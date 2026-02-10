[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 설날 운세…2026년 2월 17일 화요일(음력 1월 1일, 임술일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 17일 화요일(음력 1월 1일, 임술일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 민족 대명절 설날(구정)이자 ‘검은 개(임술)’의 날입니다. 넓은 품을 가진 대지(술토) 위에 큰 물(임수)이 흐르는 형상으로, 포용력과 책임감이 강해지는 날입니다.2026년 **‘붉은 말의 해(병오년)’**가 본격적으로 시작되는 첫날입니다. 가족, 친지들과 함께 덕담을 나누며 활기차고 복된 새해를 맞이하시길 바랍니다.쥐띠 (자)새해 첫날부터 의욕이 넘치지만, 흙(개)이 물(쥐)을 막는 형국이라 다소 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 하기보다 가족들의 의견을 따르는 것이 가정의 평화를 지키는 길입니다.1948년생: 자손들의 재롱을 보며 흐뭇한 하루를 보냅니다. 세뱃돈은 넉넉히 준비하세요.1960년생: 무리한 활동보다는 집안에서 차분하게 휴식을 취하며 정을 나누세요.1972년생: 친척들과의 대화에서 자존심을 내세우지 말고 경청하는 자세가 필요합니다.1984년생: 음식 장만이나 손님 맞이로 분주하지만, 보람을 느낍니다.1996년생: 웃어른께 예의를 갖추면 용돈이 생기거나 좋은 덕담을 듣습니다.소띠 (축)개와 소는 서로 부딪히는 기운(형살)이 있습니다. 명절이라 예민해질 수 있으니, 사소한 말다툼이 큰 싸움이 되지 않도록 서로 배려하고 양보해야 합니다.1949년생: 건강, 특히 소화 불량을 조심하세요. 명절 음식 과식은 금물입니다.1961년생: 가족 간에 서운한 점이 있어도 오늘은 덮어두는 것이 좋습니다.1973년생: 운전 시 짜증이 날 수 있습니다. 귀성/귀경길 안전운전에 만전을 기하세요.1985년생: 묵묵히 일하는 당신을 알아주는 이가 있습니다. 헌신이 빛납니다.1997년생: 친척들의 잔소리가 듣기 싫어도 웃으며 넘기는 지혜가 필요합니다.호랑이띠 (인)개와 호랑이는 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 새해 첫날부터 운수 대통입니다. 활동적으로 움직일수록 복이 들어오고, 주변 사람들과의 관계가 더욱 돈독해집니다.1950년생: 집안에 웃음꽃이 피고, 자손들에게 존경과 사랑을 받습니다.1962년생: 보고 싶었던 얼굴들을 만나 회포를 풀고 즐거운 시간을 보냅니다.1974년생: 당신의 리더십으로 가족 모임을 주도하면 분위기가 화기애애해집니다.1986년생: 새해 계획을 세우거나 소원을 빌면 이루어질 확률이 높습니다.1998년생: 친구나 사촌들과 어울려 즐거운 추억을 만듭니다. 인기 만점!토끼띠 (묘)개와 토끼는 단짝 친구(육합)입니다. 화합과 사랑이 넘치는 날로, 가족 간의 우애가 깊어지고 모든 일이 순조롭게 풀리는 행복한 설날입니다.1951년생: 마음이 편안하고 걱정거리가 없습니다. 만사형통의 날입니다.1963년생: 자녀에게 효도를 받거나 기쁜 소식을 듣게 됩니다.1975년생: 부부 금슬이 좋아지고, 시댁이나 처가에서도 환영받습니다.1987년생: 뜻밖의 횡재수가 있습니다. 윷놀이나 내기에서 승산이 있습니다.1999년생: 세뱃돈을 두둑이 받거나 마음에 드는 이성에게 연락이 올 수 있습니다.용띠 (진)오늘은 개와 용이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 변화와 변동이 심하고, 예기치 못한 사고나 다툼이 생길 수 있으니 매사 조심하는 것이 좋습니다.1952년생: 혈압 관리에 유의하고, 가족 간의 언쟁을 피하세요.1964년생: 장거리 이동 시 차 조심, 사람 조심 해야 합니다. 무리하지 마세요.1976년생: 욱하는 성질을 죽여야 합니다. 참는 자에게 복이 옵니다.1988년생: 부부 싸움이 커질 수 있으니 상대방을 자극하지 마세요.2000년생: 친구나 사촌과 비교당해 기분이 상할 수 있으나 신경 쓰지 마세요.뱀띠 (사)불(뱀)이 흙(개)을 생해주니 베푸는 날입니다. 가족들을 위해 봉사하고 헌신하면 더 큰 복으로 돌아옵니다. 몸은 바쁘지만 마음은 뿌듯합니다.1953년생: 건강이 호전되고 활력이 돕니다. 덕담을 많이 해주세요.1965년생: 음식 솜씨를 발휘하거나 분위기 메이커 역할을 톡톡히 합니다.1977년생: 주변 사람들을 챙기느라 지출이 늘어나지만 아까워하지 마세요.1989년생: 오랜만에 만난 친척들과 정보 교류를 하며 유익한 시간을 보냅니다.2001년생: 어른들에게 예의 바르게 행동하면 칭찬과 용돈이 따릅니다.말띠 (오)개와 말은 아주 잘 맞는 사이(삼합)입니다. 당신의 열정과 개의 성실함이 만나 시너지를 냅니다. 어디를 가나 환영받고 즐거운 하루가 예상됩니다.1954년생: 반가운 손님이 찾아오거나 멀리서 기쁜 소식이 들려옵니다.1966년생: 꼬였던 가족 관계가 풀리고 화해의 무드가 조성됩니다.1978년생: 당신의 재치 있는 입담으로 좌중을 즐겁게 합니다.1990년생: 솔로라면 고향 친구 모임에서 새로운 인연을 만날 수도 있습니다.2002년생: 활동적인 놀이나 모임에서 주인공이 되어 인기를 얻습니다.양띠 (미)개와 양은 서로 복잡하고 미묘한 관계(파살/형살)입니다. 별일 아닌 일에 서운함을 느끼거나 오해가 생길 수 있으니 마음을 넓게 가지세요.1955년생: 낙상 사고 등 부상을 조심하세요. 움직임을 최소화하는 것이 좋습니다.1967년생: 믿었던 친척에게 섭섭한 말을 들을 수 있습니다. 한 귀로 흘리세요.1979년생: 부부간에 시댁이나 처가 문제로 갈등이 생길 수 있습니다. 양보가 답입니다.1991년생: 남과 비교하지 마세요. 당신의 행복은 당신 안에 있습니다.2003년생: 명절 스트레스로 인해 혼자 있고 싶어질 수 있습니다. 산책을 추천합니다.원숭이띠 (신)흙(개)이 금(원숭이)을 도와주니 든든한 지원군을 얻은 격입니다. 가족과 친지들의 도움으로 고민거리가 해결되고 풍성한 설날을 보냅니다.1956년생: 자녀들이 주는 용돈이나 선물로 마음이 풍족해집니다.1968년생: 귀인의 도움으로 재물운이 상승합니다.1980년생: 가족 모임에서 당신의 의견이 존중받고 리더십을 발휘합니다.1992년생: 그동안 쌓였던 스트레스를 가족들과의 대화로 풉니다.2004년생: 재주를 뽐낼 기회가 생기고, 주머니가 두둑해지는 날입니다.닭띠 (유)개와 닭은 서로 해를 끼치는 관계(해살)입니다. 의도치 않게 오해를 사거나 배신감을 느낄 수 있으니 말조심, 행동 조심이 필요합니다.1957년생: 건강, 특히 호흡기 질환이나 감기를 조심하세요.1969년생: 친척과 금전 거래나 보증 이야기는 절대 금물입니다.1981년생: 자신이 한 말이 와전되어 곤란해질 수 있습니다. 침묵이 금입니다.1993년생: 연인이나 배우자와 다툼수가 있으니 감정 조절에 유의하세요.2005년생: 친구나 사촌과 다툴 수 있습니다. 오늘은 조금 손해 보는 게 편합니다.개띠 (술)자신의 날을 맞아 주도권을 쥐게 됩니다. 오랜만에 만난 친척들과 어울려 즐거운 시간을 보내지만, 고집을 부리면 분위기를 깰 수 있으니 주의하세요.1958년생: 친구나 형제를 만나 회포를 풀기에 아주 좋은 날입니다.1970년생: 지출이 많아질 수 있으나 기분 좋은 지출이니 괜찮습니다.1982년생: 집안의 대소사를 챙기며 책임감을 느끼지만 보람도 큽니다.1994년생: 경쟁자가 나타나도 여유 있게 대처하세요. 당신이 주인공입니다.2006년생: 학업이나 진로 문제로 잔소리를 들어도 웃어넘기세요.돼지띠 (해)흙(개)이 물(돼지)을 가두는 형국이라 다소 답답함을 느낄 수 있습니다. 하지만 가족이라는 울타리 안에서 안정을 찾고 행복을 느끼는 하루입니다.1959년생: 과식이나 과음을 피하고 건강 관리에 신경 쓰세요.1971년생: 금전적인 문제로 고민이 있다면 가족과 상의해 보세요. 해결책이 나옵니다.1983년생: 묵묵히 자신의 역할을 다하면 주변에서 인정해 줍니다.1995년생: 이성운이 좋습니다. 소개팅 제안이 온다면 긍정적으로 생각하세요.2007년생: 집중력이 좋아 차분하게 새해 계획을 세우기에 좋습니다.