐 수 있습니다. 대충 넘어가도 됩니다.1993년생: 말 한마디가 비수가 되어 돌아올 수 있으니 언행을 신중히 하세요.2005년생: 스트레스가 많으니 노래방이나 취미 활동으로 푸는 것이 좋습니다.개띠 (술)닭과 개는 서로 해를 끼치는 관계(해살/유술해)입니다. 배신을 당하거나 오해를 살 수 있으니 인간관계를 조심해야 합니다. 명절 준비로 인한 스트레스를 주의하세요.1958년생: 건강 검진 결과에 신경 쓰거나 약을 챙겨 먹어야 할 일이 생깁니다.1970년생: 보증이나 금전 대여는 절대 금물입니다. 큰 손해를 봅니다.1982년생: 남의 험담을 하다가 걸려서 곤란해질 수 있습니다. 침묵이 금입니다.1994년생: 연인이나 친구에게 실망할 일이 생길 수 있습니다. 기대를 낮추세요.2006년생: 집중력이 떨어지고 예민해지기 쉬우니 휴식이 필요합니다.돼지띠 (해)쇠(닭)가 물(돼지)을 맑게 해 주니 머리가 비상해지는 날입니다. 학업이나 연구, 창작 활동에서 좋은 성과를 냅니다.1959년생: 막혔던 일이 풀리고 해결의 실마리를 찾습니다.1971년생: 새로운 정보를 얻거나 유익한 배움의 기회가 있습니다.1983년생: 아이디어가 채택되어 업무에 반영됩니다.1995년생: 멘토나 선배에게 좋은 조언을 듣고 진로를 결정합니다.2007년생: 집중력이 최고조에 달하니 공부가 재미있어지는 날입니다.