[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 18일 수요일(음력 1월 2일, 계해일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 18일 수요일(음력 1월 2일, 계해일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 돼지(계해)’의 날입니다. 작은 시냇물이 모여 큰 바다를 이루는 형상으로, 지혜가 깊어지고 포용력이 넓어지는 날입니다. 설 명절 직후라 몸과 마음이 다소 지칠 수 있지만, 흐르는 물처럼 유연하게 대처하면 명절 증후군 없이 평온한 하루를 보낼 수 있을 것입니다.쥐띠 (자)같은 물의 기운이 만나니 친구나 형제와 어울리기 좋습니다. 다만, 물이 너무 많으면 넘칠 수 있듯이 감정 기복이 심해지거나 쓸데없는 지출이 늘어날 수 있으니 주의하세요.1948년생: 오랜 친구를 만나거나 연락하여 즐거운 시간을 보냅니다.1960년생: 남의 말에 솔깃하여 지갑을 열지 마세요. 충동구매 주의.1972년생: 경쟁자가 나타날 수 있으나, 오히려 자극이 되어 발전합니다.1984년생: 동료들과 협력하면 명절 뒤처리나 업무 복귀가 수월해집니다.1996년생: 이성에게 인기가 많아지는 날입니다. 자연스러운 만남을 기대해 보세요.소띠 (축)명절 동안 쌓인 피로를 풀고 차분하게 일상으로 돌아갈 준비를 하는 날입니다. 무리한 활동보다는 정리 정돈과 휴식이 행운을 부릅니다.1949년생: 건강을 위해 따뜻한 차를 마시며 쉬는 것이 좋습니다.1961년생: 집안 청소를 하거나 주변을 정리하면 마음도 개운해집니다.1973년생: 직장이나 사업 구상을 하며 차분하게 하루를 보내세요.1985년생: 묵묵히 자신의 할 일을 하면 주변에서 인정을 받습니다.1997년생: 친구나 연인에게 서운한 점이 있어도 오늘은 참는 것이 낫습니다.호랑이띠 (인)물(돼지)이 나무(호랑이)를 생해주고, 두 띠는 아주 좋은 합(육합)을 이룹니다. 귀인의 도움을 받아 만사형통하는 최고의 날이니, 새해 계획을 구체화해 보세요.1950년생: 자녀나 아랫사람에게 기쁜 소식을 듣거나 용돈을 받습니다.1962년생: 생각지 못한 귀인이 나타나 도움을 주니 근심이 사라집니다.1974년생: 새로운 일을 시작하거나 계약을 하기에 아주 좋은 기운입니다.1986년생: 당신의 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 기회가 찾아옵니다. 자신감을 가지세요.1998년생: 여행을 가거나 새로운 경험을 하기에 좋습니다. 행운이 따릅니다.토끼띠 (묘)돼지와 토끼는 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 대인관계가 원만해지고, 주변 사람들의 도움으로 일이 술술 풀리는 기분 좋은 수요일입니다.1951년생: 마음이 편안하고 가정에 화목이 깃듭니다.1963년생: 뜻밖의 재물이 들어오거나 이익을 볼 수 있는 운입니다.1975년생: 직장 동료나 팀원들과 호흡이 잘 맞아 성과가 좋습니다.1987년생: 연애운이 상승합니다. 사랑하는 사람과 행복한 시간을 보내세요.1999년생: 당신의 재능이나 매력이 돋보여 칭찬을 듣게 됩니다.용띠 (진)돼지와 용은 서로 미워하는 관계(원진)입니다. 괜히 마음이 심란하고 상대방이 미워 보일 수 있습니다. 명절 후유증일 수 있으니 마음을 편하게 가지세요.1952년생: 가족이나 배우자에게 짜증을 내지 않도록 주의하세요.1964년생: 남의 탓을 하기보다는 내 탓이라고 생각하는 것이 마음 편합니다.1976년생: 직장에서 억울한 일이 있어도 오늘은 참고 넘기는 것이 좋습니다.1988년생: 연인과 사소한 오해로 다툴 수 있습니다. 대화가 필요합니다.2000년생: 집중력이 떨어지고 잡생각이 많아집니다. 명상을 추천합니다.뱀띠 (사)오늘은 돼지와 뱀이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 싸움이라 감정 조절이 어렵고, 이동 중에 사고수가 있으니 매사 조심해야 합니다.1953년생: 혈압 관리 등 건강에 유의하고, 급하게 움직이지 마세요.1965년생: 장거리 운전이나 여행은 피하는 것이 좋습니다. 안전운전 필수.1977년생: 직장에서 상사나 동료와 의견 대립이 있을 수 있습니다. 피하세요.1989년생: 욱하는 성질 때문에 일을 그르칠 수 있습니다. 참을 인(忍)을 새기세요.2001년생: 친구와 시비가 붙을 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.말띠 (오)물(돼지)이 불(말)을 끄려는 형국이라 스트레스를 받을 수 있습니다. 의욕은 앞서지만 상황이 받쳐주지 않아 답답할 수 있으니 쉬어가는 것이 상책입니다.1954년생: 과로를 피하고 충분한 수면을 취하세요. 건강이 우선입니다.1966년생: 금전적인 손실이 우려되니 투자는 금물입니다.1978년생: 직장에서 책임감이 무거워지는 날입니다. 차분하게 해결하세요.1990년생: 연인이나 배우자에게 섭섭한 마음이 들어도 표현을 자제하세요.2002년생: 충동적인 행동은 후회를 부릅니다. 한 번 더 생각하고 움직이세요.양띠 (미)돼지와 양은 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 마음이 안정되고 평온하며, 재물운과 애정운이 모두 상승하는 행복한 날입니다.1955년생: 맛있는 음식을 먹으며 기력을 회복하기에 좋은 날입니다.1967년생: 귀인의 도움으로 금전적인 이득이 생기거나 좋은 정보를 얻습니다.1979년생: 부부 금슬이 좋아지고 가정에 웃음꽃이 핍니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 가까워지거나 썸을 탈 수 있는 기회입니다.2003년생: 예술적 감각이나 창의력이 돋보여 좋은 성과를 냅니다.원숭이띠 (신)돼지와 원숭이는 서로 해를 끼치는 관계(해살)입니다. 의도치 않게 오해를 사거나 구설수에 오를 수 있으니, 남의 일에 참견하지 말고 내 실속만 챙기세요.1956년생: 건강, 특히 신장이나 방광 계통을 조심하세요.1968년생: 가까운 사람과 금전 거래는 피하는 것이 좋습니다.1980년생: 직장에서 헛소문이나 뒷담화에 동조하지 마세요.1992년생: 연인과 다툼이 생기면 오래 갈 수 있습니다. 말조심하세요.2004년생: 노력한 만큼의 결과가 나오지 않아 속상할 수 있습니다.닭띠 (유)금(닭)이 물(돼지)을 맑게 해주니 머리가 비상해지고 말솜씨가 좋아집니다. 자신의 생각을 표현하고 설득하기에 아주 좋은 날입니다.1957년생: 자녀나 아랫사람에게 좋은 조언을 해주면 존경받습니다.1969년생: 새로운 아이디어가 떠올라 업무에 적용하면 칭찬을 받습니다.1981년생: 대인관계가 원만해지고 모임에서 즐거운 시간을 보냅니다.1993년생: 당신의 능력을 인정받을 기회가 옵니다. 적극적으로 나서세요.2005년생: 학업 성취도가 높고 공부가 잘되는 날입니다.개띠 (술)흙(개)이 물(돼지)을 가두는 형국이라 답답함을 느낄 수 있습니다. 명절 뒤끝이라 피로가 몰려올 수 있으니 무리하지 말고 컨디션 조절에 힘쓰세요.1958년생: 집에서 조용히 휴식을 취하며 재충전하는 것이 좋습니다.1970년생: 지출이 늘어날 수 있으니 지갑 단속을 잘해야 합니다.1982년생: 직장 일보다는 개인적인 정비 시간을 갖는 것이 효율적입니다.1994년생: 연인에게 너무 집착하거나 의존하지 마세요.2006년생: 친구들과의 약속보다는 혼자만의 시간이 필요합니다.돼지띠 (해)자신의 날을 만났지만, 돼지 두 마리가 모이면(자형) 생각이 너무 많아져 스스로를 괴롭힐 수 있습니다. 복잡한 생각은 버리고 단순하게 행동하세요.1959년생: 쓸데없는 걱정으로 건강을 해칠 수 있습니다. 긍정적으로 생각하세요.1971년생: 주변 사람들의 시선을 너무 의식하지 말고 소신껏 행동하세요.1983년생: 동료와 경쟁심이 생겨도 겉으로 드러내지 마세요.1995년생: 과음이나 과식을 조심하고, 규칙적인 생활 리듬을 찾으세요.2007년생: 기분이 우울해질 수 있으니 가벼운 산책이나 운동을 하세요.